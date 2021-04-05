Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб. ІНФОГРАФІКА

Президенти з кожним роком втрачають рейтинг дедалі стрімкіше. Це свідчить про те, що українці щораз швидше втрачають терпець.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ повідомляє політолог Михайло Басараб.

"За Кучми українці "спали", якщо порівняти їх з нами сьогоднішніми. З перемогою Ющенка крива тричі демонструвала різкі стрибки вгору, а потім такі ж швидкі падіння вниз. Але зверніть увагу на найважливіше: щораз це падіння відбувається стрімкіше", - зазначив Басараб.

За його словами, крива довіри до президента за Порошенка падала швидше, ніж за Ющенка. А за Зеленського вона "летить вниз зі швидшими темпами, ніж за Порошенка".



"Висновок: українці дедалі швидше втрачають терпець. Чим далі, тим різкіше ми реагуємо на дії чи бездіяльність президента. Суспільство не хоче чекати, воно втомилося від бігу по колу. Темп і масштаб змін явно не відповідає запитам українців, - наголосив політолог.

Басараб додав, що ця крива - хороший стимулятор для політиків.

"Вони мають збагнути, що суспільний чайник у процесі закипання. Якщо ж не збагнуть, то... Тут сценарії можуть бути різними", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічна рада Руху опору капітуляції днями представить доктрину дорожньої карти мирного врегулювання на Донбасі, - член руху Басараб