Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий

Нардеп "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что план вакцинации, разработанный Кабмином, пока что не срабатывает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В целом мое личное мнение о кампании по вакцинации - она плохая. И я очень благодарен президенту и СНБО за то, что они вмешались в процесс, и сейчас правительство должно изменить план вакцинации, который был презентован Кабмином, потому что мы видим, что план вакцинации пока что не срабатывает. Главная причина в том, что не хватает вакцин, приостановлена поставка индийской вакцины из-за решения правительства Индии в связи с обострением ситуации с коронавирусом", - отметил парламентарий.

В то же время Радуцкий добавил, что вакцина зарезервирована под людей, которые получили первую дозу, поэтому именно для них вакцина есть

