В Кабмине обсудили пути увеличения расходов на медицину, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с руководителями профильных ведомств обсудил возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину, в частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в телеграмме.
"Провели совещание с Минздравом, Минфином и Минэкономики, во время которого обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину. В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи. Поручил соответствующим ведомствам проанализировать положение дел и до конца недели подать необходимые расчеты", - написал Шмыгаль.
По его словам, сейчас медицина - в беспрекословном приоритете.
