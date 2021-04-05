РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости
13 260 68

Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб. ИНФОГРАФИКА

Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб. ИНФОГРАФИКА

Президенты с каждым годом теряют рейтинг все стремительнее. Это свидетельствует о том, что украинцы все быстрее теряют терпение.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщает политолог Михаил Басараб.

"При Кучме украинцы "спали", если сравнить их с нами сегодняшними. С победой Ющенко кривая трижды демонстрировала резкие скачки вверх, а затем такие же быстрые падения вниз. Но обратите внимание на самое важное: каждый раз это падение происходит стремительнее", - отметил Басараб.

По его словам, кривая доверия к президенту при Порошенко падала быстрее, чем при Ющенко. А при Зеленском она "летит вниз с более быстрыми темпами, чем при Порошенко".

"Вывод: украинцы все быстрее теряют терпение. Чем дальше, тем резче мы реагируем на действия или бездействие президента. Общество не хочет ждать, оно устало от бега по кругу. Темп и масштаб изменений явно не соответствует запросам украинцев", - подчеркнул политолог.

Басараб добавил, что эта кривая - хороший стимулятор для политиков.

"Они должны понять, что общественный чайник в процессе закипания. Если же не поймут, то ... Тут сценарии могут быть различными", - подытожил он.

Читайте: Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб

Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб 01

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) Порошенко Петр (19646) рейтинг (1645) Басараб Михаил (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Не дякуйте, насолоджуйтесь.
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб - Цензор.НЕТ 2823
показать весь комментарий
05.04.2021 13:40 Ответить
+27
То Порошенко ночами в нього краде...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:23 Ответить
+19
После "победы" вирастюка только полный идиот не понимает откуда у зекретина "рейтинг"-даже на улице теперь трудно встретить ни то что зелялюба,а даже зеголосилку,которая в этом сознается ...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - политолог - Цензор.НЕТ 4371
показать весь комментарий
05.04.2021 13:19 Ответить
Дивно, але його рейтинг зараз найвищий.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:20 Ответить
Але ж він ще наполегливо над цим працює...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:36 Ответить
Тут ключове - зараз.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:45 Ответить
После "победы" вирастюка только полный идиот не понимает откуда у зекретина "рейтинг"-даже на улице теперь трудно встретить ни то что зелялюба,а даже зеголосилку,которая в этом сознается ...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:57 Ответить
Бомбануло? То є файно! Можеш скакати товкти копитом клапушку "спам"!)))
P.S. Твій хазяїн знову пролетів!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 14:00 Ответить
Так бомбонуло то тебя,зесрань)всю ленту своим поносом измазал
показать весь комментарий
05.04.2021 14:04 Ответить
Шо таке, любимого Беню обійшли?
показать весь комментарий
05.04.2021 16:46 Ответить
Зараз зеботи з посиланнями на продажний "Рейтинг" будуть доводити зворотне...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:23 Ответить
ну надо же резко прогерссируемая импотенция у Вавки какой кошмар...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:32 Ответить
Навіщо ти про свій діагноз усім розповідаєш?)
показать весь комментарий
05.04.2021 13:53 Ответить
Вова bash171717 закрой хлебало дурачок ты еврейский....
показать весь комментарий
05.04.2021 13:56 Ответить
"Запарєбріка" не скриєш під українським прапорцем! Тобі за псування повітря ще глод видають?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:58 Ответить
Та легко. Рейтинг ЗЕ був найвищий серед усіх. Звісно якщо з 66 падати до -30, то це швидше ніж з 29 падати до -44, як у ПО за той же період. Але до рівня ПО ЗЕ все ж так і не впав. Цей топік скоріше за все на користь ЗЕ ніж ...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:34 Ответить
Не дякуйте, насолоджуйтесь.
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб - Цензор.НЕТ 2823
показать весь комментарий
05.04.2021 13:40 Ответить
Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб - Цензор.НЕТ 8510

