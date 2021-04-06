НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премии
Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует выписать себе премии за I квартал 2021 года для поощрения работы.
Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ, опубликованном в повестке дня заседания 7 апреля.
Размер премии в проекте решения не указан, однако все предыдущие разы квартальная премия действующего состава НКРЭКУ составляла не менее 50% их должностного оклада.
"Учитывая достигнутые в I квартале 2021 результаты работы НКРЭКУ и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов разработан проект постановления НКРЭКУ" О премировании руководящих работников НКРЭКУ ", - говорится в обосновании к проекту постановления.
Напомним, согласно декларации членов НКРЭКУ и председателя комиссии, их заработная плата в 2020 году выросла в среднем в 2 раза до 2 млн грн в год. По данным НАПК, члены НКРЭКУ оказались самыми высокооплачиваемыми государственными служащими после руководства Национального банка Украины.
Заработная плата рядового члена НКРЭКУ в 4 раза превышает зарплату премьер-министра и в 7 раз зарплату президента Зеленского.
16 марта Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ по истечении срока их полномочий и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос их увольнения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.
Врачам, военным, предпринимателям не хватает на выплаты.....
А чинуши и менты себе премии выписывают....
Сами себе подняли оклады до 200 тыс. грн в месяц, а теперь еще и премия.
Это нелюди . Благодаря этим нелюдям, мы за коммуналку отдаем последнее, а они жируют.
В Киеве много мусорных баков, пора их наполнять .
Ну уже так издеваться над людьми - это сверх. Терпение закончилось. Это последняя капля.