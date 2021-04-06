НКРЕКП планує знову виплатити собі премії
Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи.
Про це йдеться в проєкті рішення НКРЕКП, опублікованому в порядку денному засідання 7 квітня.
Розмір премії в проєкті рішення не зазначений, однак всі попередні рази квартальна премія чинного складу НКРЕКП становила не менш як 50% їхнього посадового окладу.
"З огляду на досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів розроблено проєкт постанови НКРЕКП "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП", - йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.
Нагадаємо, згідно з декларацією членів НКРЕКП та голови комісії, їхня заробітна плата в 2020 році зросла в середньому вдвічі, до 2 млн грн на рік. За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.
Заробітна плата рядового члена НКРЕКП учетверо перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента Зеленського.
16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їхніх повноважень і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання їхнього звільнення. Самі члени комісії судові засідання у цій справі проігнорували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Врачам, военным, предпринимателям не хватает на выплаты.....
А чинуши и менты себе премии выписывают....
Сами себе подняли оклады до 200 тыс. грн в месяц, а теперь еще и премия.
Это нелюди . Благодаря этим нелюдям, мы за коммуналку отдаем последнее, а они жируют.
В Киеве много мусорных баков, пора их наполнять .
Ну уже так издеваться над людьми - это сверх. Терпение закончилось. Это последняя капля.