973 19

У Кабміні обговорили шляхи збільшення витрат на медицину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з керівниками профільних відомств обговорив можливі шляхи збільшення удержбюджеті видатків на медицину, зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у телеграмі.

"Провели нараду з Міністерством охорони здоров'я, Мінфіном і Мінекономіки, під час якого обговорили можливі шляхи збільшення у держбюджеті видатків на медицину. Зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги. Доручив відповідним відомствам проаналізувати стан справ і до кінця тижня подати необхідні розрахунки", - написав Шмигаль.

За його словами, зараз медицина - у беззаперечному пріоритеті.

Топ коментарі
+4
Какие в жопу пути увеличения доходов на медицину..если медицина финансируется из бюджета??
Увеличьте финансирование из бюджета...это и есть тот путь который вы ищите...
Другой вопрос как увеличить поступления в бюджет?? Но и не него есть ответ...надо меньше воровать...
показати весь коментар
05.04.2021 18:59 Відповісти
+3
Это шмыгаль...он слегка туповат...потому иногда путает понятия..
показати весь коментар
05.04.2021 19:00 Відповісти
+3
Мабуть маються на увазі відкати.
показати весь коментар
05.04.2021 19:04 Відповісти
Зеленський - помєсь свинопса і єврєя. Мандель-вобше без коментов. Арестович - русня+беларус. Подоляк - бєларус. Арахамія - русня. Єрмак - русня. Аваков русня+армянін. Разумков - русня. Шмигаль - чмо.
Серед них ні одного етнічного немає.
показати весь коментар
05.04.2021 18:56 Відповісти
Арахамія русня?
показати весь коментар
05.04.2021 19:03 Відповісти
Арахамія русня + абхаз, помєсь мінгрела ефіопа і мокші
показати весь коментар
05.04.2021 19:08 Відповісти
Це все гниди ,а гниди не мають жодних етничних ознак !!!))))
показати весь коментар
05.04.2021 20:45 Відповісти
Не доходов,а расходов на медицину
показати весь коментар
05.04.2021 18:57 Відповісти
Это шмыгаль...он слегка туповат...потому иногда путает понятия..
показати весь коментар
05.04.2021 19:00 Відповісти
он с прикарпатья...там такой украинский русский...
и не только там
вот тебе вопрос: под горку - это вверх или вниз?
показати весь коментар
05.04.2021 19:41 Відповісти
Мабуть маються на увазі відкати.
показати весь коментар
05.04.2021 19:04 Відповісти
А для них есть разница в точности употребления слов даже обратных по значению ? - сплошной звездешь ...
показати весь коментар
05.04.2021 20:47 Відповісти
Про що діскутуємо??? Про помилку редактора ЦН ???))
показати весь коментар
05.04.2021 20:51 Відповісти
Какие в жопу пути увеличения доходов на медицину..если медицина финансируется из бюджета??
Увеличьте финансирование из бюджета...это и есть тот путь который вы ищите...
Другой вопрос как увеличить поступления в бюджет?? Но и не него есть ответ...надо меньше воровать...
показати весь коментар
05.04.2021 18:59 Відповісти
хоч трошечки,менше
показати весь коментар
05.04.2021 20:31 Відповісти
В статті мова про витрати,лише в заголовку про прибутки!!! Це косяк редактора ЦН!!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 20:47 Відповісти
Надходження до бюджета ,безпосередньо пов"язані з економікою країни ! А Україна не в стані стогнаціі,а в глибокій дупі!!!)))
показати весь коментар
05.04.2021 20:50 Відповісти
едине що може спасти систему медицини це призначення Мендель головною медсестрою.
показати весь коментар
05.04.2021 19:33 Відповісти
пути обсудили.... , опять будут грабить
показати весь коментар
05.04.2021 19:36 Відповісти
Вы долги по зарплатам медикам отдайте, а потом будете сказки лохам вещать.
показати весь коментар
05.04.2021 20:03 Відповісти
"Провели совещание с Минздравом, Минфином и Минэкономики, во время которого обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину. В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи.- сделать цены на продукты питания еще выше от существующих и вопрос решен- литр постного масла- 90грн сахара 35-40 и т .д
показати весь коментар
05.04.2021 20:35 Відповісти
Щоб не було, як з МВД - підвищення зарплати начальству на сотні тисяч гривень за рахунок зекономлених не виплачених коштів, і розказувати на брифінгах та інтерв'ю про підвищення в середньому зарплати лікарям.
показати весь коментар
06.04.2021 10:27 Відповісти
 
 