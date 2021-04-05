УКР
Розроблений Кабміном план вакцинації поки що не спрацьовує, - "слуга народу" Радуцький

Розроблений Кабміном план вакцинації поки що не спрацьовує

Нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що план вакцинації, розроблений Кабміном, поки що не спрацьовує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Загалом моя особиста думка про кампанію з вакцинації - вона погана. І я дуже вдячний президенту і РНБО за те, що вони втрутилися в процес, і зараз уряд повинен змінити план вакцинації, який був презентований Кабміном, тому що ми бачимо, що план вакцинації поки що не спрацьовує. Головна причина в тому, що не вистачає вакцин, припинена поставка індійської вакцини через рішення уряду Індії в зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом", - зазначив парламентарій.

Водночас Радуцький додав, що вакцина зарезервована під людей, які отримали першу дозу, тому саме для них вакцина є.

Також дивіться: Поставки вакцин зриваються, але ми продовжуємо переговори. Протягом 2021 року всі охочі будуть щеплені від коронавірусу безплатно, - Степанов. ВIДЕО

вакцина (4419) Кабмін (14310) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765)
Ну так борьбу возглавил главный По-Бе-Здун.

Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий
05.04.2021 13:49
Так без вакцин и не сработает
05.04.2021 13:49
Разрабатывайте план деактивации зелёной плесени.
И всё получится!
05.04.2021 13:51
Так без вакцин и не сработает
05.04.2021 13:49
Це той випадок коли чім гірше, тим краще.)))
Менше людей отримають ці помиї.
05.04.2021 13:50
Я говорю о вакцинах. А ты про что?
05.04.2021 13:51
Той що, хтось піде у відставку?
05.04.2021 13:49
Ну так борьбу возглавил главный По-Бе-Здун.

Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий
05.04.2021 13:49
Разрабатывайте план деактивации зелёной плесени.
И всё получится!
05.04.2021 13:51
Так ЗЕпрез же указ про вакцинацію підписав - що вони собі думають?
05.04.2021 13:51
А що із розробленого зеленим каміном взагалі спрацьовує?
05.04.2021 13:53
Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8029
05.04.2021 13:56
а в этой стране хоть что-то разработанное работает ? Разве что план по откатам и заносам
05.04.2021 14:00
Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5295
05.04.2021 14:01
Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4816
05.04.2021 14:03
Це тому, що крім малювати плани треба вміти ще щось робити.
05.04.2021 14:27
А щось колись у вас спрацьовувало?
05.04.2021 14:40
Та ви що... Серйозно?
05.04.2021 14:42
Так а чим вакцинуватись?!
Не індійським же шмурдяком.........
05.04.2021 14:59
По грабунку держави та її народу ще як план срабативает....
05.04.2021 15:35
А что же делает зеленский?? чемпион мира по вранью , а не чемпион мира по борьбе с коронавирусом!! Помогли ему его построенные бракованные дороги, а не своевременная покупка вакцины??
05.04.2021 15:37
радуцкий в той же упряжке совместно со всей "ЗЕкомандой", которые притащили Украину к плохой вакцинации,или почти ее отсутсвии
05.04.2021 15:40
 
 