Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Как отмечают в пресс-службе главы государства, документ инициировал Владимир Зеленский "для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта.

+2
Нет, как вам таки нравиться этот поц? Слетал и не на минуточку за наш счёт в Катар где порешал таки свои шкурные вопросы за сохранение ворованного тут у нас бабла, и выведенного до офшора, а теперь с умным видом оно , что то там подписало о какой то там нищенской помощи.
06.04.2021 19:38 Ответить
+2
+1
мда, пошло высмеивание вашего преЗЭдента и в Латвие, вид конечно смешной и дебильный. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ists-signals-krievijai-ukraina-velas-paatrinat-iestasanos-nato.d?id=53082947

Особенно в этом законе мне понравилось "один раз в год". Вернее в его варианте до подписи, опубликованном на Лиге. Хотелось бы увидеть подписанный сегодня вариант.
в "красных" зонах
-- и так работники с предпринимателями не бедуют... -- в отличии от зон "чёрных"...
06.04.2021 19:51 Ответить
все какой то новояз ковидный,тесты,зоны,вакцины, продажная челядь А где диспуты ученых за и против. Где споры в которых рождается истина. Одна дешевая пропоганда ковида.Все унылая барыжная казенщина хуже чем при совке.
06.04.2021 21:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3517212.html ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"... Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:

І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
брехня!
