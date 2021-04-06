УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11101 відвідувач онлайн
Новини
449 1

Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами, – Денісова

Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами, – Денісова

Протягом 2020 року вдалось перевірити дотримання процесуальних прав 138 українських громадян, які перебувають у місцях несвободи в 26 іноземних країнах.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова, презентуючи щорічний звіт за 2020 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За підсумками перевірок офіс Уповноваженого з прав людини виявив порушення прав на справедливий суд, юридичний захист, належне поводження, охорону здоров’я, отримання консульської допомоги.

Більшість українських громадан, ув’язнених за кордоном, утримуються в російських тюрмах, повідомила Денісова.

"Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами. Із них 114 осіб ув’язнено: 97 перебувають у Росії, 17 в Криму. Основними порушеннями процесуальних прав є утримання незаконно ув’язнених кримських татар в СІЗО на Кримському півострові в нелюдських умовах, без медичної допомоги, без засобів індивідуального захисту в умовах COVID-19. І незаконне перебування наших громадян в Російській Федерації в нелюдських умовах, всупереч Женевській конвенції", – сказала вона.

Читайте також: 376 українців незаконно утримуються на окупованих територіях Криму і Донбасу, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) репресії (1629) політв’язні (1361)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕ занимается тем же самым в Украине.
показати весь коментар
06.04.2021 17:12 Відповісти
 
 