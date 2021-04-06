Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яре в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное почитание памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализации места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", - говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.

"Серьезное беспокойство вызывает навешивания политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", - говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):

Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов

Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины

Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий

Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римо-Католической Церкви в Украине

Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви

Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества

Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви

Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.

Ранее пресс-служба Петра Порошенко распространила сообщение, в котором говорится, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".