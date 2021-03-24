Азарову объявили о подозрении в госизмене, - ГБР
Государственное бюро расследований объявило бывшему премьер-министру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По версии следствия, тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев в ночь накануне подписания "харьковских соглашений" навязал Азарову условия пребывания на территории Украины Черноморского флота России.
"Достоверно понимая последствия подписания указанного Соглашения Украины, бывший премьер-министр Украины выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно - обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, и от имени Кабинета Министров Украины), способствовал реализации интересов РФ при всех стадий согласования проекту Соглашения до ее осуществления", - сказано в сообщении ГБР.
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Следователи получили документы, свидетельствующие, что Азаров сознательно действовал в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.
"В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией", - считают в ГБР.
Подозрение направили Азарову по месту жительства на территории РФ.
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А почему?
Телеканали були куплені вже за Зеленського та під Зеленського, частина вже після інавгурації, частина перед самими виборами із перспективою працювати під час каденції Зеленського, що вони безперешкодно робили 2+ роки
За Зеленського вата повертається у велику політику, реєструються не просто ватні, а відверто ненависницькі та українофобські партії, наприклад партія Шарія.
За Зеленського створюються бойові ватні угруповання по всій Україні, наприклад "Патріоти за Життя" під командуванням Ківи.
За Зеленського Медведчук із посередника у переговорах знову повертається у велику політику
За Зеленського злочинці часів Януковича, такі як Портнов і ко, спокійно повертаються до Україні, справи проти них закриваються.
шо там с портновым и медведчуком? Они здесь.
Ефремов тоже тут.
Налоговая система от Азарова - это далеко не лучшее, но то чудовище которое мы имеем сейчас - дело рук совсем других людей.
А Демченко.
А Татарову?
А Єрмаку???
...
надеюсь на понятном ему языке :
Ви Азиров Микола Янувич пидоздриваитесь в гасударствиной исмине
потому что по другому может и не понять
Від та тарифів на комммммуналку....
ЗЕ вже переплюнув ПЕ..такасама падлюка..
ІМХО...
Случайный пацанчик (из-за того, что не понимает ничего в укр.политики) реально работает как слон в посудной лавке. С Петей уже давно бы всё "порешали" и нема проблем не у тех, не у других.
Відвів війська, заборонив стріляти, почав скорочувати армію, зменшив фінансування армії, скоротив оборонний заказ, відкатив реформи у війську, ще забув щось ?
Що з приводу метвечука з супружніцею?
а сидят только патриоты..
зеЛю и его банду ждат тюряга!
папиредников посадить не дают.потому взялся за папиредних папиредников
С каждого областного центра Саша Стоматолог в месяц скачивал миллиард долларов от Львова до Луганска...платили Дань МОЛЧА...
https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-pidhotovki-i-***********-kharkivskikh-uhod-prichetni-eks-ministri-hlavi-sbu-prikordonnoji-ta-mitnoji-sluzhb-spisok.html
Коли обіцяв приїхати?
Краще б надіслали б йому поштою підручник з української мови.
Ефект від тролінгу був би більшим.