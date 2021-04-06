Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо вшанування жертв нацизму і комунізму в Бабиному Яру в Києві. Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.

"Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій", - йдеться в заяві, яку підписали члени Всеукраїнської Ради Церков.

Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад.

"Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал і спроби використання теми вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі", - говорилося в зверненні єврейських організацій з підтримки Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр".

Заяву Всеукраїнської Ради Церков підписали (в алфавітному порядку):

Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів

Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України

Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький

Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні

Горпинчук В'ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви

Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства

Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви

Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської

Раніше пресслужба Петра Порошенка розповсюдила повідомлення, в якому говориться, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" виступив категорично проти будь-яких проєктів, які нібито просувають "люди, наближені до Путіна".