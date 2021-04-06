Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами, – Денісова

Протягом 2020 року вдалось перевірити дотримання процесуальних прав 138 українських громадян, які перебувають у місцях несвободи в 26 іноземних країнах.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова, презентуючи щорічний звіт за 2020 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

За підсумками перевірок офіс Уповноваженого з прав людини виявив порушення прав на справедливий суд, юридичний захист, належне поводження, охорону здоров’я, отримання консульської допомоги.

Більшість українських громадан, ув’язнених за кордоном, утримуються в російських тюрмах, повідомила Денісова.

"Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами. Із них 114 осіб ув’язнено: 97 перебувають у Росії, 17 в Криму. Основними порушеннями процесуальних прав є утримання незаконно ув’язнених кримських татар в СІЗО на Кримському півострові в нелюдських умовах, без медичної допомоги, без засобів індивідуального захисту в умовах COVID-19. І незаконне перебування наших громадян в Російській Федерації в нелюдських умовах, всупереч Женевській конвенції", – сказала вона.

