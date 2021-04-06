Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо вшанування жертв нацизму і комунізму в Бабиному Яру в Києві. Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.
"Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій", - йдеться в заяві, яку підписали члени Всеукраїнської Ради Церков.
Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад.
"Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал і спроби використання теми вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі", - говорилося в зверненні єврейських організацій з підтримки Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр".
Заяву Всеукраїнської Ради Церков підписали (в алфавітному порядку):
- Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів
- Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України
- Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
- Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні
- Горпинчук В'ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви
- Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства
- Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви
- Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської
Раніше пресслужба Петра Порошенка розповсюдила повідомлення, в якому говориться, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" виступив категорично проти будь-яких проєктів, які нібито просувають "люди, наближені до Путіна".
але ВСІХ, без "ИЗБРАННО" МЕРТВИХ
В науку вірю в десять разів більше ...
Але проти вульгарного відношення до теології .
Історія про те як йще в софкоїдній армії один "замполіт" пробував примусити бабтиста скласти "присягу" . Посадив на губу ... Де годували через раз .
Бабтист той був під 2 метра й більше ста кіло . З хутора - тому законів й уставів не знав , що йому полагаєтся за уставом 2 пайки по закону ... Тобто -- голодав на губі люто , його морили там навмистно . Й ось замполіт приходить й каже бабтисту . Ну що допоміг тобі твій бог ? А мовляв я тобі приніс , а не твій бог ! А той простий й невчений баптист йому відповідає , мовляв Бог він такий , він не повинен сам щось робити . Це хибне уявлення . Він тобі , замполіте , наказав принести мені їжу .
Так й з грошима - це хибне й вульгарне уявлення , що мовляв якщо ти віриш , то требо чекати грошей на храм , що вони з неба впадуть як там мана нібесна . До-речі , на івріті "манА" , це просто й тупо - порція ....
Бабий Яр - место казни украинцев (и других национальностей) начиная с 1932 года . (Хотя я думаю что и раньше). И неизвестно чьих жертв больше - от рук красных коммунистов и НКВД-ов, или от нацистов.
Моксва хочет перевести стрелки на немцев и что, якобы, только евреи жертвы.
На кого работаешь?
Утверждая "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" - двойная ложь.
1. пам'яті жертв німецької окупації - ложь! НКВД-ты там начали намного ранее нацистов.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой./ Где факты? Ты выше написал: Хотя я думаю что и раньше.-Это не факты. А без фактов всё твои опровержения -порожняк и фуфло.
Факты - Корчинский говорил факты - мне некогда искать - но по логике это так...
Ok
Но, как очень часто, я ошибся....
Да - это важный вопрос. Попробуй поискать инфу.
Я со своей стороны тоже попробую
1. восстановить тот первый первоисточник откуда я это услышал.
2. возможно попадётся ещё инфа.
хотя - п. 1 я попробую сейчас найти.
Но - из песни слов не выбросишь. Там всё видео интересно. Но только то, что касается Бабин Яр.
по п.1 https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ&t=114s Корчинський сунув носом в історію України .
-------------------------------------------------------------------------------
https://www.radiosvoboda.org/a/27993383.html За Радянського Союзу влада інформацію про розстріли у Бабиному Яру подавала «дозовано», переповідаючи про «фашистів», які розстрілювали «радянських громадян», наголошує історик. Тобто мова йшла про німецько-фашистських окупантів, які розстрілювали громадян СРСР єврейського походження - про ромів та українських націоналістів говорити було заборонено, вшановувати пам'ять загиблих у Бабиному Яру без дозволу влади - теж. КДБ і міліція переслідували тих, хто 29 вересня приходили до Бабиного Яру покласти квіти, розповів Когут, підтверджуючи розповідь Анатолія Подольського.