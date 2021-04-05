Российская армия перебрасывает псковских десантников в оккупированный Крым. ФОТО
Россия перебрасывает военнослужащих десантно-штурмовой дивизии из Псковской области в оккупированный Симферополь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные российская исследовательской группы Conflict Intelligence Team.
"4 апреля в TikTok было опубликовано видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С", которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что она следует со станции Черёха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники". Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в поселке Череха, откуда и отправился попавший на видео эшелон. По некоторым деталям, например по штабелю круглого леса у путей, исследователи предполагают, что видео снято именно на станции Череха, во время погрузки эшелона.
76-я дивизия известна тем, что воевала против украинских воинов на Донбассе летом 2014 года.
Оце буде сила!
Можливо всю цю техніку перекине на окуповану частину Донецька і Луганська.
Практику замальовування бортових номерів та тактичних знаків, або їх затирання росіяни використовували у 2014 році на своїй бронетехніці перед вторгненням в Україну в Донецк і луганськ.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-zamalovuye-taktychni-znaky-na-tehnitsi-yaku-perekydaye-do-kordonu-z-**********/
Мясо так мясо.
