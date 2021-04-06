УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10923 відвідувача онлайн
Новини
1 777 22

Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо вшанування жертв нацизму і комунізму в Бабиному Яру в Києві. Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.

"Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій", - йдеться в заяві, яку підписали члени Всеукраїнської Ради Церков.

Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад.

"Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал і спроби використання теми вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі", - говорилося в зверненні єврейських організацій з підтримки Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр".

Заяву Всеукраїнської Ради Церков підписали (в алфавітному порядку):

  • Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів
  • Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України
  • Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
  • Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні
  • Горпинчук В'ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви
  • Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства
  • Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви
  • Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської

Раніше пресслужба Петра Порошенка розповсюдила повідомлення, в якому говориться, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" виступив категорично проти будь-яких проєктів, які нібито просувають "люди, наближені до Путіна".

Автор: 

Бабин Яр (161) Рада церков (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
українці за вшанування жертв Бабиного Яру,

але ВСІХ, без "ИЗБРАННО" МЕРТВИХ
показати весь коментар
06.04.2021 16:01 Відповісти
+6
Перед тем как писать ознакомься хоть немного с вопросом (если не умышленно распространяешь дезу).

Бабий Яр - место казни украинцев (и других национальностей) начиная с 1932 года . (Хотя я думаю что и раньше). И неизвестно чьих жертв больше - от рук красных коммунистов и НКВД-ов, или от нацистов.

Моксва хочет перевести стрелки на немцев и что, якобы, только евреи жертвы.

На кого работаешь?
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
+3
Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра / Политизации не будет если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" переименовать в Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні. https://censor.net/ru/comments/locate/3248520/0192147a-8c3b-7317-90bf-45167b64a709
показати весь коментар
06.04.2021 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які церкви? Мацьковського сатанату? Молодець Філарет! Не повівся на це!
показати весь коментар
06.04.2021 15:55 Відповісти
українці за вшанування жертв Бабиного Яру,

але ВСІХ, без "ИЗБРАННО" МЕРТВИХ
показати весь коментар
06.04.2021 16:01 Відповісти
21 век и феодальная церковь, которая в настоящее время к вере не имеет никагого отношения, просто бизнес, посмотрите на лавру, на каждом кглу лавки и магазины, о божественном- только за бабло
показати весь коментар
06.04.2021 16:02 Відповісти
Я є абсолютно секулярна людина .
В науку вірю в десять разів більше ...

Але проти вульгарного відношення до теології .

Історія про те як йще в софкоїдній армії один "замполіт" пробував примусити бабтиста скласти "присягу" . Посадив на губу ... Де годували через раз .
Бабтист той був під 2 метра й більше ста кіло . З хутора - тому законів й уставів не знав , що йому полагаєтся за уставом 2 пайки по закону ... Тобто -- голодав на губі люто , його морили там навмистно . Й ось замполіт приходить й каже бабтисту . Ну що допоміг тобі твій бог ? А мовляв я тобі приніс , а не твій бог ! А той простий й невчений баптист йому відповідає , мовляв Бог він такий , він не повинен сам щось робити . Це хибне уявлення . Він тобі , замполіте , наказав принести мені їжу .

Так й з грошима - це хибне й вульгарне уявлення , що мовляв якщо ти віриш , то требо чекати грошей на храм , що вони з неба впадуть як там мана нібесна . До-речі , на івріті "манА" , це просто й тупо - порція ....
показати весь коментар
06.04.2021 17:19 Відповісти
Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра / Политизации не будет если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" переименовать в Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні. https://censor.net/ru/comments/locate/3248520/0192147a-8c3b-7317-90bf-45167b64a709
показати весь коментар
06.04.2021 16:07 Відповісти
Перед тем как писать ознакомься хоть немного с вопросом (если не умышленно распространяешь дезу).

Бабий Яр - место казни украинцев (и других национальностей) начиная с 1932 года . (Хотя я думаю что и раньше). И неизвестно чьих жертв больше - от рук красных коммунистов и НКВД-ов, или от нацистов.

Моксва хочет перевести стрелки на немцев и что, якобы, только евреи жертвы.

