Россия незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам, - Денисова

В течение 2020 года удалось проверить соблюдение процессуальных прав 138 украинских граждан, находящихся в местах несвободы в 26 зарубежных странах.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, представляя ежегодный отчет 2020 года о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

По итогам проверок офис Уполномоченного по правам человека обнаружил нарушения прав на справедливый суд, юридическую защиту, надлежащее обращение, здравоохранение, получение консульской помощи.

Большинство украинских граждан, заключенных за рубежом, содержатся в российских тюрьмах, сообщила Денисова.

"Россия незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам. Из них 114 человек арестованы 97 находятся в России, 17 в Крыму. Основными нарушениями процессуальных прав является содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО на Крымском полуострове в нечеловеческих условиях, без медицинской помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях COVID-19. И незаконное пребывание наших граждан в Российской Федерации в нечеловеческих условиях, вопреки Женевской конвенции", - сказала она.

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