РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9886 посетителей онлайн
Новости
973 19

В Кабмине обсудили пути увеличения расходов на медицину, - Шмыгаль

В Кабмине обсудили пути увеличения расходов на медицину, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с руководителями профильных ведомств обсудил возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину, в частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в телеграмме.

"Провели совещание с Минздравом, Минфином и Минэкономики, во время которого обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину. В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи. Поручил соответствующим ведомствам проанализировать положение дел и до конца недели подать необходимые расчеты", - написал Шмыгаль.

По его словам, сейчас медицина - в беспрекословном приоритете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий

Кабмин (14096) медицина (2539) Шмыгаль Денис (2819)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Какие в жопу пути увеличения доходов на медицину..если медицина финансируется из бюджета??
Увеличьте финансирование из бюджета...это и есть тот путь который вы ищите...
Другой вопрос как увеличить поступления в бюджет?? Но и не него есть ответ...надо меньше воровать...
показать весь комментарий
05.04.2021 18:59 Ответить
+3
Это шмыгаль...он слегка туповат...потому иногда путает понятия..
показать весь комментарий
05.04.2021 19:00 Ответить
+3
Мабуть маються на увазі відкати.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський - помєсь свинопса і єврєя. Мандель-вобше без коментов. Арестович - русня+беларус. Подоляк - бєларус. Арахамія - русня. Єрмак - русня. Аваков русня+армянін. Разумков - русня. Шмигаль - чмо.
Серед них ні одного етнічного немає.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:56 Ответить
Арахамія русня?
показать весь комментарий
05.04.2021 19:03 Ответить
Арахамія русня + абхаз, помєсь мінгрела ефіопа і мокші
показать весь комментарий
05.04.2021 19:08 Ответить
Це все гниди ,а гниди не мають жодних етничних ознак !!!))))
показать весь комментарий
05.04.2021 20:45 Ответить
Не доходов,а расходов на медицину
показать весь комментарий
05.04.2021 18:57 Ответить
Это шмыгаль...он слегка туповат...потому иногда путает понятия..
показать весь комментарий
05.04.2021 19:00 Ответить
он с прикарпатья...там такой украинский русский...
и не только там
вот тебе вопрос: под горку - это вверх или вниз?
показать весь комментарий
05.04.2021 19:41 Ответить
Мабуть маються на увазі відкати.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:04 Ответить
А для них есть разница в точности употребления слов даже обратных по значению ? - сплошной звездешь ...
показать весь комментарий
05.04.2021 20:47 Ответить
Про що діскутуємо??? Про помилку редактора ЦН ???))
показать весь комментарий
05.04.2021 20:51 Ответить
Какие в жопу пути увеличения доходов на медицину..если медицина финансируется из бюджета??
Увеличьте финансирование из бюджета...это и есть тот путь который вы ищите...
Другой вопрос как увеличить поступления в бюджет?? Но и не него есть ответ...надо меньше воровать...
показать весь комментарий
05.04.2021 18:59 Ответить
хоч трошечки,менше
показать весь комментарий
05.04.2021 20:31 Ответить
В статті мова про витрати,лише в заголовку про прибутки!!! Це косяк редактора ЦН!!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 20:47 Ответить
Надходження до бюджета ,безпосередньо пов"язані з економікою країни ! А Україна не в стані стогнаціі,а в глибокій дупі!!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 20:50 Ответить
едине що може спасти систему медицини це призначення Мендель головною медсестрою.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:33 Ответить
пути обсудили.... , опять будут грабить
показать весь комментарий
05.04.2021 19:36 Ответить
Вы долги по зарплатам медикам отдайте, а потом будете сказки лохам вещать.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:03 Ответить
"Провели совещание с Минздравом, Минфином и Минэкономики, во время которого обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину. В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи.- сделать цены на продукты питания еще выше от существующих и вопрос решен- литр постного масла- 90грн сахара 35-40 и т .д
показать весь комментарий
05.04.2021 20:35 Ответить
Щоб не було, як з МВД - підвищення зарплати начальству на сотні тисяч гривень за рахунок зекономлених не виплачених коштів, і розказувати на брифінгах та інтерв'ю про підвищення в середньому зарплати лікарям.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:27 Ответить
 
 