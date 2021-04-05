УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5290 відвідувачів онлайн
Новини
8 374 28

Голова Черкаської ОДА Скічко став студентом Гарварда, - дружина Юрушева

Голова Черкаської ОДА Скічко став студентом Гарварда, - дружина Юрушева

Глава Черкаської ОДА Олександр Скічко став студентом відомого американського вишу - Гарвардського університету.

Про це в Instagram повідомила його дружина Єлизавета Юрушева, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій чоловік тепер вчиться в Гарварді. Пишу це, і в мене мурашки по тілу!" - зазначила вона.

"Саша вступив на курси з комунікації і leadership в Hardvard, і тепер, якщо він не на роботі, то за комп'ютером - вчиться і робить домашку! Він навіть думає поїхати туди, коли буде можливість, щоб повчитися там на стаціонарі", - додала Юрушева.

Вона також зазначила, що пишається своїм чоловіком.

Читайте також: На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП". ВIДЕО

Автор: 

США (24070) навчання (613) Скічко Олександр (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Попасти на такі курси досить просто! Справа в тому, що вони вимагають 100% передоплату і це дуже коштовна річ. Звідки в чиновника такі гроші?!
показати весь коментар
05.04.2021 16:42 Відповісти
+10
В нього тесть мільярдер Юрушев.
Тому цього шоумена-альфонса і посадили в крісло глави ОДА.
Умови "конкурсу" від Єрмака.
показати весь коментар
05.04.2021 16:46 Відповісти
+7
ага значит основная работа по юух.... надо домашку делать.... ане пошел бы ты на (пардон) учится скичко хто тебя в это ога тянул??? вот когда выучишься тогда приходи!
показати весь коментар
05.04.2021 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прэлесно...
зачем его в ОДА проталкивали? там может работать надо? не? только зарплату получать?
показати весь коментар
05.04.2021 16:38 Відповісти
Глава Черкасской ОГА Скичко стал студентом Гарварда, - супруга Юрушева - Цензор.НЕТ 314
показати весь коментар
05.04.2021 16:49 Відповісти
самое ржачное - что это доступно ВСЕМ и бесплатно))
https://www.coursera.org/search?query=harvard%2***********&
КУРСЫ от Гарварда
п.п.с. обычная учеба и никаких "мурашек".. сам прошел с десяток их курсов))там же - от Стенфорда, Йеля и еще 3600+ других курсов от мировых универов
показати весь коментар
05.04.2021 16:50 Відповісти
кстати.. "поступление" там очееень сложное)) одно нажатие на кнопку - ЗАПИСАТЬСЯ на курс))
показати весь коментар
05.04.2021 16:53 Відповісти
Сначала тицнуть на "оплатить".
показати весь коментар
05.04.2021 18:04 Відповісти
Попасти на такі курси досить просто! Справа в тому, що вони вимагають 100% передоплату і це дуже коштовна річ. Звідки в чиновника такі гроші?!
показати весь коментар
05.04.2021 16:42 Відповісти
от туда с зе сундучка за счет народа и жизнь хороша
показати весь коментар
05.04.2021 16:43 Відповісти
як звідки?! - любой каприз за счет налогоплательщиков!) + отчисления от "ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА"!)
показати весь коментар
05.04.2021 16:43 Відповісти
В нього тесть мільярдер Юрушев.
Тому цього шоумена-альфонса і посадили в крісло глави ОДА.
Умови "конкурсу" від Єрмака.
показати весь коментар
05.04.2021 16:46 Відповісти
Від ведучого на весіллях до «губернатора» Черкащини: факти, які ви ще не знали про Олександра Скічка

https://provce.ck.ua/fakty-pro-cherkaskogo-gubernatora-oleksandra-skichka/
показати весь коментар
05.04.2021 16:48 Відповісти
никакой предоплаты)) все бесплатно - https://www.coursera.org/
показати весь коментар
05.04.2021 16:55 Відповісти
после Трускавца-
Гарвард это начальная школа для переселенцев из бедных семей...
показати весь коментар
05.04.2021 16:43 Відповісти
Курсы в Трускавце были гораздо престижнее...чем тот Гарвард.....его что не приняли в Трускавец?? Или он там вступительные экзамены завалил...пихая квадратное в круглое??
показати весь коментар
05.04.2021 16:44 Відповісти
ага значит основная работа по юух.... надо домашку делать.... ане пошел бы ты на (пардон) учится скичко хто тебя в это ога тянул??? вот когда выучишься тогда приходи!
показати весь коментар
05.04.2021 16:45 Відповісти
Трэш на трэше и трэшем погоняет.
показати весь коментар
05.04.2021 16:46 Відповісти
А когда он будет заниматься областью ? Ковидными больницами ? Посевной?

Или олигарх юрушев решил вырастить себе президента 😀😀😀
показати весь коментар
05.04.2021 16:46 Відповісти
если мурашки по тєлу, то нада їх дустом посипать, а потом дегтярним милом все змить. бо то точно не мурашки ))
показати весь коментар
05.04.2021 16:47 Відповісти
Учится и закончить Гарвард...и пройти курсы в Гарварде...это совсем не одно и тоже...
Но теперь это зеленое чмо будет всем вещать я учусь в Гарварде...я закончил Гарвард...
показати весь коментар
05.04.2021 16:47 Відповісти
"Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это, и у меня мурашки по телу!" - отметила она.

А муж знает про мурашки? Ты смотри, вылечись к его приезду.
показати весь коментар
05.04.2021 16:48 Відповісти
Мурашки и **********??
показати весь коментар
05.04.2021 16:48 Відповісти
Мендельвошки !
показати весь коментар
05.04.2021 16:59 Відповісти
А я думала, що в ОДА призначили щоб працювати, а воно он ШО... на Гарвард вчитися.
показати весь коментар
05.04.2021 17:08 Відповісти
А хто там працює? Тільки руками водять.
показати весь коментар
05.04.2021 18:22 Відповісти
Ух! Слава Богу, що кандидатську дисертацію не збирається захищати. Бо тих кандидатів скоро стане більше чим УБД.
показати весь коментар
05.04.2021 18:19 Відповісти
С таким "образованием" можно сразу в ОП к полковнику Фейсбука Арестовичу или к проффессору Киве в адьютанты.
показати весь коментар
05.04.2021 18:35 Відповісти
Як кажуть українці "заочно вчитись що заочно їсти - скільки губами не плямкай а кендюх пустий"... Такі курси проходять десятки тисяч "заокеанних" (overseas) студентів і вони нічого не варті в плані набуття знань. Це чиста комерція. Понти. Таких самих "грошових" курсів Саакашвілі позакінчував аж троє завдяки звязкам свого дядька Алазанії який працював в ООН... Нехай здасть тест з англійської, а на правові дисципліни це не менше 640 балів та тоефлом, потім здасть тести з дисциплін які дають право апелювати на місце і вступить на стаціонер і якщо з першого курсу не відрахують відразу то можливо довчиться до бакалавра, що як кажуть американці "білет на стадіон без місця" і лише після написання і захисту "мастерс" можна вважати що хтось закінчив Гарвард. Думаю що у чувака чия професія "зять" розуму, таланту та мотивації для важкої багаторічної праці не було, не має і вже ніколи не буде. Вчитись це не женитись на приданому в вигляді посад та грошей... Йому ще згадають як його "на помийці знайшли", відмили, нагодували...
показати весь коментар
05.04.2021 18:50 Відповісти
как скучно мы живем
показати весь коментар
05.04.2021 22:29 Відповісти
малолетка губер-прикольно
показати весь коментар
05.04.2021 23:17 Відповісти
 
 