Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем его предшественники, - Басараб. ИНФОГРАФИКА

Президенты с каждым годом теряют рейтинг все стремительнее. Это свидетельствует о том, что украинцы все быстрее теряют терпение.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщает политолог Михаил Басараб.

"При Кучме украинцы "спали", если сравнить их с нами сегодняшними. С победой Ющенко кривая трижды демонстрировала резкие скачки вверх, а затем такие же быстрые падения вниз. Но обратите внимание на самое важное: каждый раз это падение происходит стремительнее", - отметил Басараб.

По его словам, кривая доверия к президенту при Порошенко падала быстрее, чем при Ющенко. А при Зеленском она "летит вниз с более быстрыми темпами, чем при Порошенко".

"Вывод: украинцы все быстрее теряют терпение. Чем дальше, тем резче мы реагируем на действия или бездействие президента. Общество не хочет ждать, оно устало от бега по кругу. Темп и масштаб изменений явно не соответствует запросам украинцев", - подчеркнул политолог.

Басараб добавил, что эта кривая - хороший стимулятор для политиков.

"Они должны понять, что общественный чайник в процессе закипания. Если же не поймут, то ... Тут сценарии могут быть различными", - подытожил он.

