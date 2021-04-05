УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4896 відвідувачів онлайн
Новини
13 260 68

Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб. ІНФОГРАФІКА

Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб. ІНФОГРАФІКА

Президенти з кожним роком втрачають рейтинг дедалі стрімкіше. Це свідчить про те, що українці щораз швидше втрачають терпець.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ повідомляє політолог Михайло Басараб.

"За Кучми українці "спали", якщо порівняти їх з нами сьогоднішніми. З перемогою Ющенка крива тричі демонструвала різкі стрибки вгору, а потім такі ж швидкі падіння вниз. Але зверніть увагу на найважливіше: щораз це падіння відбувається стрімкіше", - зазначив Басараб.

За його словами, крива довіри до президента за Порошенка падала швидше, ніж за Ющенка. А за Зеленського вона "летить вниз зі швидшими темпами, ніж за Порошенка".

"Висновок: українці дедалі швидше втрачають терпець. Чим далі, тим різкіше ми реагуємо на дії чи бездіяльність президента. Суспільство не хоче чекати, воно втомилося від бігу по колу. Темп і масштаб змін явно не відповідає запитам українців, - наголосив політолог.

Басараб додав, що ця крива - хороший стимулятор для політиків.

"Вони мають збагнути, що суспільний чайник у процесі закипання. Якщо ж не збагнуть, то... Тут сценарії можуть бути різними", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічна рада Руху опору капітуляції днями представить доктрину дорожньої карти мирного врегулювання на Донбасі, - член руху Басараб

Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб 01

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Порошенко Петро (15222) рейтинг (1677) Басараб Михайло (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Не дякуйте, насолоджуйтесь.
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб - Цензор.НЕТ 2823
показати весь коментар
05.04.2021 13:40 Відповісти
+27
То Порошенко ночами в нього краде...
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
+19
После "победы" вирастюка только полный идиот не понимает откуда у зекретина "рейтинг"-даже на улице теперь трудно встретить ни то что зелялюба,а даже зеголосилку,которая в этом сознается ...
показати весь коментар
05.04.2021 13:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - политолог - Цензор.НЕТ 4371
показати весь коментар
05.04.2021 13:19 Відповісти
Дивно, але його рейтинг зараз найвищий.
показати весь коментар
05.04.2021 13:20 Відповісти
Але ж він ще наполегливо над цим працює...
показати весь коментар
05.04.2021 13:36 Відповісти
Тут ключове - зараз.
показати весь коментар
05.04.2021 13:45 Відповісти
После "победы" вирастюка только полный идиот не понимает откуда у зекретина "рейтинг"-даже на улице теперь трудно встретить ни то что зелялюба,а даже зеголосилку,которая в этом сознается ...
показати весь коментар
05.04.2021 13:57 Відповісти
Бомбануло? То є файно! Можеш скакати товкти копитом клапушку "спам"!)))
P.S. Твій хазяїн знову пролетів!)))
показати весь коментар
05.04.2021 14:00 Відповісти
Так бомбонуло то тебя,зесрань)всю ленту своим поносом измазал
показати весь коментар
05.04.2021 14:04 Відповісти
Шо таке, любимого Беню обійшли?
показати весь коментар
05.04.2021 16:46 Відповісти
Зараз зеботи з посиланнями на продажний "Рейтинг" будуть доводити зворотне...
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
ну надо же резко прогерссируемая импотенция у Вавки какой кошмар...
показати весь коментар
05.04.2021 13:32 Відповісти
Навіщо ти про свій діагноз усім розповідаєш?)
показати весь коментар
05.04.2021 13:53 Відповісти
Вова bash171717 закрой хлебало дурачок ты еврейский....
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
"Запарєбріка" не скриєш під українським прапорцем! Тобі за псування повітря ще глод видають?
показати весь коментар
05.04.2021 13:58 Відповісти
Та легко. Рейтинг ЗЕ був найвищий серед усіх. Звісно якщо з 66 падати до -30, то це швидше ніж з 29 падати до -44, як у ПО за той же період. Але до рівня ПО ЗЕ все ж так і не впав. Цей топік скоріше за все на користь ЗЕ ніж ...
показати весь коментар
05.04.2021 13:34 Відповісти
Не дякуйте, насолоджуйтесь.
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб - Цензор.НЕТ 2823
показати весь коментар
05.04.2021 13:40 Відповісти
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб - Цензор.НЕТ 8510

