Зеленський підписав закон про підтримку підприємців і працівників у "червоних" зонах

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Як зазначають у пресслужбі глави держави, документ був ініційований Володимиром Зеленським "задля підтримки малого бізнесу та людей, які залучені до нього, в умовах посилення карантину", передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 000 гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ Верховна Рада ухвалила 30 березня.