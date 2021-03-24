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Азаров (1875) Харківські угоди (67) державна зрада (1633) ДБР (3293)

Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР

Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, тодішній президент РФ Дмитро Медведєв у ніч напередодні підписання "харківських угод" нав'язав Азарову умови перебування на території України Чорноморського флоту Росії.

"Достеменно розуміючи наслідки підписання згаданої Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України виконав відведену йому роль у скоєнні злочину, а саме - забезпечив візування й узгодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, і від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ на всіх стадіях узгодження проєкту Угоди до її імплементації", - сказано в повідомленні ДБР.

Читайте також: СБУ почала розслідувати факт державної зради під час підписання та ратифікації "харківських угод" у 2010 році

Слідчі отримали документи, які свідчать, що Азаров свідомо діяв на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.

"Надалі це призвело до окупації Криму Російською Федерацією", - вважають в ДБР.

Підозру направили Азарову за місцем проживання на території РФ.
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Топ коментарі
+18
Азарову объявили о подозрении в госизмене, - ГБР - Цензор.НЕТ 8488
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24.03.2021 18:16
+18
Азарову объявили о подозрении в госизмене, - ГБР - Цензор.НЕТ 4567
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24.03.2021 18:17
+18
А портнову???
А Демченко.
А Татарову?
А Єрмаку???
...
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24.03.2021 18:20
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ОЙ! через 7 лет....
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24.03.2021 18:14 Відповісти
Так первые пять лет суперпатриот же не смог.
А почему?
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24.03.2021 18:23 Відповісти
тобі досі ніхто ще не зміг
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24.03.2021 18:36 Відповісти
хана діду Азарову! Кровосісі і до нього добралися
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24.03.2021 18:40 Відповісти
А ***** твоё смогло?
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24.03.2021 18:52 Відповісти
Так он был под санкциями. Расскажи лучше почему с тех кто повозвращались при Зеле с кацапии все снято и они сидят во владных кабинетах? Накладывать санкции на тех кто сюда никогда не вернется дохера ума не надо
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24.03.2021 19:00 Відповісти
Тому що не було потреби підіймати справи 10 річнох давнини, адже при Порошенко вата часів януковича не подавала ознак життя. Сиділа по еміграціям та чекала коли влада змінеться і вони зможуть повернутись.
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24.03.2021 20:05 Відповісти
При Порошенко вата партии свои создала и зарегистрировала , телеканалы скупила , Медведчука политически реанимировали и он был неприкасаемый
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25.03.2021 05:08 Відповісти
А ну Зебизянка кинь инфу когда Медведчук каналы купил? Т. Е при Порохе все эти Портновы, Татаровы и прочее по кацапиям ныкались и не отсвечивали, сейчас рулят судами, а Медведчук в ВР, но виноват Порох?))) Штаны сегодня проверял? Не насрал там тебе Порох?)))
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25.03.2021 09:20 Відповісти
Брешеш )
Телеканали були куплені вже за Зеленського та під Зеленського, частина вже після інавгурації, частина перед самими виборами із перспективою працювати під час каденції Зеленського, що вони безперешкодно робили 2+ роки
За Зеленського вата повертається у велику політику, реєструються не просто ватні, а відверто ненависницькі та українофобські партії, наприклад партія Шарія.
За Зеленського створюються бойові ватні угруповання по всій Україні, наприклад "Патріоти за Життя" під командуванням Ківи.
За Зеленського Медведчук із посередника у переговорах знову повертається у велику політику
За Зеленського злочинці часів Януковича, такі як Портнов і ко, спокійно повертаються до Україні, справи проти них закриваються.
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25.03.2021 14:41 Відповісти
Азарову объявили о подозрении в госизмене, - ГБР - Цензор.НЕТ 8488
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24.03.2021 18:16 Відповісти
друзі підаріли
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24.03.2021 18:42 Відповісти
моя клiсiка из 14 года))
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24.03.2021 20:31 Відповісти
азаров сидит в параше.
шо там с портновым и медведчуком? Они здесь.
Ефремов тоже тут.
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24.03.2021 18:17 Відповісти
Азарову объявили о подозрении в госизмене, - ГБР - Цензор.НЕТ 4567
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24.03.2021 18:17 Відповісти
Этого старого андона на ленточки надо порезать! Кроме прочего, он автор самой херовой в мире налоговой системы для Украины (даже в рашке налоговый учет проще)
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24.03.2021 18:19 Відповісти
НДС-ный и акцизный маразмы - это 100% заслуга Яценюка. Как впрочем и ЕСВ не ниже чем с МЗП, как ЕСВ с неработающих ФОПОов (с этого года отменили).
Налоговая система от Азарова - это далеко не лучшее, но то чудовище которое мы имеем сейчас - дело рук совсем других людей.
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24.03.2021 18:41 Відповісти
Гетьману Скоропадскому еще объявите, клоуны. Вся ОПа набита агентами Кремля, а они дурью маются.
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24.03.2021 18:19 Відповісти
Азарова из Украины вывез на расию Мураев .Арестовать Мураева как пособника .
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24.03.2021 18:20 Відповісти
вот только вечером листая каналы телевизора попал на лицезрение этой сбежавшей гниды по телеканалу "НАШ", там его ведущие разве что в десна не целовали в прямом эфире
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25.03.2021 00:01 Відповісти
А портнову???
А Демченко.
А Татарову?
А Єрмаку???
...
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24.03.2021 18:20 Відповісти
Это смешно???
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24.03.2021 18:21 Відповісти
А Вовка вже привели до суду....у 7 раз...??
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24.03.2021 18:22 Відповісти
"Азарову объявили о подозрении в госизмене"