На- конспекту до повного просвітлення мозку, якщо він є!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:47 Ответить
Извините к чему млрд привязаны , график какой то не полный
показать весь комментарий
05.04.2021 14:01 Ответить
Йому товариш майор ще не пояснив.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:53 Ответить
Ну і ..? Що сказати планували?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:03 Ответить
Не руйнуй велику соєву мрію!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 13:43 Ответить
Тобто, Зеленський хороший президент? доброякісно виконує свої повноваження і передвиборчі обіцянки?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:47 Ответить
Курс утричі не обвалив, то вже є добре!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:49 Ответить
Курс гривні до долара? Для чого тобі доляри?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:50 Ответить
Чи тобі не байдуже? Ти краще скажи- навіщо Петро Олексійович до 2017 року включно платив податки нарасії?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:56 Ответить
Во ти бевзь
показать весь комментарий
05.04.2021 14:00 Ответить
А сказати що хтіло?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:01 Ответить
хтіло- це твоя подруга попочленочка з бурятом
показать весь комментарий
05.04.2021 14:03 Ответить
До чого тут Порошенко? Він вчорашній день. Питання було про Зеленського. Чи влаштовує він вас як президент?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:00 Ответить
*Він вчорашній день.*

Браво! Навіть симпатики Петра Олексійовича визнають, що його час минув! Молодець, в тебе ще є шанс стати людиною!
показать весь комментарий
05.04.2021 14:03 Ответить
Я в Америці з 97 року! Який президент Порошенко?! Відповісте на поставлене питання будь ласка: ви влаштовує вас президент Зеленський?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:15 Ответить
Ваша, як громадянина України думка про діяльність Зеленського важлива.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:17 Ответить
в дебіла логіку шукаєш?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:06 Ответить
Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб - Цензор.НЕТ 949.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:11 Ответить
Подякуй за обвал курсу януковичу та бені.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:01 Ответить
А ціни на продукти, придурку?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:07 Ответить
То Порошенко ночами в нього краде...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:23 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2021 13:25 Ответить
ну при таком сильном падении у Бубочки к рейтингу Порошенко столько же не прибавилось, или он в офшоры откладывает ?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:36 Ответить
В Бубочкині офшори? В який з шести?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:41 Ответить
Ти вже подав позов до суду?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:04 Ответить
наіщо офшори не заборонені а ось торгувати в рашці як робить вави друг Шифир з брендом вави
показать весь комментарий
05.04.2021 14:05 Ответить
Це ж ваш "чесний презЕдент" вам, сметунам, і подавати в реформований вашим портновим суд.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:20 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXxKpK3d7IoP9AIMotprVIrIZvEv7G7MEYg2Siq4_AEWXPRYL71FgfARYq9CbhLCIAKVZUQBYBFG3CvSr6LPp3eg20r5aF0fOOnQIUurvYsKqef3okyDQmEs1olmdG0oUk&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXxKpK3d7IoP9AIMotprVIrIZvEv7G7MEYg2Siq4_AEWXPRYL71FgfARYq9CbhLCIAKVZUQBYBFG3CvSr6LPp3eg20r5aF0fOOnQIUurvYsKqef3okyDQmEs1olmdG0oUk&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZXxKpK3d7IoP9AIMotprVIrIZvEv7G7MEYg2Siq4_AEWXPRYL71FgfARYq9CbhLCIAKVZUQBYBFG3CvSr6LPp3eg20r5aF0fOOnQIUurvYsKqef3okyDQmEs1olmdG0oUk&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 2 ч. ·

Почитайте друзья ПРАВДИВОЕ журналистское расследование по Семену Семенченко...

https://ua24ua.net/o-chastnoy-armii-semena-semenchenko-chto-proizoshlo-i-est-li-v-ego-deystviyah-sostav-i-motiv-prestupleniya/?fbclid=IwAR0P4CmB_uWxV9S1_ssq9Oa2jp5YkGqZiSVCzzd_0Rm2r3hVVfvqEUoAlVg

О "частной армии Семена Семенченко": Что произошло? Есть ли в его действиях состав и мотив преступления?
Идея "закрыть" Семена была еще у порохатых уродов, но им хватило ума, для понимания беспочвенности данного действия. А у "этих" точно дефицит мозгов

