Глава Черкасской ОГА Скичко стал студентом Гарварда, - супруга Юрушева

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко стал студентом известного американского вуза – Гарвардского университета.

Об этом в Instagram сообщила его супруга Елизавета Юрушева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой муж теперь учится в Гарварде. Пишу это, и у меня мурашки по телу!" – отметила она.

"Саша поступил на курсы по коммуникации и leadership в Hardvard, и теперь, если он не на работе, то за компьютером – учится и делает домашку! Он даже задумывается поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре", – добавила Юрушева.

Она также отметила, что гордится своим мужем.

