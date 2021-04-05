Денонсация "харьковских соглашений" - это один из шагов по деоккупации Крыма, - Резников
Выход из "харьковских договоренностей" с Российской Федерацией станет последовательным политическим решением и одним из шагов по деоккупации Крыма.
Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, "харьковские соглашения" уничтожали военно-морской потенциал Украины.
"Украине важно демонстрировать свою последовательную позицию относительно деоккупации Крыма и Севастополя. Денонсация "харьковских соглашений" - это символический политический сигнал. Он поможет привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом. Потому что есть нонсенс: Севастополь и Крым оккупированы Россией, а если открыть базу законодательства, то увидим , что Харьковские соглашения по сей день отражаются как действующие. В то же время в Конституции Украины уже несколько лет записано, что не может быть на нашей территории иностранных военных баз. К тому же мы отменили договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", который заключен в 1997 году ", - пояснил Резников.
Вицепремьер считает, что денонсация "харьковских соглашений" - это один из шагов по деоккупации Крыма.
В целом Резников отмечает: важно, чтобы сейчас началась работа по исследованию всех обстоятельств подписания договоренностей.
"Сейчас важно, чтобы началась работа по анализу обстоятельств подписания соглашений. Ведь по большому счету Черноморскому флоту РФ была делегирована охрана морских границ Украины. То есть было принято стратегическое решение - остановить развитие ВМС Украины. Если за это привлекут виновных к ответственности, мы покажем, что как страна мы настроены очень серьезно", - пояснил он.
Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".
16 марта следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".
А це видимість бурної патріотичної діяльності. Відволікання уваги.
а от подальші слова: "Віцепрем'єр вважає, що денонсація Харківських угод - це один із кроків деокупації Криму." Джерело: https://censor.net/ua/n3257622
це вже популізм та відверта брехня.
А це - хрєнь а не сигнал
а те, що не несе реальних наслідків для дійсності це як раз й є символічним.
саме таким символічним й є денонсація "харківських угод".
4 апреля тяжелый транспортник ВВС США C-17A Globemaster III с военным грузом приземлился в аэропорту Львова..
05 апреля транспортник ВВС США С-17 (борт 06-6161) вылетел из базы НАТО Рамштайн и приземлился ночью в аэропорту Борисполь с грузом военного назначения..
все будет Украина!
шёл 8 год войны.....