Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб. ІНФОГРАФІКА
Президенти з кожним роком втрачають рейтинг дедалі стрімкіше. Це свідчить про те, що українці щораз швидше втрачають терпець.
Про це в блозі на Цензор.НЕТ повідомляє політолог Михайло Басараб.
"За Кучми українці "спали", якщо порівняти їх з нами сьогоднішніми. З перемогою Ющенка крива тричі демонструвала різкі стрибки вгору, а потім такі ж швидкі падіння вниз. Але зверніть увагу на найважливіше: щораз це падіння відбувається стрімкіше", - зазначив Басараб.
За його словами, крива довіри до президента за Порошенка падала швидше, ніж за Ющенка. А за Зеленського вона "летить вниз зі швидшими темпами, ніж за Порошенка".
"Висновок: українці дедалі швидше втрачають терпець. Чим далі, тим різкіше ми реагуємо на дії чи бездіяльність президента. Суспільство не хоче чекати, воно втомилося від бігу по колу. Темп і масштаб змін явно не відповідає запитам українців, - наголосив політолог.
Басараб додав, що ця крива - хороший стимулятор для політиків.
"Вони мають збагнути, що суспільний чайник у процесі закипання. Якщо ж не збагнуть, то... Тут сценарії можуть бути різними", - підсумував він.
P.S. Твій хазяїн знову пролетів!)))
На- конспекту до повного просвітлення мозку, якщо він є!
Браво! Навіть симпатики Петра Олексійовича визнають, що його час минув! Молодець, в тебе ще є шанс стати людиною!
Почитайте друзья ПРАВДИВОЕ журналистское расследование по Семену Семенченко...
О "частной армии Семена Семенченко": Что произошло? Есть ли в его действиях состав и мотив преступления?
Идея "закрыть" Семена была еще у порохатых уродов, но им хватило ума, для понимания беспочвенности данного действия. А у "этих" точно дефицит мозгов
Прошло немного времени, ажиотаж, связанный с обнаружением "частной армии Семена Семенченко" поутих.
Так что же произошло по сути и есть ли в действиях Семенченко состав и мотив преступления?
1. Задумка и мотивация.
Проект задумывался как социальный. Расчитан был на людей с посттравматическим синдромом, раненых, контуженых... Прошедших горнило войны.
Ибо как известно в стране они брошены на самотек.
Задача стояла трудоустроить людей для работы по международным контрактам (в рамках действующих законов, страны пребывания) с зарплатой не менее 2000 $ в месяц.
2. Пути:
В одном из американских штатов Сергей Акимович зарегистрировал обычное акционерное общество.
Об АО: никаких специальных лицензий для ведения деятельности, характерной для ЧВК, АО не получало. Рассматнивался вопрос в дальнейшем сертификации по международным стандартам и получение соответствующих лицензий. Но потом!
"ЧВК" или "ПВК" в названии использовалось только для внутреннего пользования, чтоб обозначить намерения. Сотруднки в компанию, если мне не изменяет память, набрались только в совет директоров, для решения организационных вопросов.
3. Переговоры о подписании услуг по выполнению субподряда с ЧВК "Академия" результатов не дали.
4. Прошедшие международную сертификацию, позволяющую работать по контрактам ЧВК, люди та и не были оформлены в данную структуру.
5. К апрелю 2019 года попытки запустить проект были прекращены.
Как вывод: Вой говноСМИ о частной армии С.Семенченка не имеют под собой никакого основания.
С.Семенченко, будучи народным депутатом не состоял в данном предприятии, а оказывал безоплатные конультацилнные услуги по запуску этого проекта.
Вторая часть "обвинения" -создание незаконного вооруженного формирования на базе частной военной компании для дестабилизации и захвата зданий - это сочинение на вольную тему от "специалистов", которые засиделись со времен Кучмы.
Давайте разберемся и в этом вопросе:
1. Вменяется то, что украинская компания (зарегистрированная по законам Украины) является филиалом/представительством американской частной военной компании ( сделано для того, чтоб обвинить в незаконной деятельности на территории Украины).
Это ложь и доказательством являются регистрационные документы компании, где ни словом не обмолвились о связи с американским предприятием.
2. Охранное предприятие, официально зарегистрированное, работающее на основании подписаных с заказчиками договорв охраны, ни в коей мере не является НВФ, не смотря на спицифику его внутренней организации.
3. Участие граждан Украины в общественной жизни, в частности в разнообразных акциях, перфоменсах и законных демонстрациях, не являются преступлением.
4. "Найденное" в лесу безымянное оружие ("поиск" осуществлялся без спецтехники, без собак, без поиска как такового) как собственность СБУ может быть еще неоднократно использоваться для их перфоменсов, ибо никоим образом не может быть "пристегнуто" к этому "делу".
Показаные в видиосюжете помповые ружья, так же как и "тысячи патронов" приобретены легально и не являются преступным оружием.
Как итог: идея закрыть С.Семенченко в тюрьму зародилась в головах еще уродов порошенковской власти, но им хватило серого вещества, для понимания беспочвенности данного действия. У современников очевидно с ним дефицит.
Анатолий Виногродский
Тут как с бомжом, который выигрывает миллион долларов: он просто не знает что делать с такими деньгами, как их использовать и на что их тратить.
Проходит непродолжительный период времени и новоиспеченный миллионер, опять становиться бомжом.
Для олигархов, да, он много чего полезного сделал.
Зеля ведь так же них-я не делает как и пред презики....
Ссыт в глаза украинцам..... Делает "дутые" реформы.... Запускает к кормушке "любых друзив".. А отмазки все тупее и тупее....