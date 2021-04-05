РУС
Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым. ФОТО

Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым. ФОТО

Россия перебрасывает военнослужащих десантно-штурмовой дивизии из Псковской области в оккупированный Симферополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные российская исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

"4 апреля в TikTok было опубликовано видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С", которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что она следует со станции Черёха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой", - говорится в сообщении.

Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым 01

Отмечается, что в качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники". Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в поселке Череха, откуда и отправился попавший на видео эшелон. По некоторым деталям, например по штабелю круглого леса у путей, исследователи предполагают, что видео снято именно на станции Череха, во время погрузки эшелона.

76-я дивизия известна тем, что воевала против украинских воинов на Донбассе летом 2014 года.

Также читайте: Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины

Автор: 

армия РФ (20325) Крым (26451) россия (96910)
+57
хорошо их тогда точкой У удобрили землю домбаса
05.04.2021 15:44 Ответить
+34
Истребителям НАТО разрешили постоянно патрулировать воздушное пространство Украины.
Украинская сторона намерена привлечь боевую авиацию стран-членов НАТО для патрулирования воздушного пространства в районе демаркационной зоны в Донбассе и в районе украино-российской границы.
«На прошедшей вчера встрече заместителя руководителя Офиса президента Украины Р. Машовца и главы представительства НАТО на Украине А. Винникова по текущим вопросам взаимодействия и ситуации вокруг восточных областей Украины одним из предложений, которое прозвучало от украинской стороны, наряду с другими, направленными на дальнейшую интеграцию страны в структуры НАТО, было рассмотрение возможности организации патрулирования воздушных границ Украины боевой авиацией блока по примеру того, как это организовано в Прибалтике, Румынии и Исландии», - сообщают информационные источники.
Между тем транспортные самолеты США уже активно прибывают в Украину. За последние сутки по меньшей мере 2 транспортных американских борта С17 приземлились в аэропорту Борисполя, доставив крупные партии военного груза.
Также сообщается, что об интенсификации полетов американских разведывательных дронов и самолетов над акваторией Черного моря в близи границы с Крымом.
Напомним, что ранее командование США в Европе повысило уровень боевой готовности с «возможного кризиса» до «потенциального и неминуемого кризиса», т.е. до максимального уровня, в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
05.04.2021 15:52 Ответить
+28
Під час бойових дій на території України практично повністю була знищена 1-а рота 76-ої псковської дивізії повітряно-десантних військ.
Про це йдеться в новому номері газети http://gubernia.pskovregion.org/number_706/00.php "Псковская губерния" , який з'явився в мережі 2 вересня.
У розпорядженні видання опинилися записи переговорів діючих військовослужбовців 76-ої дивізії, які на умовах анонімності були передані видавцеві "Псковської губернії" Льву Шлосбергу.
"Підстав сумніватися в достовірності наданих матеріалів немає", - йдеться на початку статті.
Як випливає з розшифровки бесіди, 16 серпня рота була перекинута через кордон з Україною.
20 серпня на чужій території десантники знищили український блокпост і групу бронетехніки. Проте потім біля населеного пункту Георгіївка рота була накрита масованим артилерійським ударом. Один зі співрозмовників пояснив це тим, що в районі бойових дій діє "американська бригада" радіоелектронної боротьби (РЕБ).
З розмови випливає, що з усієї першої роти чисельністю 80 осіб вижили близько десяти бійців, інші загинули. Серед загиблих був Леонід Кічаткін, могила якого була виявлена на цвинтарі під Псковом 25 серпня.
Співрозмовники також висловлюють припущення, що загинути могли до 140 десантників, бо йдеться не про регулярні, а про спеціально укомплектовані підрозділи.
05.04.2021 15:53 Ответить
А наш тіпа гімнокамандующій ще й досі бачить мир в очах у х#йла,чи йому таки повилазило?
05.04.2021 16:21 Ответить
Когось мені нагадала фотографія риби-краплі
Російська армія перекидає псковських десантників в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9469
05.04.2021 16:34 Ответить
У чому проблема? Ми ж обрали собі Верховного головнокомандувача. Я так розумію, з такою кількістю виборців, це однозначно розумний, відважний і досвічений головнокомандувач. Ну не могли ж 73%, під час війни думати не головою, а дупою? Так що вперед, будемо зупиняти ворога, під "чітким керівництвом" верховного...
05.04.2021 16:32 Ответить
жпп
05.04.2021 16:45 Ответить
Хуже чем был, думали уже быть не может.
05.04.2021 19:26 Ответить
а гиде бригада "Звезнаго десанта" из аэро-космических войск ? зассали ?
05.04.2021 16:42 Ответить
"Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым." - https://www.currenttime.tv/a/29335545.html Погибли в 2014-м: репортаж с кладбища, где похоронены десантники Псковской дивизии
05.04.2021 16:53 Ответить
Псковские дрыстантники могут ещё успеть на концерт Кобздоха
05.04.2021 17:16 Ответить
Цуки не мытые моря захотелось ....
05.04.2021 17:25 Ответить
Украина победит! У нее поддержка всего мира!
05.04.2021 17:38 Ответить
а у нас другого выхода нет
05.04.2021 17:57 Ответить
на словах...
05.04.2021 22:56 Ответить
Дай Аллах чтобы справедливость восторжествовала в украине и освободили окупированные неотемлемые земли красивой любимой Украины
05.04.2021 23:37 Ответить
Нащо десантуру звозять до Криму?! Питання без таємниці. Півострів Крим ,вихід на землі материкової України обмежені, з усіх сторін море. Значить будуть десантувати Одесу,Маріупіль,Мабуть і Запоріжжя з Миколайовим з неба. А колісна бронетехніка(БТР) на материк поїде сушою з десантурою земною. Значить вде в Криму десантники з м.Камишина,тепер Пскова. От Бог сусіда нам дав падлюшного!
05.04.2021 18:05 Ответить
а по моему....УКРАИНА УЖЕ В НАТО....и путину просто нет выхода.
05.04.2021 18:38 Ответить
Терміново призвати на службу і відправити в окопи сбушників, прокурворів, суддів і ментів, які фальсифікували і фальсифікують справи проти добровольців і майданівців.
Оце буде сила!
05.04.2021 18:27 Ответить
всех перечисленных НЕЛЬЗЯ В ОКОПЫ.....потому шо ПУТИН ТОЧНО УЖЕ БУДЕТ В КИЕВЕ.
05.04.2021 18:40 Ответить
Росія замальовує тактичні знаки на техніці, яку перекидає до кордону з Україною (Фото)

