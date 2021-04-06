УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10499 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 342 10

Зеленський підписав закон про підтримку підприємців і працівників у "червоних" зонах

Зеленський підписав закон про підтримку підприємців і працівників у

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Як зазначають у пресслужбі глави держави, документ був ініційований Володимиром Зеленським "задля підтримки малого бізнесу та людей, які залучені до нього, в умовах посилення карантину", передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 000 гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Автор: 

закон (2881) Зеленський Володимир (25217) карантин (18172) підприємці (629) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Нет, как вам таки нравиться этот поц? Слетал и не на минуточку за наш счёт в Катар где порешал таки свои шкурные вопросы за сохранение ворованного тут у нас бабла, и выведенного до офшора, а теперь с умным видом оно , что то там подписало о какой то там нищенской помощи.
показати весь коментар
06.04.2021 19:38 Відповісти
+2
Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах - Цензор.НЕТ 8472
Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах - Цензор.НЕТ 7730
показати весь коментар
06.04.2021 19:43 Відповісти
+1
мда, пошло высмеивание вашего преЗЭдента и в Латвие, вид конечно смешной и дебильный. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ists-signals-krievijai-ukraina-velas-paatrinat-iestasanos-nato.d?id=53082947

Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах - Цензор.НЕТ 4805
показати весь коментар
06.04.2021 19:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Особенно в этом законе мне понравилось "один раз в год". Вернее в его варианте до подписи, опубликованном на Лиге. Хотелось бы увидеть подписанный сегодня вариант.
показати весь коментар
06.04.2021 19:32 Відповісти
Нет, как вам таки нравиться этот поц? Слетал и не на минуточку за наш счёт в Катар где порешал таки свои шкурные вопросы за сохранение ворованного тут у нас бабла, и выведенного до офшора, а теперь с умным видом оно , что то там подписало о какой то там нищенской помощи.
показати весь коментар
06.04.2021 19:38 Відповісти
Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах - Цензор.НЕТ 2382
показати весь коментар
06.04.2021 19:39 Відповісти
мда, пошло высмеивание вашего преЗЭдента и в Латвие, вид конечно смешной и дебильный. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ists-signals-krievijai-ukraina-velas-paatrinat-iestasanos-nato.d?id=53082947

Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах - Цензор.НЕТ 4805
показати весь коментар
06.04.2021 19:38 Відповісти
Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах - Цензор.НЕТ 8472
Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах - Цензор.НЕТ 7730
показати весь коментар
06.04.2021 19:43 Відповісти
в "красных" зонах
-- и так работники с предпринимателями не бедуют... -- в отличии от зон "чёрных"...
показати весь коментар
06.04.2021 19:51 Відповісти
все какой то новояз ковидный,тесты,зоны,вакцины, продажная челядь А где диспуты ученых за и против. Где споры в которых рождается истина. Одна дешевая пропоганда ковида.Все унылая барыжная казенщина хуже чем при совке.
показати весь коментар
06.04.2021 21:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3517212.html ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"... Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:

Зеленський підписав закон про підтримку підприємців і працівників у "червоних" зонах - Цензор.НЕТ 6787

І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
показати весь коментар
06.04.2021 22:13 Відповісти
брехня!
показати весь коментар
06.04.2021 22:43 Відповісти
 
 