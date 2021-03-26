Денонсация "харьковских соглашений" - это символическое действие, но необходимое, - "слуга народа" Монастырский

Денонсация "харьковский соглашений" необходима, чтобы не было закреплено каких-то договоренностей, которые можно было бы поднять и сказать: смотрите, а у вас вот здесь это сотрудничество документами предусмотрено.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский.

Парламентарий напомнил, что в 2015 году был отменен целый ряд нормативно-правовых актов, которые касались именно сотрудничества с Россией.

"Мы недавно, кстати, обсуждали один из таких отмененных законов, когда были в Хмельницкой области. Заезжали на атомную электростанцию, где решался вопрос достройки 3 и 4 энергоблоков. Незадолго до войны Верховная Рада приняла закон, которым было определено, что там будут установлены реакторы российского производства. Понятное дело, что после случившегося в 2014 году это было априори невозможно. Никто бы их не устанавливал. Но закон был все равно отменен в 2015 году", - объяснил Монастырский.

По словам нардепа, денонсация "харьковских соглашений" - это больше символическое действие в нынешних условиях.

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"Но это нужно делать, чтобы не было закреплено каких-то договоренностей, которые можно было бы поднять и сказать: смотрите, а у вас вот здесь это сотрудничество документами предусмотрено. Показать по документам, даже если фактически его нет", - добавил "слуга народа".

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Монастырским читайте здесь.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".

16 марта следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".

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