Глава Черкасской ОГА Скичко стал студентом Гарварда, - супруга Юрушева

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко стал студентом известного американского вуза – Гарвардского университета.

Об этом в Instagram сообщила его супруга Елизавета Юрушева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это, и у меня мурашки по телу!" – отметила она.

"Саша поступил на курсы по коммуникации и leadership в Hardvard, и теперь, если он не на работе, то за компьютером – учится и делает домашку! Он даже задумывается поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре", – добавила Юрушева.

Она также отметила, что гордится своим мужем.

Читайте также: Замглавы ОП Татаров заплатил за обучение в США 269 тысяч. ДОКУМЕНТ

Топ комментарии
+11
Попасти на такі курси досить просто! Справа в тому, що вони вимагають 100% передоплату і це дуже коштовна річ. Звідки в чиновника такі гроші?!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:42 Ответить
+10
В нього тесть мільярдер Юрушев.
Тому цього шоумена-альфонса і посадили в крісло глави ОДА.
Умови "конкурсу" від Єрмака.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:46 Ответить
+7
ага значит основная работа по юух.... надо домашку делать.... ане пошел бы ты на (пардон) учится скичко хто тебя в это ога тянул??? вот когда выучишься тогда приходи!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:45 Ответить
прэлесно...
зачем его в ОДА проталкивали? там может работать надо? не? только зарплату получать?
показать весь комментарий
05.04.2021 16:38 Ответить
Глава Черкасской ОГА Скичко стал студентом Гарварда, - супруга Юрушева - Цензор.НЕТ 314
показать весь комментарий
05.04.2021 16:49 Ответить
самое ржачное - что это доступно ВСЕМ и бесплатно))
https://www.coursera.org/search?query=harvard%2***********&
КУРСЫ от Гарварда
п.п.с. обычная учеба и никаких "мурашек".. сам прошел с десяток их курсов))там же - от Стенфорда, Йеля и еще 3600+ других курсов от мировых универов
показать весь комментарий
05.04.2021 16:50 Ответить
кстати.. "поступление" там очееень сложное)) одно нажатие на кнопку - ЗАПИСАТЬСЯ на курс))
показать весь комментарий
05.04.2021 16:53 Ответить
Сначала тицнуть на "оплатить".
показать весь комментарий
05.04.2021 18:04 Ответить
Попасти на такі курси досить просто! Справа в тому, що вони вимагають 100% передоплату і це дуже коштовна річ. Звідки в чиновника такі гроші?!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:42 Ответить
от туда с зе сундучка за счет народа и жизнь хороша
показать весь комментарий
05.04.2021 16:43 Ответить
як звідки?! - любой каприз за счет налогоплательщиков!) + отчисления от "ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА"!)
показать весь комментарий
05.04.2021 16:43 Ответить
В нього тесть мільярдер Юрушев.
Тому цього шоумена-альфонса і посадили в крісло глави ОДА.
Умови "конкурсу" від Єрмака.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:46 Ответить
Від ведучого на весіллях до «губернатора» Черкащини: факти, які ви ще не знали про Олександра Скічка

https://provce.ck.ua/fakty-pro-cherkaskogo-gubernatora-oleksandra-skichka/
показать весь комментарий
05.04.2021 16:48 Ответить
никакой предоплаты)) все бесплатно - https://www.coursera.org/
показать весь комментарий
05.04.2021 16:55 Ответить
после Трускавца-
Гарвард это начальная школа для переселенцев из бедных семей...
показать весь комментарий
05.04.2021 16:43 Ответить
Курсы в Трускавце были гораздо престижнее...чем тот Гарвард.....его что не приняли в Трускавец?? Или он там вступительные экзамены завалил...пихая квадратное в круглое??
показать весь комментарий
05.04.2021 16:44 Ответить
ага значит основная работа по юух.... надо домашку делать.... ане пошел бы ты на (пардон) учится скичко хто тебя в это ога тянул??? вот когда выучишься тогда приходи!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:45 Ответить
Трэш на трэше и трэшем погоняет.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:46 Ответить
А когда он будет заниматься областью ? Ковидными больницами ? Посевной?

Или олигарх юрушев решил вырастить себе президента 😀😀😀
показать весь комментарий
05.04.2021 16:46 Ответить
если мурашки по тєлу, то нада їх дустом посипать, а потом дегтярним милом все змить. бо то точно не мурашки ))
показать весь комментарий
05.04.2021 16:47 Ответить
Учится и закончить Гарвард...и пройти курсы в Гарварде...это совсем не одно и тоже...
Но теперь это зеленое чмо будет всем вещать я учусь в Гарварде...я закончил Гарвард...
показать весь комментарий
05.04.2021 16:47 Ответить
"Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это, и у меня мурашки по телу!" - отметила она.

А муж знает про мурашки? Ты смотри, вылечись к его приезду.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:48 Ответить
Мурашки и **********??
показать весь комментарий
05.04.2021 16:48 Ответить
Мендельвошки !
показать весь комментарий
05.04.2021 16:59 Ответить
А я думала, що в ОДА призначили щоб працювати, а воно он ШО... на Гарвард вчитися.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:08 Ответить
А хто там працює? Тільки руками водять.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:22 Ответить
Ух! Слава Богу, що кандидатську дисертацію не збирається захищати. Бо тих кандидатів скоро стане більше чим УБД.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:19 Ответить
С таким "образованием" можно сразу в ОП к полковнику Фейсбука Арестовичу или к проффессору Киве в адьютанты.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:35 Ответить
Як кажуть українці "заочно вчитись що заочно їсти - скільки губами не плямкай а кендюх пустий"... Такі курси проходять десятки тисяч "заокеанних" (overseas) студентів і вони нічого не варті в плані набуття знань. Це чиста комерція. Понти. Таких самих "грошових" курсів Саакашвілі позакінчував аж троє завдяки звязкам свого дядька Алазанії який працював в ООН... Нехай здасть тест з англійської, а на правові дисципліни це не менше 640 балів та тоефлом, потім здасть тести з дисциплін які дають право апелювати на місце і вступить на стаціонер і якщо з першого курсу не відрахують відразу то можливо довчиться до бакалавра, що як кажуть американці "білет на стадіон без місця" і лише після написання і захисту "мастерс" можна вважати що хтось закінчив Гарвард. Думаю що у чувака чия професія "зять" розуму, таланту та мотивації для важкої багаторічної праці не було, не має і вже ніколи не буде. Вчитись це не женитись на приданому в вигляді посад та грошей... Йому ще згадають як його "на помийці знайшли", відмили, нагодували...
показать весь комментарий
05.04.2021 18:50 Ответить
как скучно мы живем
показать весь комментарий
05.04.2021 22:29 Ответить
малолетка губер-прикольно
показать весь комментарий
05.04.2021 23:17 Ответить
 
 