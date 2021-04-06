НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премии

Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует выписать себе премии за I квартал 2021 года для поощрения работы.

Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ, опубликованном в повестке дня заседания 7 апреля.

Размер премии в проекте решения не указан, однако все предыдущие разы квартальная премия действующего состава НКРЭКУ составляла не менее 50% их должностного оклада.



"Учитывая достигнутые в I квартале 2021 результаты работы НКРЭКУ и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов разработан проект постановления НКРЭКУ" О премировании руководящих работников НКРЭКУ ", - говорится в обосновании к проекту постановления.



Напомним, согласно декларации членов НКРЭКУ и председателя комиссии, их заработная плата в 2020 году выросла в среднем в 2 раза до 2 млн грн в год. По данным НАПК, члены НКРЭКУ оказались самыми высокооплачиваемыми государственными служащими после руководства Национального банка Украины.



Заработная плата рядового члена НКРЭКУ в 4 раза превышает зарплату премьер-министра и в 7 раз зарплату президента Зеленского.

16 марта Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ по истечении срока их полномочий и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос их увольнения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.