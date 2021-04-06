Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Как отмечают в пресс-службе главы государства, документ инициировал Владимир Зеленский "для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина", передает Цензор.НЕТ.
Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.
Кроме гарантированного государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта.
-- и так работники с предпринимателями не бедуют... -- в отличии от зон "чёрных"...
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:
І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.