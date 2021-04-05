Голова Черкаської ОДА Скічко став студентом Гарварда, - дружина Юрушева

Глава Черкаської ОДА Олександр Скічко став студентом відомого американського вишу - Гарвардського університету.

Про це в Instagram повідомила його дружина Єлизавета Юрушева, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій чоловік тепер вчиться в Гарварді. Пишу це, і в мене мурашки по тілу!" - зазначила вона.

"Саша вступив на курси з комунікації і leadership в Hardvard, і тепер, якщо він не на роботі, то за комп'ютером - вчиться і робить домашку! Він навіть думає поїхати туди, коли буде можливість, щоб повчитися там на стаціонарі", - додала Юрушева.

Вона також зазначила, що пишається своїм чоловіком.

