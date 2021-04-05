РУС
Денонсация "харьковских соглашений" - это один из шагов по деоккупации Крыма, - Резников

Выход из "харьковских договоренностей" с Российской Федерацией станет последовательным политическим решением и одним из шагов по деоккупации Крыма.

Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, "харьковские соглашения" уничтожали военно-морской потенциал Украины.

"Украине важно демонстрировать свою последовательную позицию относительно деоккупации Крыма и Севастополя. Денонсация "харьковских соглашений" - это символический политический сигнал. Он поможет привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом. Потому что есть нонсенс: Севастополь и Крым оккупированы Россией, а если открыть базу законодательства, то увидим , что Харьковские соглашения по сей день отражаются как действующие. В то же время в Конституции Украины уже несколько лет записано, что не может быть на нашей территории иностранных военных баз. К тому же мы отменили договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", который заключен в 1997 году ", - пояснил Резников.

Вицепремьер считает, что денонсация "харьковских соглашений" - это один из шагов по деоккупации Крыма.

В целом Резников отмечает: важно, чтобы сейчас началась работа по исследованию всех обстоятельств подписания договоренностей.

"Сейчас важно, чтобы началась работа по анализу обстоятельств подписания соглашений. Ведь по большому счету Черноморскому флоту РФ была делегирована охрана морских границ Украины. То есть было принято стратегическое решение - остановить развитие ВМС Украины. Если за это привлекут виновных к ответственности, мы покажем, что как страна мы настроены очень серьезно", - пояснил он.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".

16 марта следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".

2 апреля военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J вылетел с авиабазы Рамштайн в Германии и успешно сел в Киеве с военным грузом..
4 апреля тяжелый транспортник ВВС США C-17A Globemaster III с военным грузом приземлился в аэропорту Львова..

05 апреля транспортник ВВС США С-17 (борт 06-6161) вылетел из базы НАТО Рамштайн и приземлился ночью в аэропорту Борисполь с грузом военного назначения..
все будет Украина!
05.04.2021 11:01 Ответить
+3
Нужны не разговоры - нужна денонсация, хоть даже запоздалая...
05.04.2021 11:00 Ответить
+3
Ах вот она как просто проблема решается. Теперь, после денонсации, Россия сразу же выведит свои войска и уйдёт из Крыма прихватив мост? Отменить отменённый договор это весьма сильное решение.
05.04.2021 11:01 Ответить
Денонсація вже відбулась в 2014 році.
05.04.2021 11:02 Ответить
де-факто. Рєзнік говорить про де-юре.
05.04.2021 11:08 Ответить
Де-юре кацапи денансували угоди в 2014 році. Після окупації криму. "Харківських угод" вже не існує.
А це видимість бурної патріотичної діяльності. Відволікання уваги.
05.04.2021 11:17 Ответить
насправді рєзніков висловив реальний стан справ: Денонсація Харківських угод - це символічний політичний сигнал.
а от подальші слова: "Віцепрем'єр вважає, що денонсація Харківських угод - це один із кроків деокупації Криму."
це вже популізм та відверта брехня.
05.04.2021 11:33 Ответить
символічний крок - це випенделити з Києва Россотруднічєство чи РПЦ з Лаври або хоча б ввести візовий режим з росією та і з Білорусью б не завадило.
А це - хрєнь а не сигнал
05.04.2021 12:35 Ответить
"випенделити з Києва Россотруднічєство чи РПЦ з Лаври" о, це був би омріяний та реально дієвий політичний крок.
а те, що не несе реальних наслідків для дійсності це як раз й є символічним.
саме таким символічним й є денонсація "харківських угод".
05.04.2021 12:53 Ответить
не знаю.... як на мене - це більше клоунада.
06.04.2021 09:56 Ответить
Росія цей договір, здається, вже денонсувала
05.04.2021 11:12 Ответить
все будет Украина!





В мене одне питання: у нас у Львові може сідати «важкий транспортник»? Не знав.
05.04.2021 11:08 Ответить
https://lviv.24tv.ua/ru/lvove-4-aprelja-2021-prizemlilsja-samolet-vvs-novosti-ukrainy_n1588298 ссыль 1 https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_pryzemlyvsya_viyskovotransportnyy_litak_vps_ssha_361603.html ссыль 2
05.04.2021 11:31 Ответить
Вчора над Нивками Руслан літав.
05.04.2021 11:24 Ответить
Денонсація угод!? І що далі!? Нові угоди, котрі вигідні Москві? Домовлятись без жодних угод? Що несе цей зрадник?
05.04.2021 11:06 Ответить
одиy из шагов. Понимать есть ?
05.04.2021 11:10 Ответить
така ж пустишка як і платхворма...сірий шум
05.04.2021 11:11 Ответить
может хватит бла бла, а сделайте ЭТО!
шёл 8 год войны.....
05.04.2021 11:13 Ответить
Ну, внешне выглядит эффектно, а по существу? Это поможет в судах против РФ, за оккупацию? Или навредит? До "эпохи исторического материализма" все эти действия регулировали централизовано, теперь невигласы упражняются автономно.
05.04.2021 11:17 Ответить
зрозуміло, що цих балаболок вистачає лише на нікчемні заяви про якусь майбутню деокупацію, яку вони самі не знають як робити, а зарплатня в них дуже немаленька і отримують вони її регулярно
05.04.2021 11:52 Ответить
 
 