На- конспекту до повного просвітлення мозку, якщо він є!
показати весь коментар
05.04.2021 13:47 Відповісти
Извините к чему млрд привязаны , график какой то не полный
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
Йому товариш майор ще не пояснив.
показати весь коментар
05.04.2021 14:53 Відповісти
Ну і ..? Що сказати планували?
показати весь коментар
05.04.2021 14:03 Відповісти
Не руйнуй велику соєву мрію!)))
показати весь коментар
05.04.2021 13:43 Відповісти
Тобто, Зеленський хороший президент? доброякісно виконує свої повноваження і передвиборчі обіцянки?
показати весь коментар
05.04.2021 13:47 Відповісти
Курс утричі не обвалив, то вже є добре!
показати весь коментар
05.04.2021 13:49 Відповісти
Курс гривні до долара? Для чого тобі доляри?
показати весь коментар
05.04.2021 13:50 Відповісти
Чи тобі не байдуже? Ти краще скажи- навіщо Петро Олексійович до 2017 року включно платив податки нарасії?
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
Во ти бевзь
показати весь коментар
05.04.2021 14:00 Відповісти
А сказати що хтіло?
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
хтіло- це твоя подруга попочленочка з бурятом
показати весь коментар
05.04.2021 14:03 Відповісти
До чого тут Порошенко? Він вчорашній день. Питання було про Зеленського. Чи влаштовує він вас як президент?
показати весь коментар
05.04.2021 14:00 Відповісти
*Він вчорашній день.*

Браво! Навіть симпатики Петра Олексійовича визнають, що його час минув! Молодець, в тебе ще є шанс стати людиною!
показати весь коментар
05.04.2021 14:03 Відповісти
Я в Америці з 97 року! Який президент Порошенко?! Відповісте на поставлене питання будь ласка: ви влаштовує вас президент Зеленський?
показати весь коментар
05.04.2021 14:15 Відповісти
Ваша, як громадянина України думка про діяльність Зеленського важлива.
показати весь коментар
05.04.2021 14:17 Відповісти
в дебіла логіку шукаєш?
показати весь коментар
05.04.2021 14:06 Відповісти
Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб - Цензор.НЕТ 949.
показати весь коментар
05.04.2021 15:11 Відповісти
Подякуй за обвал курсу януковичу та бені.
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
А ціни на продукти, придурку?
показати весь коментар
05.04.2021 14:07 Відповісти
То Порошенко ночами в нього краде...
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 13:25 Відповісти
ну при таком сильном падении у Бубочки к рейтингу Порошенко столько же не прибавилось, или он в офшоры откладывает ?
показати весь коментар
05.04.2021 13:36 Відповісти
В Бубочкині офшори? В який з шести?
показати весь коментар
05.04.2021 13:41 Відповісти
Ти вже подав позов до суду?
показати весь коментар
05.04.2021 14:04 Відповісти
наіщо офшори не заборонені а ось торгувати в рашці як робить вави друг Шифир з брендом вави
показати весь коментар
05.04.2021 14:05 Відповісти
Це ж ваш "чесний презЕдент" вам, сметунам, і подавати в реформований вашим портновим суд.
показати весь коментар
05.04.2021 14:20 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXxKpK3d7IoP9AIMotprVIrIZvEv7G7MEYg2Siq4_AEWXPRYL71FgfARYq9CbhLCIAKVZUQBYBFG3CvSr6LPp3eg20r5aF0fOOnQIUurvYsKqef3okyDQmEs1olmdG0oUk&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXxKpK3d7IoP9AIMotprVIrIZvEv7G7MEYg2Siq4_AEWXPRYL71FgfARYq9CbhLCIAKVZUQBYBFG3CvSr6LPp3eg20r5aF0fOOnQIUurvYsKqef3okyDQmEs1olmdG0oUk&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZXxKpK3d7IoP9AIMotprVIrIZvEv7G7MEYg2Siq4_AEWXPRYL71FgfARYq9CbhLCIAKVZUQBYBFG3CvSr6LPp3eg20r5aF0fOOnQIUurvYsKqef3okyDQmEs1olmdG0oUk&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 2 ч. ·

Почитайте друзья ПРАВДИВОЕ журналистское расследование по Семену Семенченко...

https://ua24ua.net/o-chastnoy-armii-semena-semenchenko-chto-proizoshlo-i-est-li-v-ego-deystviyah-sostav-i-motiv-prestupleniya/?fbclid=IwAR0P4CmB_uWxV9S1_ssq9Oa2jp5YkGqZiSVCzzd_0Rm2r3hVVfvqEUoAlVg

О "частной армии Семена Семенченко": Что произошло? Есть ли в его действиях состав и мотив преступления?
Идея "закрыть" Семена была еще у порохатых уродов, но им хватило ума, для понимания беспочвенности данного действия. А у "этих" точно дефицит мозгов

