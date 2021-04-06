РУС
НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премии

Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует выписать себе премии за I квартал 2021 года для поощрения работы.

Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ, опубликованном в повестке дня заседания 7 апреля.
Размер премии в проекте решения не указан, однако все предыдущие разы квартальная премия действующего состава НКРЭКУ составляла не менее 50% их должностного оклада.


"Учитывая достигнутые в I квартале 2021 результаты работы НКРЭКУ и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов разработан проект постановления НКРЭКУ" О премировании руководящих работников НКРЭКУ ", - говорится в обосновании к проекту постановления.


Напомним, согласно декларации членов НКРЭКУ и председателя комиссии, их заработная плата в 2020 году выросла в среднем в 2 раза до 2 млн грн в год. По данным НАПК, члены НКРЭКУ оказались самыми высокооплачиваемыми государственными служащими после руководства Национального банка Украины.


Заработная плата рядового члена НКРЭКУ в 4 раза превышает зарплату премьер-министра и в 7 раз зарплату президента Зеленского.
16 марта Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ по истечении срока их полномочий и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос их увольнения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.

премия (483) НКРЭКУ (479)
+12
Ну что еще должно произойти в этой стране, чтобы люди поняли, что их в тупую грабят.
06.04.2021 10:45 Ответить
+9
Зебіли, Зеля кинув вас через рояль. Лошари.
06.04.2021 10:45 Ответить
+8
"з метою стимулювання ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ праці". Грабити людей це тепер так називається??? Раніше це був грабіж!
06.04.2021 10:53 Ответить
Ну что еще должно произойти в этой стране, чтобы люди поняли, что их в тупую грабят.
06.04.2021 10:45 Ответить
Так ведь люди понимают,просто не хотят неприятностей.
06.04.2021 10:46 Ответить
_Значит у них эти неприятности обязательно будут и в ещё большем количестве! Потому что гнобить их будут пуще прежнего!
06.04.2021 11:30 Ответить
Правильно писала "слуга народа" Колесник - валдить из этого гондураса надо. И они еще хотят помощи от мировой общественности . Как вы , уроды, этой общественности, в глаза то смотрете?
06.04.2021 11:45 Ответить
Зебіли, Зеля кинув вас через рояль. Лошари.
06.04.2021 10:45 Ответить
Ми всі в одній лодці
06.04.2021 10:47 Ответить
конченные твари.
06.04.2021 10:47 Ответить
Как назвать ситуацию в Украине одним словом ? --Воруют!
06.04.2021 10:47 Ответить
реальные сатанисты...
06.04.2021 10:49 Ответить
"з метою стимулювання ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ праці". Грабити людей це тепер так називається??? Раніше це був грабіж!
06.04.2021 10:53 Ответить
Всех кого можно нагнуть нагнули - положена премия
06.04.2021 10:54 Ответить
Народ. Ограбили народ - и планируют ещё больше! Вот за это шакалам - премия.
06.04.2021 11:31 Ответить
Давайте хоть за них порадуемся - в ожидании последней в этом сезоне платежки с большим отоплением.
06.04.2021 10:58 Ответить
самая коррумпированная ГОСУДАРСТВЕННАЯ организация ... поддерживает олигархов, необоснованно варварски завышая тарифы, например, за поставку газа нормы у социальной службы в 2 раза меньше, чем у НКР ЭКУ ... в связке с Пинчуком, качающим украинский газ в Европу как российский ...
06.04.2021 11:10 Ответить
Пиз-ц....
Врачам, военным, предпринимателям не хватает на выплаты.....
А чинуши и менты себе премии выписывают....
06.04.2021 11:24 Ответить
_Да насрать им на: врачей, военных, предпринимателей (если только речь не о том как их обобрать) etc. Они рвались во власть чтобы прибарахлиться. И вот таки дорвались.
06.04.2021 11:34 Ответить
Что за пессимизм в камментах? Но 50% мало, нужно 100! Чем быстрее эти ублюдки все разворуют, тем быстрее будет дно. Все равно плесень туда всех тянет, так зачем тратить время зря?
06.04.2021 11:38 Ответить
а кто их туда назначил?
06.04.2021 12:34 Ответить
Хотел что-то написать, но окромя матов ничего в голову не лезет.
Сами себе подняли оклады до 200 тыс. грн в месяц, а теперь еще и премия.
Это нелюди . Благодаря этим нелюдям, мы за коммуналку отдаем последнее, а они жируют.
В Киеве много мусорных баков, пора их наполнять .
Ну уже так издеваться над людьми - это сверх. Терпение закончилось. Это последняя капля.
06.04.2021 12:42 Ответить
Это за то , что завставляете людей потребляющих 100 кубов в год ,платить за доставку газа за 314 кубов?Вместо 174 грн - более 500 грн в год?
06.04.2021 12:48 Ответить
Узаконенное воровство. И так везде, в Нафтогазе, в судах, в госкомпаниях,в МВД и т.д.
06.04.2021 14:12 Ответить
Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
06.04.2021 16:47 Ответить
И они тут же станут сепарами?! Попробуй и увидишь сколько на самом деле патриотизма в их жирных телах.
11.04.2021 16:25 Ответить
 
 