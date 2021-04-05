У Кабміні обговорили шляхи збільшення витрат на медицину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з керівниками профільних відомств обговорив можливі шляхи збільшення удержбюджеті видатків на медицину, зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у телеграмі.

"Провели нараду з Міністерством охорони здоров'я, Мінфіном і Мінекономіки, під час якого обговорили можливі шляхи збільшення у держбюджеті видатків на медицину. Зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги. Доручив відповідним відомствам проаналізувати стан справ і до кінця тижня подати необхідні розрахунки", - написав Шмигаль.

За його словами, зараз медицина - у беззаперечному пріоритеті.

