Російська армія перекидає псковських десантників в окупований Крим. ФОТО

Росія перекидає військовослужбовців десантно-штурмової дивізії з Псковської області в окупований Сімферополь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані російської дослідницької групи Conflict Intelligence Team.

"4 квітня у TikTok було опубліковано відео, де видно залізничну платформу із самохідною артилерійською установкою "Нона-С", яка перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ. Перевіривши номер платформи за допомогою сервісу gdevagon, ми встановили, що вона рухається зі станції Череха в Псковській області на станцію "Сімферополь-вантажний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вантажовідправником і вантажоодержувачем вказана військова частина 07264 - 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як "псковські десантники". 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до складу цієї дивізії, дислокується якраз у селищі Череха, звідки і вирушив ешелон, що потрапив на відео. Завдями деяким деталям, наприклад штабелю круглого лісу біля колій, дослідники припускають, що відео зняте саме на станції Череха, під час навантаження ешелону.

76-та дивізія відома тим, що воювала проти українських воїнів на Донбасі влітку 2014 року.

