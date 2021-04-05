Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым. ФОТО

Россия перебрасывает военнослужащих десантно-штурмовой дивизии из Псковской области в оккупированный Симферополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные российская исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

"4 апреля в TikTok было опубликовано видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С", которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что она следует со станции Черёха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники". Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в поселке Череха, откуда и отправился попавший на видео эшелон. По некоторым деталям, например по штабелю круглого леса у путей, исследователи предполагают, что видео снято именно на станции Череха, во время погрузки эшелона.

76-я дивизия известна тем, что воевала против украинских воинов на Донбассе летом 2014 года.

