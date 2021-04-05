РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10312 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 285 20

Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий

Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, -

Нардеп "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что план вакцинации, разработанный Кабмином, пока что не срабатывает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В целом мое личное мнение о кампании по вакцинации - она плохая. И я очень благодарен президенту и СНБО за то, что они вмешались в процесс, и сейчас правительство должно изменить план вакцинации, который был презентован Кабмином, потому что мы видим, что план вакцинации пока что не срабатывает. Главная причина в том, что не хватает вакцин, приостановлена поставка индийской вакцины из-за решения правительства Индии в связи с обострением ситуации с коронавирусом", - отметил парламентарий.

В то же время Радуцкий добавил, что вакцина зарезервирована под людей, которые получили первую дозу, поэтому именно для них вакцина есть

Также читайте: Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) Кабмин (14094) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ну так борьбу возглавил главный По-Бе-Здун.

Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 396
показать весь комментарий
05.04.2021 13:49 Ответить
+5
Так без вакцин и не сработает
показать весь комментарий
05.04.2021 13:49 Ответить
+4
Разрабатывайте план деактивации зелёной плесени.
И всё получится!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так без вакцин и не сработает
показать весь комментарий
05.04.2021 13:49 Ответить
Це той випадок коли чім гірше, тим краще.)))
Менше людей отримають ці помиї.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:50 Ответить
Я говорю о вакцинах. А ты про что?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:51 Ответить
Той що, хтось піде у відставку?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:49 Ответить
Ну так борьбу возглавил главный По-Бе-Здун.

Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 396
показать весь комментарий
05.04.2021 13:49 Ответить
Разрабатывайте план деактивации зелёной плесени.
И всё получится!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:51 Ответить
Так ЗЕпрез же указ про вакцинацію підписав - що вони собі думають?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:51 Ответить
А що із розробленого зеленим каміном взагалі спрацьовує?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:53 Ответить
Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8029
показать весь комментарий
05.04.2021 13:56 Ответить
а в этой стране хоть что-то разработанное работает ? Разве что план по откатам и заносам
показать весь комментарий
05.04.2021 14:00 Ответить
Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5295
показать весь комментарий
05.04.2021 14:01 Ответить
Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4816
показать весь комментарий
05.04.2021 14:03 Ответить
Це тому, що крім малювати плани треба вміти ще щось робити.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:27 Ответить
А щось колись у вас спрацьовувало?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:40 Ответить
Та ви що... Серйозно?
показать весь комментарий
05.04.2021 14:42 Ответить
Так а чим вакцинуватись?!
Не індійським же шмурдяком.........
показать весь комментарий
05.04.2021 14:59 Ответить
По грабунку держави та її народу ще як план срабативает....
показать весь комментарий
05.04.2021 15:35 Ответить
А что же делает зеленский?? чемпион мира по вранью , а не чемпион мира по борьбе с коронавирусом!! Помогли ему его построенные бракованные дороги, а не своевременная покупка вакцины??
показать весь комментарий
05.04.2021 15:37 Ответить
радуцкий в той же упряжке совместно со всей "ЗЕкомандой", которые притащили Украину к плохой вакцинации,или почти ее отсутсвии
показать весь комментарий
05.04.2021 15:40 Ответить
 
 