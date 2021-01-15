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Замглавы ОП Татаров заплатил за обучение в США 269 тысяч. ДОКУМЕНТ

Замглавы ОП Татаров заплатил за обучение в США 269 тысяч. ДОКУМЕНТ

Замглавы Офиса Президента Олег Татаров оплатил обучение в университете в столице США Вашингтоне.

Его декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликовало Нацагентство по предотвращению коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Из декларации неясно, оплачивал Татаров образование для себя или же для другого лица. Также неизвестно, чему и как долго учили или будут учить в университете клиента.

Также на Цензор.НЕТ: Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС

Замглавы ОП Татаров заплатил за обучение в США 269 тысяч 01

Автор: 

декларация (1366) США (27325) обучение (541) высшее образование (183) Вашингтон (92) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+17
зебільнули ще раз себе ,зебіли ?
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15.01.2021 16:56 Ответить
+13
не хотит герой в растовские *****, проплатил на всяк случай запасной аэродром в загнивающей проклятой Америке.
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15.01.2021 17:03 Ответить
+12
а че не в Трускавце ?
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15.01.2021 17:05 Ответить
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зебільнули ще раз себе ,зебіли ?
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15.01.2021 16:56 Ответить
Не отвлекайте, они сейчас входят в фазу, в которой козел их имеет, как было предсказано ещё в 2019 году.
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15.01.2021 17:11 Ответить
За майже 2 роки правління ЗЕ, глибокі наукові дослідження самопочуття шлунків та гаманців українців прийшли до неочікуваного висновку: - виявилося що Слуги Народу є слугами не всього народу України, а лише його частини, яка має усталену назву - олігархи та "русзький мір"...

А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?

Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:

-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.

При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
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15.01.2021 17:24 Ответить
Марні надії що виборці ЗЕ-банди будуть надівати кайданки, вони сподіваються що прийде якийсь месія і зробить це за них. А вони за це ще й його, вибачте на слові, обсеруть.
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15.01.2021 17:32 Ответить
Нищие бюрократы в отличие от респектабельного госслужащего Порошенко не могут позволить себе ничего.
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15.01.2021 17:00 Ответить
Є хоч якась тема в цьому світі куди ви-двйби не в змозі приплести Порошенка?)))) В мене таке враження, якби Порошенка не існувало то для вас даунів його б потрібно було придумати)))
І буде тобі ,тупій істоті відомо,що Порошенко офіційний мультіміліонер
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15.01.2021 17:34 Ответить
вот ответь ,кацапня лаптевая на один вопрос...зачем порохЮшо арендовал яхту за 350 000 баксов полетел к той яхте и обратно на рейсовом самолете? прирчем в одном классе с каким то бомжом с 6 классами образования?тебе не кажется ,шо гэбня туповата?

Татаров оплатив навчання в університеті Вашингтона - Цензор.НЕТ 1803
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15.01.2021 18:35 Ответить
И лайкнуло тебя два известнвх голубца - нехилый у вас тройничек намечается😄
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16.01.2021 00:50 Ответить
бідний Вашингтон)
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15.01.2021 17:01 Ответить
Я сомневаюсь что для себя, скорее всего для кого то из детей.... Тоже, видимо, не верит в Шкарлета....
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15.01.2021 17:08 Ответить
не хотит герой в растовские *****, проплатил на всяк случай запасной аэродром в загнивающей проклятой Америке.
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15.01.2021 17:03 Ответить
а че не в Трускавце ?
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15.01.2021 17:05 Ответить
Вот тобі і зовнішній вплив.
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15.01.2021 17:07 Ответить
ха... чучело !! не забудь оплатить себе платную камеру-люкс в СИЗО Киева лет на 10-ть вперед ..
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15.01.2021 17:07 Ответить
Цей виродок Татаров вже підготував виліт на навчання,щоби накивати п'ятами від очікованого арешту за корупційні дії!А Єрмак з Зеленським "тут ні до чого"!Хитрі шоумени 95 кварталу!
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15.01.2021 17:08 Ответить
Родине - реформы в образовании ,а себе обучение за рубежом , и так все : хепнуть и быстро за кордон , в офшор , в вуз , в недвижимость да куда угодно , только не в Украину . Нужен закон - есть актив за рубежом , нахер с госслужбы
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15.01.2021 17:14 Ответить
От дурачок, його там і закриють.
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15.01.2021 17:19 Ответить
ВАКСа проделки. Попросил вернуть дело из СБУ в НАБУ. Вот клиента и потянуло на «учиться».
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15.01.2021 17:34 Ответить
Решил прикупить дипломчик в trump organization...?
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15.01.2021 17:37 Ответить
Это тот Татаров, который любит Россию и рассказывает про внешнее управление?
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15.01.2021 17:38 Ответить
Он самый.
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15.01.2021 18:31 Ответить
А пачиму ни МГУ или П.Лумумби ? Виродок б.л.я.т.ь, як і все ЗЕкодло продажне, крутять своїми зафавленими сраками то у бік рахи, то заходу, опущенци вже хотять бульбонську електрику купляти - аби фашитському омону зарплати збільшити і більше московскої зброї калгазник міг купити. Бульбонія такий самий ворог як і раха.
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15.01.2021 18:31 Ответить
Это пока недоработка США , скоро мразь Татаров получит тоже , чтои бенькин шакаленыш дубинеску
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15.01.2021 20:11 Ответить
хочет слинять типа на учебу если что
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15.01.2021 18:05 Ответить
Володьку учить будут!😁
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15.01.2021 18:20 Ответить
Ему нужен повод для визы и вылета
Потри будет жить в маяйями и ржать над украинцами
Хотя может рвануть и в Коста Рику
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15.01.2021 18:26 Ответить
Евросолидарности надо срочно сливать Татарова ФБР, как россияйского агента.

Хай едет учиться, гнида.
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15.01.2021 18:30 Ответить
пусть едет на Колыму в техникум Лесоповала гнида прокацапская.
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15.01.2021 18:37 Ответить
Мабуть ЗЕ дав Контакт:- ще один розум з"явиться у неньки!!!
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15.01.2021 18:56 Ответить
У ЗЕ в контактах только КВН и Трускавец. Другого образования ЗЕ не знает.
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15.01.2021 19:38 Ответить
Дивина якась, Олег Татаров позиціонує у країні клерком офісу президента і як доктор наук, "заслужений юрист" (згідно указу Януковича), а ще має дописку професора (тільки не відомо у якому університеті чи академії і на якій кафедрі), якої йому ще освіти бракує, тоді що ж він за доктор і професор, коли ще не довчився. Та й платіжка якась фігова, схожа на чистий лохотрон. Що це за платіжка і переказ - американський університет (який точно, ідентифікаційні реквізити, штат Колумбія. Зараз 21 століття, а рахунок, а банківські реквізити. Не подобається мені той тип, вся його одісея - це кримінальні афери, є за що саджати, але стаття виглядає як дурня.
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15.01.2021 19:39 Ответить
Кто пустил этого бандита в Америку?
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16.01.2021 05:48 Ответить
 
 