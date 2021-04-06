Зеленський підписав закон про підтримку підприємців і працівників у "червоних" зонах
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
Як зазначають у пресслужбі глави держави, документ був ініційований Володимиром Зеленським "задля підтримки малого бізнесу та людей, які залучені до нього, в умовах посилення карантину", передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 000 гривень.
Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.
Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ Верховна Рада ухвалила 30 березня.
-- и так работники с предпринимателями не бедуют... -- в отличии от зон "чёрных"...
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:
І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.