Можливо всю цю техніку перекине на окуповану частину Донецька і Луганська.
Практику замальовування бортових номерів та тактичних знаків, або їх затирання росіяни використовували у 2014 році на своїй бронетехніці перед вторгненням в Україну в Донецк і луганськ.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-zamalovuye-taktychni-znaky-na-tehnitsi-yaku-perekydaye-do-kordonu-z-**********/
05.04.2021 18:40 Ответить
Ну шож новых псковских привезли, надеемся будет как в 2014м.
05.04.2021 20:22 Ответить
Судьбу псковских десантников начали уже определять защитники Грозного еще в 95-96 годах.
Мясо так мясо.
05.04.2021 20:46 Ответить
ALLAX vam pomos dorogie Ukrainsi! Azerbaycan s vami! Slava Ukraine! Slava Geroyam! Eto budet posledniy osibka pukina.
05.04.2021 20:59 Ответить
Ракети і танки: Кабмін схвалив основні показники Держоборонзамовлення на 2021-2023 роки

Державне оборонне замовлення в 2021 році виконуватиметься уже відповідно закону "Про оборонні закупівлі"
Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні в п'ятницю, 2 квітня цього року, схвалив основні показники Державного оборонного замовленні на 2021-2023 роки.
Це відбулось на виконання Рішення РНБО України "Про основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2021 рік та 2022, 2023 роки" від 30 березня 2021 року №132/2021, повідомив Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.
"Показники ДОЗ доопрацьовані з урахуванням результатів обговорення під час нещодавнього засідання РНБО. Зокрема, передбачено фінансування ДОЗ на 2021 рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету", - зазначив Віце-прем'єр-міністр України.
За його словами, серед пріоритетних проєктів Держоборонзамовлення на наступні три роки - розвиток програм ракетного озброєння, що фінансуватимуться із загального фонду держбюджету. Більше тут: https://defence-ua.com/news/raketi_i_tanki_kabmin_shvaliv_osnovni_pokazniki_derzhoboronzamovlennja_na_2021_2023_roki-3334.html
05.04.2021 22:25 Ответить
опять можно на фотку прифотошопить унылого диснтника...))
05.04.2021 23:19 Ответить
Очень нехочется чтобы война начался. будут погибат молодые люди-цветы украины
05.04.2021 23:40 Ответить
Будут воду просить.
06.04.2021 01:31 Ответить