Прошло немного времени, ажиотаж, связанный с обнаружением "частной армии Семена Семенченко" поутих.
Так что же произошло по сути и есть ли в действиях Семенченко состав и мотив преступления?
1. Задумка и мотивация.
Проект задумывался как социальный. Расчитан был на людей с посттравматическим синдромом, раненых, контуженых... Прошедших горнило войны.
Ибо как известно в стране они брошены на самотек.
Задача стояла трудоустроить людей для работы по международным контрактам (в рамках действующих законов, страны пребывания) с зарплатой не менее 2000 $ в месяц.
2. Пути:
В одном из американских штатов Сергей Акимович зарегистрировал обычное акционерное общество.
Об АО: никаких специальных лицензий для ведения деятельности, характерной для ЧВК, АО не получало. Рассматнивался вопрос в дальнейшем сертификации по международным стандартам и получение соответствующих лицензий. Но потом!
"ЧВК" или "ПВК" в названии использовалось только для внутреннего пользования, чтоб обозначить намерения. Сотруднки в компанию, если мне не изменяет память, набрались только в совет директоров, для решения организационных вопросов.
3. Переговоры о подписании услуг по выполнению субподряда с ЧВК "Академия" результатов не дали.
4. Прошедшие международную сертификацию, позволяющую работать по контрактам ЧВК, люди та и не были оформлены в данную структуру.
5. К апрелю 2019 года попытки запустить проект были прекращены.
Как вывод: Вой говноСМИ о частной армии С.Семенченка не имеют под собой никакого основания.
С.Семенченко, будучи народным депутатом не состоял в данном предприятии, а оказывал безоплатные конультацилнные услуги по запуску этого проекта.
Вторая часть "обвинения" -создание незаконного вооруженного формирования на базе частной военной компании для дестабилизации и захвата зданий - это сочинение на вольную тему от "специалистов", которые засиделись со времен Кучмы.
Давайте разберемся и в этом вопросе:
1. Вменяется то, что украинская компания (зарегистрированная по законам Украины) является филиалом/представительством американской частной военной компании ( сделано для того, чтоб обвинить в незаконной деятельности на территории Украины).
Это ложь и доказательством являются регистрационные документы компании, где ни словом не обмолвились о связи с американским предприятием.
2. Охранное предприятие, официально зарегистрированное, работающее на основании подписаных с заказчиками договорв охраны, ни в коей мере не является НВФ, не смотря на спицифику его внутренней организации.
3. Участие граждан Украины в общественной жизни, в частности в разнообразных акциях, перфоменсах и законных демонстрациях, не являются преступлением.
4. "Найденное" в лесу безымянное оружие ("поиск" осуществлялся без спецтехники, без собак, без поиска как такового) как собственность СБУ может быть еще неоднократно использоваться для их перфоменсов, ибо никоим образом не может быть "пристегнуто" к этому "делу".
Показаные в видиосюжете помповые ружья, так же как и "тысячи патронов" приобретены легально и не являются преступным оружием.
Как итог: идея закрыть С.Семенченко в тюрьму зародилась в головах еще уродов порошенковской власти, но им хватило серого вещества, для понимания беспочвенности данного действия. У современников очевидно с ним дефицит.
Анатолий Виногродский
показать весь комментарий
05.04.2021 13:23 Ответить
Это довольно просто объясняется.
Тут как с бомжом, который выигрывает миллион долларов: он просто не знает что делать с такими деньгами, как их использовать и на что их тратить.
Проходит непродолжительный период времени и новоиспеченный миллионер, опять становиться бомжом.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:23 Ответить
И это Правда . Жизнь проходит в Обещаниях и надеждах , но к концу каденции Президентов - не обещаний ни надежды и По Кругу.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:23 Ответить
Феномен «зеленського» в українському суспільстві будуть аналізувати ще довго.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:24 Ответить
Ніякого феномена нема.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:33 Ответить
«Феномен» в класичному значені слова. Сама по собі, ця людина не заслуговує уваги.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:48 Ответить
Тут феномен украинских ЗЕизбирателей больше подходит к названию предмета исследований как акт группового помешательства, граничащего с суицидом.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:05 Ответить
Феномен "зеленського" дуже простий - брак дійсно державних діячив та засилля торбохватів. Але і зеленський не справдив надій які на нього покладали люди. Вочевидь брак політичного досвіду та професійної команди патриотів. Ось і все.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:22 Ответить
чего-то я не пойму.... по графику у клоуна -30%????? так уже даже «рейтинг» дает уровень недоверия к Зешмаркле на уровне больше 50%.......
