У Кабміні обговорили шляхи збільшення витрат на медицину, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з керівниками профільних відомств обговорив можливі шляхи збільшення удержбюджеті видатків на медицину, зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у телеграмі.
"Провели нараду з Міністерством охорони здоров'я, Мінфіном і Мінекономіки, під час якого обговорили можливі шляхи збільшення у держбюджеті видатків на медицину. Зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги. Доручив відповідним відомствам проаналізувати стан справ і до кінця тижня подати необхідні розрахунки", - написав Шмигаль.
За його словами, зараз медицина - у беззаперечному пріоритеті.
Серед них ні одного етнічного немає.
и не только там
вот тебе вопрос: под горку - это вверх или вниз?
Увеличьте финансирование из бюджета...это и есть тот путь который вы ищите...
Другой вопрос как увеличить поступления в бюджет?? Но и не него есть ответ...надо меньше воровать...