Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра
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Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яре в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.
"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное почитание памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализации места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", - говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей.
Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.
"Серьезное беспокойство вызывает навешивания политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", - говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".
Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):
Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов
Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины
Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий
Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римо-Католической Церкви в Украине
Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви
Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества
Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви
Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.
Ранее пресс-служба Петра Порошенко распространила сообщение, в котором говорится, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".
Пожалуйста, подождите...
але ВСІХ, без "ИЗБРАННО" МЕРТВИХ
В науку вірю в десять разів більше ...
Але проти вульгарного відношення до теології .
Історія про те як йще в софкоїдній армії один "замполіт" пробував примусити бабтиста скласти "присягу" . Посадив на губу ... Де годували через раз .
Бабтист той був під 2 метра й більше ста кіло . З хутора - тому законів й уставів не знав , що йому полагаєтся за уставом 2 пайки по закону ... Тобто -- голодав на губі люто , його морили там навмистно . Й ось замполіт приходить й каже бабтисту . Ну що допоміг тобі твій бог ? А мовляв я тобі приніс , а не твій бог ! А той простий й невчений баптист йому відповідає , мовляв Бог він такий , він не повинен сам щось робити . Це хибне уявлення . Він тобі , замполіте , наказав принести мені їжу .
Так й з грошима - це хибне й вульгарне уявлення , що мовляв якщо ти віриш , то требо чекати грошей на храм , що вони з неба впадуть як там мана нібесна . До-речі , на івріті "манА" , це просто й тупо - порція ....
Бабий Яр - место казни украинцев (и других национальностей) начиная с 1932 года . (Хотя я думаю что и раньше). И неизвестно чьих жертв больше - от рук красных коммунистов и НКВД-ов, или от нацистов.
Моксва хочет перевести стрелки на немцев и что, якобы, только евреи жертвы.
На кого работаешь?
Утверждая "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" - двойная ложь.
1. пам'яті жертв німецької окупації - ложь! НКВД-ты там начали намного ранее нацистов.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой./ Где факты? Ты выше написал: Хотя я думаю что и раньше.-Это не факты. А без фактов всё твои опровержения -порожняк и фуфло.
Факты - Корчинский говорил факты - мне некогда искать - но по логике это так...
Ok
Но, как очень часто, я ошибся....
Да - это важный вопрос. Попробуй поискать инфу.
Я со своей стороны тоже попробую
1. восстановить тот первый первоисточник откуда я это услышал.
2. возможно попадётся ещё инфа.
хотя - п. 1 я попробую сейчас найти.
Но - из песни слов не выбросишь. Там всё видео интересно. Но только то, что касается Бабин Яр.
по п.1 Корчинський сунув носом в історію України.
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За Радянського Союзу влада інформацію про розстріли у Бабиному Яру подавала «дозовано», переповідаючи про «фашистів», які розстрілювали «радянських громадян», наголошує історик. Тобто мова йшла про німецько-фашистських окупантів, які розстрілювали громадян СРСР єврейського походження - про ромів та українських націоналістів говорити було заборонено, вшановувати пам'ять загиблих у Бабиному Яру без дозволу влади - теж. КДБ і міліція переслідували тих, хто 29 вересня приходили до Бабиного Яру покласти квіти, розповів Когут, підтверджуючи розповідь Анатолія Подольського.