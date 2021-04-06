УКР
НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи.

Про це йдеться в проєкті рішення НКРЕКП, опублікованому в порядку денному засідання 7 квітня.

Розмір премії в проєкті рішення не зазначений, однак всі попередні рази квартальна премія чинного складу НКРЕКП становила не менш як 50% їхнього посадового окладу.

"З огляду на досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів розроблено проєкт постанови НКРЕКП "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП", - йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Нагадаємо, згідно з декларацією членів НКРЕКП та голови комісії, їхня заробітна плата в 2020 році зросла в середньому вдвічі, до 2 млн грн на рік. За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.

Заробітна плата рядового члена НКРЕКП учетверо перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента Зеленського.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їхніх повноважень і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання їхнього звільнення. Самі члени комісії судові засідання у цій справі проігнорували.

премія (387) НКРЕКП (1828)
+12
Ну что еще должно произойти в этой стране, чтобы люди поняли, что их в тупую грабят.
06.04.2021 10:45 Відповісти
+9
Зебіли, Зеля кинув вас через рояль. Лошари.
06.04.2021 10:45 Відповісти
+8
"з метою стимулювання ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ праці". Грабити людей це тепер так називається??? Раніше це був грабіж!
06.04.2021 10:53 Відповісти
Ну что еще должно произойти в этой стране, чтобы люди поняли, что их в тупую грабят.
06.04.2021 10:45 Відповісти
Так ведь люди понимают,просто не хотят неприятностей.
06.04.2021 10:46 Відповісти
_Значит у них эти неприятности обязательно будут и в ещё большем количестве! Потому что гнобить их будут пуще прежнего!
06.04.2021 11:30 Відповісти
Правильно писала "слуга народа" Колесник - валдить из этого гондураса надо. И они еще хотят помощи от мировой общественности . Как вы , уроды, этой общественности, в глаза то смотрете?
06.04.2021 11:45 Відповісти
Зебіли, Зеля кинув вас через рояль. Лошари.
06.04.2021 10:45 Відповісти
Ми всі в одній лодці
06.04.2021 10:47 Відповісти
конченные твари.
06.04.2021 10:47 Відповісти
Как назвать ситуацию в Украине одним словом ? --Воруют!
06.04.2021 10:47 Відповісти
реальные сатанисты...
06.04.2021 10:49 Відповісти
"з метою стимулювання ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ праці". Грабити людей це тепер так називається??? Раніше це був грабіж!
06.04.2021 10:53 Відповісти
Всех кого можно нагнуть нагнули - положена премия
06.04.2021 10:54 Відповісти
Народ. Ограбили народ - и планируют ещё больше! Вот за это шакалам - премия.
06.04.2021 11:31 Відповісти
Давайте хоть за них порадуемся - в ожидании последней в этом сезоне платежки с большим отоплением.
06.04.2021 10:58 Відповісти
самая коррумпированная ГОСУДАРСТВЕННАЯ организация ... поддерживает олигархов, необоснованно варварски завышая тарифы, например, за поставку газа нормы у социальной службы в 2 раза меньше, чем у НКР ЭКУ ... в связке с Пинчуком, качающим украинский газ в Европу как российский ...
06.04.2021 11:10 Відповісти
Пиз-ц....
Врачам, военным, предпринимателям не хватает на выплаты.....
А чинуши и менты себе премии выписывают....
06.04.2021 11:24 Відповісти
_Да насрать им на: врачей, военных, предпринимателей (если только речь не о том как их обобрать) etc. Они рвались во власть чтобы прибарахлиться. И вот таки дорвались.
06.04.2021 11:34 Відповісти
Что за пессимизм в камментах? Но 50% мало, нужно 100! Чем быстрее эти ублюдки все разворуют, тем быстрее будет дно. Все равно плесень туда всех тянет, так зачем тратить время зря?
06.04.2021 11:38 Відповісти
а кто их туда назначил?
06.04.2021 12:34 Відповісти
Хотел что-то написать, но окромя матов ничего в голову не лезет.
Сами себе подняли оклады до 200 тыс. грн в месяц, а теперь еще и премия.
Это нелюди . Благодаря этим нелюдям, мы за коммуналку отдаем последнее, а они жируют.
В Киеве много мусорных баков, пора их наполнять .
Ну уже так издеваться над людьми - это сверх. Терпение закончилось. Это последняя капля.
06.04.2021 12:42 Відповісти
Это за то , что завставляете людей потребляющих 100 кубов в год ,платить за доставку газа за 314 кубов?Вместо 174 грн - более 500 грн в год?
06.04.2021 12:48 Відповісти
Узаконенное воровство. И так везде, в Нафтогазе, в судах, в госкомпаниях,в МВД и т.д.
06.04.2021 14:12 Відповісти
Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
06.04.2021 16:47 Відповісти
И они тут же станут сепарами?! Попробуй и увидишь сколько на самом деле патриотизма в их жирных телах.
11.04.2021 16:25 Відповісти
 
 