показать весь комментарий
05.04.2021 13:26 Ответить
Та то уже всё !шмаркле жопа
показать весь комментарий
05.04.2021 13:26 Ответить
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил (с)
показать весь комментарий
05.04.2021 13:26 Ответить
Володимире Олександровичу, то не ви рейтинг загубили?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:28 Ответить
главное не дать зеленым,опзжистам и прочей антиукраинской нечести бежать из страны и не повторить главной ошибки 2014 года!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:34 Ответить
он его просто монетизировал...... физкультривет ЗЕбилы !!!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:36 Ответить
В нашем отношении к власти вообще заложено, больше одного срока власти не бывать. На какой бы волне популярности она не приходила. Через год ее не любят, через два шлют на "х", через три ненавидят. И это нужно учитывать каждому кто идет во власть. А так как у нас все ассоциируется с первым лицом, то им в первую очередь. ( вообще предлагаю законодательно ввести только один срок, но можно увеличить до 5 лет, не больше) то что у Зеленского рейтинги падают быстрее остальных тоже понятно ( и это было заложено изначально) за него голосовали разные категории населения из разных регионов Украины, мысленно представляя каждый свое и только хорошее) Теперь же когда "тайное становится явным" от Зе отшатнулись условно "бело-голубые, они же красные, они же трехколорные" и условно " жевто блакитние и красно черные", осталась только серединка 9 условно "зеленые" которая с каждым месяцем будет только " худеть". Возможно ли что то изменить в этой тенденции. Большой вопрос... Слишком большая полярность, всем не угодишь ( ошибочная тактика) а обопрешься на одну из сторон , консолидируешь других. А тут ковид, карантины, экономические проблемы, враг за порогом и одним сапогом уже в доме, скандалы внутри власти, олигархи с своими хотелками, безденежье и т.д.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:41 Ответить
Так Зеленский ничего хорошего и не сделал за 2 года, ни одной реформы в пользу государства. Только тарифы поднимает и видосики снимает.
Для олигархов, да, он много чего полезного сделал.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:48 Ответить
це ти зАмерики бачиш, чи з Ольгіно?
показать весь комментарий
05.04.2021 16:43 Ответить
какой рейтинг? рейтинг зрителей голобородька? тех шо волали про офшоры и барыг, а теперь молча сглатывают зеленого подбарыжника козломойского? этих амёб я не считаю за людей.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:50 Ответить
Для піарщика це катастрофа.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:00 Ответить
"Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб." - как в песне - "Лишь мгновение ты наверху. И стремительно падаешь вниз."
показать весь комментарий
05.04.2021 14:09 Ответить
Щось мало віриться, що у Зєлі досі такий високий рейтинг. За які заслуги??? Але це ще не було прем'єри фільму Христо Грозева про вагнергейт! А це рейтинг Зєлі не те, що обнулить, а зробить його МІНУС 73%.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:14 Ответить
"Висновок: українці дедалі швидше втрачають терпець", - не вірю, бо українці за нього не голосували. А малоросам і приколістам 73% всеодно, аби були гарні відосіки, "свати" і більше обіцянок посадити Порошенко, Турчинова, Яценюка. Малоросня від цього, аж виростає і стає ситнішою. А якби Зеля сказав, що думає когось розстріляти, звичайно першим Порошенко, то вони б його на руках носили. Те, що Беня їх уже обібрав, як липку - фігня.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:20 Ответить
Якщо ви візьмете жабу, помістите її в каструлю з водою і піднесете до вогню, ви побачите дещо цікаве: жаба пристосовується до температури води, залишається всередині і продовжує адаптуватися до підвищення температури. Але коли вода досягає точки кипіння, жаба, яка хотіла б вистрибнути з каструлі, не зможе, тому що вона занадто слабка і втомилася від зусиль, які вона доклала, щоб пристосуватися до температури. Деякі скажуть, що жабу вбила кипляча вода ... насправді жабу вбила нездатність вирішити, КОЛИ стрибати. Стрибай, поки можеш!
Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб - Цензор.НЕТ 223
показать весь комментарий
05.04.2021 14:20 Ответить
Надо же ..... Странно.....
Зеля ведь так же них-я не делает как и пред презики....
Ссыт в глаза украинцам..... Делает "дутые" реформы.... Запускает к кормушке "любых друзив".. А отмазки все тупее и тупее....
показать весь комментарий
05.04.2021 14:26 Ответить
Зеленський втрачає рейтинг швидше, ніж його попередники, - Басараб - Цензор.НЕТ 8729.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:08 Ответить
Какой еще такой рейтинг ..нормальные люди за этого Придурка не голосовали
показать весь комментарий
05.04.2021 15:18 Ответить
 
 