Замглавы ОП Татаров заплатил за обучение в США 269 тысяч. ДОКУМЕНТ

Замглавы Офиса Президента Олег Татаров оплатил обучение в университете в столице США Вашингтоне.

Его декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликовало Нацагентство по предотвращению коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Из декларации неясно, оплачивал Татаров образование для себя или же для другого лица. Также неизвестно, чему и как долго учили или будут учить в университете клиента.

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