надеюсь на понятном ему языке :

Ви Азиров Микола Янувич пидоздриваитесь в гасударствиной исмине
потому что по другому может и не понять
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24.03.2021 18:22 Відповісти
Оце так так. Свіжі Новиноньки з Неньки Україноньки Азірова вже підозрюють...
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24.03.2021 18:23 Відповісти
Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР - Цензор.НЕТ 2361
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24.03.2021 18:23 Відповісти
Да на хрену вертел Азаров ваше обвинение,вы обвиняйте и сажайте тех кто сейчас изменяе,ворует и саботирует и находится в Украине или руки коротки и вы герои только против тех кто в недосегаемости?
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24.03.2021 18:23 Відповісти
НедосЕгаемости? Понятно
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24.03.2021 18:53 Відповісти
Саме це й приходить першим на думку.... якого х..ра хапатися за того, хто за межами? А ті, хто зараз і тут пакостить всупереч всім законам? Ех, кондоми при владі...
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24.03.2021 19:18 Відповісти
Микола Янавитч,срочно телегу Вашингтон и ЕСПЧ
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24.03.2021 18:25 Відповісти
Свин за 5 лет не управился Килю подпереть, чтобы бабло его вывезенное вернуть, и этот осёл тоже исполняет.
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24.03.2021 18:25 Відповісти
Заткнись,дурень. Він все встиг,що обіцяв. При ньому навіть ти сидів в задниці і не вилазив.
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24.03.2021 23:38 Відповісти
А это у нас самый активный из петушиного угла вскипел? Шо вiн встиг, придурок?
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25.03.2021 10:20 Відповісти
Ой, а как же подельники азирова: портнов, бойко, левочкин, ахметов, лукаш?! Они что ничего не нарушали?! Или просто они бизнес партнеры янелоха?!
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24.03.2021 18:25 Відповісти
По сути все верно. В реальности же после пожара и член - насос. Азарову от этого хуже не станет, а бабло будет потрачено. Впустую.
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24.03.2021 18:25 Відповісти
Байденко Астанавитесь Азирова зрения лишають...
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24.03.2021 18:27 Відповісти
Відволікання уваги...
Від та тарифів на комммммуналку....
ЗЕ вже переплюнув ПЕ..такасама падлюка..
ІМХО...
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24.03.2021 18:30 Відповісти
Не. Зе хоть и не знаток в экономике, но По в "патриотичности"(в укр.смысле) уже переплюнул.
Случайный пацанчик (из-за того, что не понимает ничего в укр.политики) реально работает как слон в посудной лавке. С Петей уже давно бы всё "порешали" и нема проблем не у тех, не у других.
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24.03.2021 18:33 Відповісти
> реально работает как слон

