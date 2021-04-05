Голова Черкаської ОДА Скічко став студентом Гарварда, - дружина Юрушева
Глава Черкаської ОДА Олександр Скічко став студентом відомого американського вишу - Гарвардського університету.
Про це в Instagram повідомила його дружина Єлизавета Юрушева, інформує Цензор.НЕТ.
"Мій чоловік тепер вчиться в Гарварді. Пишу це, і в мене мурашки по тілу!" - зазначила вона.
"Саша вступив на курси з комунікації і leadership в Hardvard, і тепер, якщо він не на роботі, то за комп'ютером - вчиться і робить домашку! Він навіть думає поїхати туди, коли буде можливість, щоб повчитися там на стаціонарі", - додала Юрушева.
Вона також зазначила, що пишається своїм чоловіком.
зачем его в ОДА проталкивали? там может работать надо? не? только зарплату получать?
https://www.coursera.org/search?query=harvard%2***********&
КУРСЫ от Гарварда
п.п.с. обычная учеба и никаких "мурашек".. сам прошел с десяток их курсов))там же - от Стенфорда, Йеля и еще 3600+ других курсов от мировых универов
Тому цього шоумена-альфонса і посадили в крісло глави ОДА.
Умови "конкурсу" від Єрмака.
https://provce.ck.ua/fakty-pro-cherkaskogo-gubernatora-oleksandra-skichka/
Гарвард это начальная школа для переселенцев из бедных семей...
Или олигарх юрушев решил вырастить себе президента 😀😀😀
Но теперь это зеленое чмо будет всем вещать я учусь в Гарварде...я закончил Гарвард...
А муж знает про мурашки? Ты смотри, вылечись к его приезду.