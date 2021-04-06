РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15956 посетителей онлайн
Новости Общество
1 726 22
Бабий Яр (124) Совет церквей (40)

Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Новости Цензор.НЕТ Общество

Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яре в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное почитание памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализации места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", - говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.

"Серьезное беспокойство вызывает навешивания политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе", - говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):

Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов

Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины

Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий

Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римо-Католической Церкви в Украине

Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви

Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества

Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви

Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.

Ранее пресс-служба Петра Порошенко распространила сообщение, в котором говорится, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
українці за вшанування жертв Бабиного Яру,

але ВСІХ, без "ИЗБРАННО" МЕРТВИХ Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра - Цензор.НЕТ 5792
показать весь комментарий
06.04.2021 16:01
+6
Перед тем как писать ознакомься хоть немного с вопросом (если не умышленно распространяешь дезу).

Бабий Яр - место казни украинцев (и других национальностей) начиная с 1932 года . (Хотя я думаю что и раньше). И неизвестно чьих жертв больше - от рук красных коммунистов и НКВД-ов, или от нацистов.

Моксва хочет перевести стрелки на немцев и что, якобы, только евреи жертвы.

На кого работаешь?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:18
+3
Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра / Политизации не будет если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" переименовать в Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні. 17.02.2021 19:26
показать весь комментарий
06.04.2021 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які церкви? Мацьковського сатанату? Молодець Філарет! Не повівся на це!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:55 Ответить
українці за вшанування жертв Бабиного Яру,

але ВСІХ, без "ИЗБРАННО" МЕРТВИХ Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра - Цензор.НЕТ 5792
показать весь комментарий
06.04.2021 16:01 Ответить
21 век и феодальная церковь, которая в настоящее время к вере не имеет никагого отношения, просто бизнес, посмотрите на лавру, на каждом кглу лавки и магазины, о божественном- только за бабло
показать весь комментарий
06.04.2021 16:02 Ответить
Я є абсолютно секулярна людина .
В науку вірю в десять разів більше ...

Але проти вульгарного відношення до теології .

Історія про те як йще в софкоїдній армії один "замполіт" пробував примусити бабтиста скласти "присягу" . Посадив на губу ... Де годували через раз .
Бабтист той був під 2 метра й більше ста кіло . З хутора - тому законів й уставів не знав , що йому полагаєтся за уставом 2 пайки по закону ... Тобто -- голодав на губі люто , його морили там навмистно . Й ось замполіт приходить й каже бабтисту . Ну що допоміг тобі твій бог ? А мовляв я тобі приніс , а не твій бог ! А той простий й невчений баптист йому відповідає , мовляв Бог він такий , він не повинен сам щось робити . Це хибне уявлення . Він тобі , замполіте , наказав принести мені їжу .

Так й з грошима - це хибне й вульгарне уявлення , що мовляв якщо ти віриш , то требо чекати грошей на храм , що вони з неба впадуть як там мана нібесна . До-речі , на івріті "манА" , це просто й тупо - порція ....
показать весь комментарий
06.04.2021 17:19 Ответить
Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра / Политизации не будет если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" переименовать в Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні. 17.02.2021 19:26
показать весь комментарий
06.04.2021 16:07 Ответить
Перед тем как писать ознакомься хоть немного с вопросом (если не умышленно распространяешь дезу).

Бабий Яр - место казни украинцев (и других национальностей) начиная с 1932 года . (Хотя я думаю что и раньше). И неизвестно чьих жертв больше - от рук красных коммунистов и НКВД-ов, или от нацистов.

Моксва хочет перевести стрелки на немцев и что, якобы, только евреи жертвы.