Відвів війська, заборонив стріляти, почав скорочувати армію, зменшив фінансування армії, скоротив оборонний заказ, відкатив реформи у війську, ще забув щось ?
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24.03.2021 20:09 Відповісти
Бабло с Казначейства Украины в количестве 100 ярдов долларов выводил сын Индюковича, Саша Стоматолог и его подельник Курченко 20 февраля 2014 года на банк "РАБссия",туда же скину и 3 ярда путлера которые он подарил Индюковимчу за отказ от подписания бумаги с ЕС...,а Азиров к этому никакого отношения не имеет,если по чесноку...Вы даже таку мелочь не знаете...Ыксперды блин
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24.03.2021 18:34 Відповісти
аЗірову, на мордорі, до фініморакупера ці підозри.
Що з приводу метвечука з супружніцею?
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24.03.2021 18:34 Відповісти
і про партнова з татаровими і єрмаками з шефірами та дубінськими також НЕ забувайте.....
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24.03.2021 18:54 Відповісти
********...
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24.03.2021 18:37 Відповісти
глаза мылят..какога хера медведчука не задерживают? и других кацапский упырей?
а сидят только патриоты..
зеЛю и его банду ждат тюряга!
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24.03.2021 18:42 Відповісти
рейтинг бубочке надо срочно подымать.тут виагрой не отделаешься.
папиредников посадить не дают.потому взялся за папиредних папиредников
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24.03.2021 18:42 Відповісти
По сути тогда 3 года Витьки Индюковича у власти финансами заведовал Саша Стоматолог...
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24.03.2021 18:43 Відповісти
Цікаво ж, а не покаже телеканал "НАШ" виступ Кілі з цього приводу?
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24.03.2021 18:45 Відповісти
Возміжно. Але попіжже.
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24.03.2021 18:50 Відповісти
Секрет Полишинеля...
С каждого областного центра Саша Стоматолог в месяц скачивал миллиард долларов от Львова до Луганска...платили Дань МОЛЧА...
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24.03.2021 18:46 Відповісти
Азірову об'ївили о підозрінні в госізміні.
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24.03.2021 18:48 Відповісти
Можна з Азарова зробити клоуна,але з клоуна зробити Азарова - ні.Система "ніпель"...
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24.03.2021 18:51 Відповісти
Как говорят крутые,"Общак,дело тонкое, что Восток"
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24.03.2021 18:52 Відповісти
Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР - Цензор.НЕТ 6440
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24.03.2021 18:52 Відповісти
Клоунада 95 кварталу продовжується!!!
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24.03.2021 18:54 Відповісти
Оперативненько.
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24.03.2021 18:56 Відповісти
Маленькая деталь к вышесказанному,реальный бюджет Украины тогда при дважды не судимом Витьке был в 3-4 раза выше,чем принятые бюджеты Азирова при его премьерстве...остальное раздавалось только в "конвертах" и нужным людЯм...
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24.03.2021 18:59 Відповісти
Мертвечук финансирует терроризм, а подозрение - Азирову, я ничего не перепутал?
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24.03.2021 19:01 Відповісти
Не принято у Бандосов светить свои реальные Баблосы... в любой валюте...
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24.03.2021 19:02 Відповісти
У Ведмедчука денег нет и никогда не было,он нищеброд,даже гаража нет,...,финансами руководит Оксана Марченко и ее личный бухгалтер...
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24.03.2021 19:05 Відповісти
Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР - Цензор.НЕТ 8179
https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-pidhotovki-i-***********-kharkivskikh-uhod-prichetni-eks-ministri-hlavi-sbu-prikordonnoji-ta-mitnoji-sluzhb-spisok.html
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24.03.2021 19:14 Відповісти
Очередное подозрение....Давно уже надо в командировку посылать нашего Рамона Меркадера!
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24.03.2021 19:21 Відповісти
І шо Микілка їм відповів?
Коли обіцяв приїхати?
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24.03.2021 20:02 Відповісти
Знают что не достанут и не возьмут как и Януковича а как насчет Мертвечуку сто раз летал в Мордор к тому же есть видео где подпадает к измене в том числе и про финансирования терроризма он здесь в Украине вручайте подозрение также в Украине Портнов который также угрожал прокурорам вручайте
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24.03.2021 20:08 Відповісти
Подозрение 95🤣
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24.03.2021 21:22 Відповісти
Ви тільки погляньте, як на того зрадника дивиться Залізний Гетьман - просто готовий спопелити поглядом!
Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР - Цензор.НЕТ 3639
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24.03.2021 21:42 Відповісти
ПоПа був завжди Штірліцом! Особливо у уряді кровосісь!
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25.03.2021 09:03 Відповісти
Істінний арієтс. Члєн НСДАПР с 2000-го года...
Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР - Цензор.НЕТ 3781
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25.03.2021 14:55 Відповісти
Знайшлі кізла атпущєнія.
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24.03.2021 21:55 Відповісти
Прошу, не отвлекайте яныча. Он очень занят. У него чуйка, которая еще не подводила. Он сейчас китайский язык учит. Благодаря усидчивости, уже три слова без акцента произносит : сунь х-й в чай. А вы о какой-то госизмене...
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24.03.2021 22:08 Відповісти
Азаров наверное уже и забыл, что на нём есть санкции. Мне кажется https://wei-shi.com.ua/elektroshokery/elektroshoker-police здесь дело в другой.
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24.03.2021 22:15 Відповісти
А Портнову когда?
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24.03.2021 23:00 Відповісти
Воть взять бы за кровосиси и на палю !
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25.03.2021 00:09 Відповісти
Не прошло и семи лет...
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25.03.2021 00:47 Відповісти
Уверен Азаров не выдержит таких обвинений и наложит на себя руки
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25.03.2021 05:01 Відповісти
Налякали їжака голим задом, називається...
Краще б надіслали б йому поштою підручник з української мови.

Ефект від тролінгу був би більшим.
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25.03.2021 05:37 Відповісти
Оо, проснулись, астанавитесь?
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25.03.2021 06:04 Відповісти
Экономическое обоснование есть, или как всегда в родной карман?
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25.03.2021 06:07 Відповісти
похло вже обісралось від тієї підозри? довго ж ці вилупки рожали, а вже пора б ту справі і розглянути з вироком!
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25.03.2021 06:37 Відповісти
І Кіля Бімба піпав під різдячу, а Піртнов нє піпав. Сівпадіняя?
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25.03.2021 08:38 Відповісти
Да пихуй ему он на рашке не бедствует
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25.03.2021 08:51 Відповісти
 
 