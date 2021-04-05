Глава Черкасской ОГА Скичко стал студентом Гарварда, - супруга Юрушева
Глава Черкасской ОГА Александр Скичко стал студентом известного американского вуза – Гарвардского университета.
Об этом в Instagram сообщила его супруга Елизавета Юрушева, информирует Цензор.НЕТ.
"Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это, и у меня мурашки по телу!" – отметила она.
"Саша поступил на курсы по коммуникации и leadership в Hardvard, и теперь, если он не на работе, то за компьютером – учится и делает домашку! Он даже задумывается поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре", – добавила Юрушева.
Она также отметила, что гордится своим мужем.
Mike Hrabovsky
Алла Новосад
Sharl
зачем его в ОДА проталкивали? там может работать надо? не? только зарплату получать?
https://www.coursera.org/search?query=harvard%2***********&
КУРСЫ от Гарварда
п.п.с. обычная учеба и никаких "мурашек".. сам прошел с десяток их курсов))там же - от Стенфорда, Йеля и еще 3600+ других курсов от мировых универов
Тому цього шоумена-альфонса і посадили в крісло глави ОДА.
Умови "конкурсу" від Єрмака.
https://provce.ck.ua/fakty-pro-cherkaskogo-gubernatora-oleksandra-skichka/
Гарвард это начальная школа для переселенцев из бедных семей...
Или олигарх юрушев решил вырастить себе президента 😀😀😀
Но теперь это зеленое чмо будет всем вещать я учусь в Гарварде...я закончил Гарвард...
А муж знает про мурашки? Ты смотри, вылечись к его приезду.