На кого работаешь?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:18 Ответить
"На каво работаєш?" - улюблене питання енкаведистів,абсолютна більшість яких,до речі,євреями була...
показать весь комментарий
06.04.2021 16:45 Ответить
Есть возражения по сути? Или что ты хотело сказать?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:07 Ответить
Чому не на мовi, а на язЫку написав?)))
показать весь комментарий
07.04.2021 03:49 Ответить
Тому що мене наразі дратує тупе 73% бидло, шо на сході, що на заході.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:16 Ответить
і не НА мові, а мовою... (людською - вважалось би)
показать весь комментарий
07.04.2021 07:17 Ответить
Перед тем как писать ознакомься хоть немного с вопросом (если не умышленно распространяешь дезу)./ Какими фактами гневно опровергаешь коммент "Политизации не будет если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" переименовать в Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" ? На кого сам работаешь? Что предлагаешь?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:49 Ответить
Я же конкретно написал - это место казни украинцев руками НКВД-ов и нацистов.

Утверждая "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" - двойная ложь.

1. пам'яті жертв німецької окупації - ложь! НКВД-ты там начали намного ранее нацистов.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:48 Ответить
1. пам'яті жертв німецької окупації - ложь! НКВД-ты там начали намного ранее нацистов.
2. у Другій Світовій війні - ложь - начато было до Второй мировой./ Где факты? Ты выше написал: Хотя я думаю что и раньше.-Это не факты. А без фактов всё твои опровержения -порожняк и фуфло.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:19 Ответить
чувак, не было Голодомора? Я надеюсь что ты нормальный человек, поэтому призываю не более как подкорректировать в принципе правильное твоё направление.

Факты - Корчинский говорил факты - мне некогда искать - но по логике это так...
Ok
показать весь комментарий
06.04.2021 19:28 Ответить
Название "Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні" придумали я и "ahuhu". Если бы у тебя были факты , мы бы это название уточнили, например, " Меморіал пам'яті жертв коммунистов и нацистов 1932-1944 г.г " .Но ты за базар не отвечаешь. Жаль.
показать весь комментарий
06.04.2021 19:52 Ответить
Извини за резкость... Просто стараешься как можно короче и как можно больше сказать ...
Но, как очень часто, я ошибся....

Да - это важный вопрос. Попробуй поискать инфу.

Я со своей стороны тоже попробую
1. восстановить тот первый первоисточник откуда я это услышал.
2. возможно попадётся ещё инфа.

хотя - п. 1 я попробую сейчас найти.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:07 Ответить
Извини за резкость.-Принято.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:18 Ответить
При всём моём нынешнем уважении к Порошенко, это тот момент, который меня тогда отвернул от Порошенко.

Но - из песни слов не выбросишь. Там всё видео интересно. Но только то, что касается Бабин Яр.

по п.1 Корчинський сунув носом в історію України.

-------------------------------------------------------------------------------
За Радянського Союзу влада інформацію про розстріли у Бабиному Яру подавала «дозовано», переповідаючи про «фашистів», які розстрілювали «радянських громадян», наголошує історик. Тобто мова йшла про німецько-фашистських окупантів, які розстрілювали громадян СРСР єврейського походження - про ромів та українських націоналістів говорити було заборонено, вшановувати пам'ять загиблих у Бабиному Яру без дозволу влади - теж. КДБ і міліція переслідували тих, хто 29 вересня приходили до Бабиного Яру покласти квіти, розповів Когут, підтверджуючи розповідь Анатолія Подольського.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:15 Ответить
Церквам треба переходити на натівський карендар святкувань Паски та Різдва . Бо ми реально дібілами виглядаємо , святкуючи з Гуньою Московським . Українці хочуть святкувати разом з усім світом , а не як відлюдьки .
показать весь комментарий
06.04.2021 21:14 Ответить
Заново крестись, стань католиком.
показать весь комментарий
07.04.2021 03:55 Ответить
Та я і так католик . УГКЦ . УГКЦ за межами України святкує з усім християнським світом , а в Україні чомусь ні . Багато сімей греко-католиків самостійно переходять на нормальний календар . Але ж то церква має вести вірян , а не віряни церкву .
показать весь комментарий
07.04.2021 06:57 Ответить
 
 