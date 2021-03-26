Денонсация "харьковских соглашений" - это символическое действие, но необходимое, - "слуга народа" Монастырский
Денонсация "харьковский соглашений" необходима, чтобы не было закреплено каких-то договоренностей, которые можно было бы поднять и сказать: смотрите, а у вас вот здесь это сотрудничество документами предусмотрено.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский.
Парламентарий напомнил, что в 2015 году был отменен целый ряд нормативно-правовых актов, которые касались именно сотрудничества с Россией.
"Мы недавно, кстати, обсуждали один из таких отмененных законов, когда были в Хмельницкой области. Заезжали на атомную электростанцию, где решался вопрос достройки 3 и 4 энергоблоков. Незадолго до войны Верховная Рада приняла закон, которым было определено, что там будут установлены реакторы российского производства. Понятное дело, что после случившегося в 2014 году это было априори невозможно. Никто бы их не устанавливал. Но закон был все равно отменен в 2015 году", - объяснил Монастырский.
По словам нардепа, денонсация "харьковских соглашений" - это больше символическое действие в нынешних условиях.
"Но это нужно делать, чтобы не было закреплено каких-то договоренностей, которые можно было бы поднять и сказать: смотрите, а у вас вот здесь это сотрудничество документами предусмотрено. Показать по документам, даже если фактически его нет", - добавил "слуга народа".
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Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".
16 марта следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".
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"В 2019 році влада міняється, закінчується "епоха бідності". І у нас вперше бюджет 2020 року, в якому на 12 мільярдів гривень скорочені соціальні видатки", - підкреслив Рева.
Він зауважив, що 2020 року була скорочена програма державних субсидій, а бідність в Україні, як заявила влада - виросла на 10 пунктів.
"І у нас вперше бюджет 2020 року, в якому на 12 мільярдів гривень скорочені соціальні видатки. За 2020 рік вони скорочують програму житлових субсидій на 20 мільярдів гривень. Я зараз оголошу результат Елли Марленівни Лібанової з Інституту демографії: за рік бідність в Україні виросла на 10 пунктів", - наголосив ексміністр соціальної політики.
"За три роки вона впала на 15 і за один рік вона скочила на 10 пунктів. Чому? Тому що, коли вони розповідають про зростання зарплат і пенсій, а воно по факту є, вони ж забувають сказати, на скільки виросли ціни і тарифи", - підкреслив Андрій Рева.
Він зауважив, що попри заяви в Україні фіксують різке зростання цін. ЗА його словами намагаючись заспокоїти людей, Зеленський активізував діяльність РНБО.
"І ці ціни та тарифи ростуть вибухоподібно, і люди бідніють, люди стають бідними. І тому вони незадоволені. А коли вони незадоволені - що далі відбувається? Далі виходить РНБО і починає досліджувати зраду Богдана Хмельницького"
При цьому рейтинг довіри РНБО- 15 відстоків
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