На кого работаешь?
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
"На каво работаєш?" - улюблене питання енкаведистів,абсолютна більшість яких,до речі,євреями була...
показати весь коментар
06.04.2021 16:45 Відповісти
Есть возражения по сути? Или что ты хотело сказать?
показати весь коментар
06.04.2021 17:07 Відповісти
Чому не на мовi, а на язЫку написав?)))
показати весь коментар
07.04.2021 03:49 Відповісти
Тому що мене наразі дратує тупе 73% бидло, шо на сході, що на заході.
показати весь коментар
07.04.2021 07:16 Відповісти
і не НА мові, а мовою... (людською - вважалось би)
показати весь коментар
07.04.2021 07:17 Відповісти
Перед тем как писать ознакомься хоть немного с вопросом (если не умышленно распространяешь дезу)./ Какими фактами гневно опровергаешь коммент "Политизации не будет если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" переименовать в Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" ? На кого сам работаешь? Что предлагаешь?
показати весь коментар
06.04.2021 17:49 Відповісти
Я же конкретно написал - это место казни украинцев руками НКВД-ов и нацистов.

Утверждая "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" - двойная ложь.

1. пам'яті жертв німецької окупації - ложь! НКВД-ты там начали намного ранее нацистов.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой.
показати весь коментар
06.04.2021 18:48 Відповісти
1. пам'яті жертв німецької окупації - ложь! НКВД-ты там начали намного ранее нацистов.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой./ Где факты? Ты выше написал: Хотя я думаю что и раньше.-Это не факты. А без фактов всё твои опровержения -порожняк и фуфло.
показати весь коментар
06.04.2021 19:19 Відповісти
чувак, не было Голодомора? Я надеюсь что ты нормальный человек, поэтому призываю не более как подкорректировать в принципе правильное твоё направление.

Факты - Корчинский говорил факты - мне некогда искать - но по логике это так...
Ok
показати весь коментар
06.04.2021 19:28 Відповісти
Название "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" придумали я и "ahuhu". Если бы у тебя были факты , мы бы это название уточнили, например, " Меморіал пам'яті жертв коммунистов и нацистов 1932-1944 г.г " .Но ты за базар не отвечаешь. Жаль.
показати весь коментар
06.04.2021 19:52 Відповісти
Извини за резкость... Просто стараешься как можно короче и как можно больше сказать ...
Но, как очень часто, я ошибся....

Да - это важный вопрос. Попробуй поискать инфу.

Я со своей стороны тоже попробую
1. восстановить тот первый первоисточник откуда я это услышал.
2. возможно попадётся ещё инфа.

хотя - п. 1 я попробую сейчас найти.
показати весь коментар
06.04.2021 21:07 Відповісти
Извини за резкость.-Принято.
показати весь коментар
06.04.2021 23:18 Відповісти
При всём моём нынешнем уважении к Порошенко, это тот момент, который меня тогда отвернул от Порошенко.

Но - из песни слов не выбросишь. Там всё видео интересно. Но только то, что касается Бабин Яр.

по п.1 https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ&t=114s Корчинський сунув носом в історію України .

-------------------------------------------------------------------------------
https://www.radiosvoboda.org/a/27993383.html За Радянського Союзу влада інформацію про розстріли у Бабиному Яру подавала «дозовано», переповідаючи про «фашистів», які розстрілювали «радянських громадян», наголошує історик. Тобто мова йшла про німецько-фашистських окупантів, які розстрілювали громадян СРСР єврейського походження - про ромів та українських націоналістів говорити було заборонено, вшановувати пам'ять загиблих у Бабиному Яру без дозволу влади - теж. КДБ і міліція переслідували тих, хто 29 вересня приходили до Бабиного Яру покласти квіти, розповів Когут, підтверджуючи розповідь Анатолія Подольського.
показати весь коментар
06.04.2021 21:15 Відповісти
Церквам треба переходити на натівський карендар святкувань Паски та Різдва . Бо ми реально дібілами виглядаємо , святкуючи з Гуньою Московським . Українці хочуть святкувати разом з усім світом , а не як відлюдьки .
показати весь коментар
06.04.2021 21:14 Відповісти
Заново крестись, стань католиком.
показати весь коментар
07.04.2021 03:55 Відповісти
Та я і так католик . УГКЦ . УГКЦ за межами України святкує з усім християнським світом , а в Україні чомусь ні . Багато сімей греко-католиків самостійно переходять на нормальний календар . Але ж то церква має вести вірян , а не віряни церкву .
показати весь коментар
07.04.2021 06:57 Відповісти
 
 