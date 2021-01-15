Замглавы ОП Татаров заплатил за обучение в США 269 тысяч. ДОКУМЕНТ
Замглавы Офиса Президента Олег Татаров оплатил обучение в университете в столице США Вашингтоне.
Его декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликовало Нацагентство по предотвращению коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
Из декларации неясно, оплачивал Татаров образование для себя или же для другого лица. Также неизвестно, чему и как долго учили или будут учить в университете клиента.
Также на Цензор.НЕТ: Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС
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+17 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?
Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:
-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.
При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
І буде тобі ,тупій істоті відомо,що Порошенко офіційний мультіміліонер
Потри будет жить в маяйями и ржать над украинцами
Хотя может рвануть и в Коста Рику
Хай едет учиться, гнида.