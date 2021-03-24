Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР
Державне бюро розслідувань оголосило колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову про підозру в державній зраді.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
За версією слідства, тодішній президент РФ Дмитро Медведєв у ніч напередодні підписання "харківських угод" нав'язав Азарову умови перебування на території України Чорноморського флоту Росії.
"Достеменно розуміючи наслідки підписання згаданої Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України виконав відведену йому роль у скоєнні злочину, а саме - забезпечив візування й узгодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, і від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ на всіх стадіях узгодження проєкту Угоди до її імплементації", - сказано в повідомленні ДБР.
Слідчі отримали документи, які свідчать, що Азаров свідомо діяв на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.
"Надалі це призвело до окупації Криму Російською Федерацією", - вважають в ДБР.
Підозру направили Азарову за місцем проживання на території РФ.
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А почему?
Телеканали були куплені вже за Зеленського та під Зеленського, частина вже після інавгурації, частина перед самими виборами із перспективою працювати під час каденції Зеленського, що вони безперешкодно робили 2+ роки
За Зеленського вата повертається у велику політику, реєструються не просто ватні, а відверто ненависницькі та українофобські партії, наприклад партія Шарія.
За Зеленського створюються бойові ватні угруповання по всій Україні, наприклад "Патріоти за Життя" під командуванням Ківи.
За Зеленського Медведчук із посередника у переговорах знову повертається у велику політику
За Зеленського злочинці часів Януковича, такі як Портнов і ко, спокійно повертаються до Україні, справи проти них закриваються.
шо там с портновым и медведчуком? Они здесь.
Ефремов тоже тут.
Налоговая система от Азарова - это далеко не лучшее, но то чудовище которое мы имеем сейчас - дело рук совсем других людей.
А Демченко.
А Татарову?
А Єрмаку???
...
надеюсь на понятном ему языке :
Ви Азиров Микола Янувич пидоздриваитесь в гасударствиной исмине
потому что по другому может и не понять
Від та тарифів на комммммуналку....
ЗЕ вже переплюнув ПЕ..такасама падлюка..
ІМХО...
Случайный пацанчик (из-за того, что не понимает ничего в укр.политики) реально работает как слон в посудной лавке. С Петей уже давно бы всё "порешали" и нема проблем не у тех, не у других.
Відвів війська, заборонив стріляти, почав скорочувати армію, зменшив фінансування армії, скоротив оборонний заказ, відкатив реформи у війську, ще забув щось ?
Що з приводу метвечука з супружніцею?
а сидят только патриоты..
зеЛю и его банду ждат тюряга!
папиредников посадить не дают.потому взялся за папиредних папиредников
С каждого областного центра Саша Стоматолог в месяц скачивал миллиард долларов от Львова до Луганска...платили Дань МОЛЧА...
https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-pidhotovki-i-***********-kharkivskikh-uhod-prichetni-eks-ministri-hlavi-sbu-prikordonnoji-ta-mitnoji-sluzhb-spisok.html
Коли обіцяв приїхати?
Краще б надіслали б йому поштою підручник з української мови.
Ефект від тролінгу був би більшим.