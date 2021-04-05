Розроблений Кабміном план вакцинації поки що не спрацьовує, - "слуга народу" Радуцький
Нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що план вакцинації, розроблений Кабміном, поки що не спрацьовує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Загалом моя особиста думка про кампанію з вакцинації - вона погана. І я дуже вдячний президенту і РНБО за те, що вони втрутилися в процес, і зараз уряд повинен змінити план вакцинації, який був презентований Кабміном, тому що ми бачимо, що план вакцинації поки що не спрацьовує. Головна причина в тому, що не вистачає вакцин, припинена поставка індійської вакцини через рішення уряду Індії в зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом", - зазначив парламентарій.
Водночас Радуцький додав, що вакцина зарезервована під людей, які отримали першу дозу, тому саме для них вакцина є.
Менше людей отримають ці помиї.
И всё получится!
Не індійським же шмурдяком.........