Прошло немного времени, ажиотаж, связанный с обнаружением "частной армии Семена Семенченко" поутих.
Так что же произошло по сути и есть ли в действиях Семенченко состав и мотив преступления?
1. Задумка и мотивация.
Проект задумывался как социальный. Расчитан был на людей с посттравматическим синдромом, раненых, контуженых... Прошедших горнило войны.
Ибо как известно в стране они брошены на самотек.
Задача стояла трудоустроить людей для работы по международным контрактам (в рамках действующих законов, страны пребывания) с зарплатой не менее 2000 $ в месяц.
2. Пути:
В одном из американских штатов Сергей Акимович зарегистрировал обычное акционерное общество.
Об АО: никаких специальных лицензий для ведения деятельности, характерной для ЧВК, АО не получало. Рассматнивался вопрос в дальнейшем сертификации по международным стандартам и получение соответствующих лицензий. Но потом!
"ЧВК" или "ПВК" в названии использовалось только для внутреннего пользования, чтоб обозначить намерения. Сотруднки в компанию, если мне не изменяет память, набрались только в совет директоров, для решения организационных вопросов.
3. Переговоры о подписании услуг по выполнению субподряда с ЧВК "Академия" результатов не дали.
4. Прошедшие международную сертификацию, позволяющую работать по контрактам ЧВК, люди та и не были оформлены в данную структуру.
5. К апрелю 2019 года попытки запустить проект были прекращены.
Как вывод: Вой говноСМИ о частной армии С.Семенченка не имеют под собой никакого основания.
С.Семенченко, будучи народным депутатом не состоял в данном предприятии, а оказывал безоплатные конультацилнные услуги по запуску этого проекта.
Вторая часть "обвинения" -создание незаконного вооруженного формирования на базе частной военной компании для дестабилизации и захвата зданий - это сочинение на вольную тему от "специалистов", которые засиделись со времен Кучмы.
Давайте разберемся и в этом вопросе:
1. Вменяется то, что украинская компания (зарегистрированная по законам Украины) является филиалом/представительством американской частной военной компании ( сделано для того, чтоб обвинить в незаконной деятельности на территории Украины).
Это ложь и доказательством являются регистрационные документы компании, где ни словом не обмолвились о связи с американским предприятием.
2. Охранное предприятие, официально зарегистрированное, работающее на основании подписаных с заказчиками договорв охраны, ни в коей мере не является НВФ, не смотря на спицифику его внутренней организации.
3. Участие граждан Украины в общественной жизни, в частности в разнообразных акциях, перфоменсах и законных демонстрациях, не являются преступлением.
4. "Найденное" в лесу безымянное оружие ("поиск" осуществлялся без спецтехники, без собак, без поиска как такового) как собственность СБУ может быть еще неоднократно использоваться для их перфоменсов, ибо никоим образом не может быть "пристегнуто" к этому "делу".
Показаные в видиосюжете помповые ружья, так же как и "тысячи патронов" приобретены легально и не являются преступным оружием.
Как итог: идея закрыть С.Семенченко в тюрьму зародилась в головах еще уродов порошенковской власти, но им хватило серого вещества, для понимания беспочвенности данного действия. У современников очевидно с ним дефицит.
Анатолий Виногродский
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
Это довольно просто объясняется.
Тут как с бомжом, который выигрывает миллион долларов: он просто не знает что делать с такими деньгами, как их использовать и на что их тратить.
Проходит непродолжительный период времени и новоиспеченный миллионер, опять становиться бомжом.
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
И это Правда . Жизнь проходит в Обещаниях и надеждах , но к концу каденции Президентов - не обещаний ни надежды и По Кругу.
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
Феномен «зеленського» в українському суспільстві будуть аналізувати ще довго.
показати весь коментар
05.04.2021 13:24 Відповісти
Ніякого феномена нема.
показати весь коментар
05.04.2021 13:33 Відповісти
«Феномен» в класичному значені слова. Сама по собі, ця людина не заслуговує уваги.
показати весь коментар
05.04.2021 13:48 Відповісти
Тут феномен украинских ЗЕизбирателей больше подходит к названию предмета исследований как акт группового помешательства, граничащего с суицидом.
показати весь коментар
05.04.2021 14:05 Відповісти
Феномен "зеленського" дуже простий - брак дійсно державних діячив та засилля торбохватів. Але і зеленський не справдив надій які на нього покладали люди. Вочевидь брак політичного досвіду та професійної команди патриотів. Ось і все.
показати весь коментар
05.04.2021 14:22 Відповісти
чего-то я не пойму.... по графику у клоуна -30%????? так уже даже «рейтинг» дает уровень недоверия к Зешмаркле на уровне больше 50%.......
