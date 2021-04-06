НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи.

Про це йдеться в проєкті рішення НКРЕКП, опублікованому в порядку денному засідання 7 квітня.

Розмір премії в проєкті рішення не зазначений, однак всі попередні рази квартальна премія чинного складу НКРЕКП становила не менш як 50% їхнього посадового окладу.

"З огляду на досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів розроблено проєкт постанови НКРЕКП "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП", - йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Нагадаємо, згідно з декларацією членів НКРЕКП та голови комісії, їхня заробітна плата в 2020 році зросла в середньому вдвічі, до 2 млн грн на рік. За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.

Заробітна плата рядового члена НКРЕКП учетверо перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента Зеленського.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їхніх повноважень і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання їхнього звільнення. Самі члени комісії судові засідання у цій справі проігнорували.