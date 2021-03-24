Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, тодішній президент РФ Дмитро Медведєв у ніч напередодні підписання "харківських угод" нав'язав Азарову умови перебування на території України Чорноморського флоту Росії.

"Достеменно розуміючи наслідки підписання згаданої Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України виконав відведену йому роль у скоєнні злочину, а саме - забезпечив візування й узгодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, і від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ на всіх стадіях узгодження проєкту Угоди до її імплементації", - сказано в повідомленні ДБР.

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Слідчі отримали документи, які свідчать, що Азаров свідомо діяв на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.

"Надалі це призвело до окупації Криму Російською Федерацією", - вважають в ДБР.

Підозру направили Азарову за місцем проживання на території РФ.