показати весь коментар
05.04.2021 13:26 Відповісти
Та то уже всё !шмаркле жопа
показати весь коментар
05.04.2021 13:26 Відповісти
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил (с)
показати весь коментар
05.04.2021 13:26 Відповісти
Володимире Олександровичу, то не ви рейтинг загубили?
показати весь коментар
05.04.2021 13:28 Відповісти
главное не дать зеленым,опзжистам и прочей антиукраинской нечести бежать из страны и не повторить главной ошибки 2014 года!
показати весь коментар
05.04.2021 13:34 Відповісти
он его просто монетизировал...... физкультривет ЗЕбилы !!!
показати весь коментар
05.04.2021 13:36 Відповісти
В нашем отношении к власти вообще заложено, больше одного срока власти не бывать. На какой бы волне популярности она не приходила. Через год ее не любят, через два шлют на "х", через три ненавидят. И это нужно учитывать каждому кто идет во власть. А так как у нас все ассоциируется с первым лицом, то им в первую очередь. ( вообще предлагаю законодательно ввести только один срок, но можно увеличить до 5 лет, не больше) то что у Зеленского рейтинги падают быстрее остальных тоже понятно ( и это было заложено изначально) за него голосовали разные категории населения из разных регионов Украины, мысленно представляя каждый свое и только хорошее) Теперь же когда "тайное становится явным" от Зе отшатнулись условно "бело-голубые, они же красные, они же трехколорные" и условно " жевто блакитние и красно черные", осталась только серединка 9 условно "зеленые" которая с каждым месяцем будет только " худеть". Возможно ли что то изменить в этой тенденции. Большой вопрос... Слишком большая полярность, всем не угодишь ( ошибочная тактика) а обопрешься на одну из сторон , консолидируешь других. А тут ковид, карантины, экономические проблемы, враг за порогом и одним сапогом уже в доме, скандалы внутри власти, олигархи с своими хотелками, безденежье и т.д.
показати весь коментар
05.04.2021 13:41 Відповісти
Так Зеленский ничего хорошего и не сделал за 2 года, ни одной реформы в пользу государства. Только тарифы поднимает и видосики снимает.
Для олигархов, да, он много чего полезного сделал.
показати весь коментар
05.04.2021 13:48 Відповісти
це ти зАмерики бачиш, чи з Ольгіно?
показати весь коментар
05.04.2021 16:43 Відповісти
какой рейтинг? рейтинг зрителей голобородька? тех шо волали про офшоры и барыг, а теперь молча сглатывают зеленого подбарыжника козломойского? этих амёб я не считаю за людей.
показати весь коментар
05.04.2021 13:50 Відповісти
Для піарщика це катастрофа.
показати весь коментар
05.04.2021 14:00 Відповісти
"Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб." - как в песне - "Лишь мгновение ты наверху. И стремительно падаешь вниз."
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
Щось мало віриться, що у Зєлі досі такий високий рейтинг. За які заслуги??? Але це ще не було прем'єри фільму Христо Грозева про вагнергейт! А це рейтинг Зєлі не те, що обнулить, а зробить його МІНУС 73%.
показати весь коментар
05.04.2021 14:14 Відповісти
"Висновок: українці дедалі швидше втрачають терпець", - не вірю, бо українці за нього не голосували. А малоросам і приколістам 73% всеодно, аби були гарні відосіки, "свати" і більше обіцянок посадити Порошенко, Турчинова, Яценюка. Малоросня від цього, аж виростає і стає ситнішою. А якби Зеля сказав, що думає когось розстріляти, звичайно першим Порошенко, то вони б його на руках носили. Те, що Беня їх уже обібрав, як липку - фігня.
показати весь коментар
05.04.2021 14:20 Відповісти
Якщо ви візьмете жабу, помістите її в каструлю з водою і піднесете до вогню, ви побачите дещо цікаве: жаба пристосовується до температури води, залишається всередині і продовжує адаптуватися до підвищення температури. Але коли вода досягає точки кипіння, жаба, яка хотіла б вистрибнути з каструлі, не зможе, тому що вона занадто слабка і втомилася від зусиль, які вона доклала, щоб пристосуватися до температури. Деякі скажуть, що жабу вбила кипляча вода ... насправді жабу вбила нездатність вирішити, КОЛИ стрибати. Стрибай, поки можеш!
Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб - Цензор.НЕТ 223
показати весь коментар
05.04.2021 14:20 Відповісти
Надо же ..... Странно.....
Зеля ведь так же них-я не делает как и пред презики....
Ссыт в глаза украинцам..... Делает "дутые" реформы.... Запускает к кормушке "любых друзив".. А отмазки все тупее и тупее....
показати весь коментар
05.04.2021 14:26 Відповісти
Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб - Цензор.НЕТ 8729.
показати весь коментар
05.04.2021 15:08 Відповісти
Какой еще такой рейтинг ..нормальные люди за этого Придурка не голосовали
показати весь коментар
05.04.2021 15:18 Відповісти
 
 