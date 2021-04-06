УКР
Об'їзну дорогу навколо Харкова почали ремонтувати і розширювати, - Укравтодор

За програмою Президента "Велике будівництво" одразу на трьох ділянках об’їзної дороги навколо Харкова почали працювати бригади дорожників. За планом упродовж 2021-2022 років будуть капітально відремонтовані 58 км кільцевої дороги за маршрутом Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка.

Про це повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

"Капітальний ремонт на об’їзній дорозі навколо м. Харків не проводився понад 10 років і міжремонтний термін вичерпано на 100%. До того ж різкі стрибки температури цієї зими та постійний рух транзитного великовагового транспорту призвели до значної аварійної ямковості, а на деяких ділянках дорожнє покриття вже повністю зруйноване", - говориться в повідомленні.

Минулими вихідними почалося влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття на ділянці від Дергачівської розв’язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи.Паралельно будуються додаткові смуги руху, аби зменшити затори у місті – ці роботи виконуються біля повороту на вулицю Архітекторів.

Триває фрезерування старого дорожнього покриття та розчищення узбіч від порослі на другій ділянці – на трасі М-03.

На третій ділянці - на під’їзді до аеропорту "Харків" від Роганського житлового масиву в бік смт. Безлюдівка – також проводять фрезерування і незабаром тут почнеться асфальтування.

дороги (3091) Укравтодор (1200) Харків (5855) Велике будівництво (743)
+2
Только в прошлом году построили и отремонтировали. И вот опять. Вот где безработица ни когда не наступит.
06.04.2021 19:55 Відповісти
+2
То есть вот прямо перед войной и захватом Харьковскьой области это нужно делать?
06.04.2021 20:02 Відповісти
+2
Готовятся
06.04.2021 20:04 Відповісти
Опять обосрались!!!

======Уровень этого цирка, который украинцы избрали властью. Ермак и Шефир на приеме у эмира. Они не знают что на Востоке сидеть перед кем закинув ногу за ногу - это неуважение к присутствующим.======
06.04.2021 19:51 Відповісти
06.04.2021 19:55 Відповісти
Что ты мелешь? Ее к евро-2012 капитально делали, после того времени только ямочный ремонт
06.04.2021 23:23 Відповісти
06.04.2021 20:02 Відповісти
06.04.2021 20:04 Відповісти
Объездную дорогу вокруг Харькова начали ремонтировать и расширять, - Укравтодор
Это стратегически ошибочно! -- оккупант должен на подступах застрять в гнояке...
...а с таким Главкомом, как Зеля -- с ветерком помчится...
06.04.2021 20:17 Відповісти
Ну это у Вас в Германии "с ветерком помчится" после ремонта, а у нас в Украине еще не факт что по этой дороге можно будет безопасно ездить... Например, перекрестки с трамвайными путями у этих строителей хуже всего получаются... Срок службы дороги маленький, качество работ контролируется показательно, не возможно проконтролировать ценообразование в стоимости ремонта отдельных участков и перекрестков т.к. соответствующие расшифровки не публикуются, инфраструктурных проектов даже таких простых как "расширение" нет, я уже молчу про отказ от размещения люков на проезжих частях...
А что до оккупанта - так он уже застрял в гнояке, это называется "русский мир", просто до них это не доходит и не дойдет. Глядя на одно и то же мы видим разные вещи и делаем разные выводы, в этом и есть между нами разница.
Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. (Ш. Басаев)
06.04.2021 20:40 Відповісти
Не докрали на Короне -- докрадут на большой дороге...
06.04.2021 20:53 Відповісти
Фото зроблене сьогодні о 19 годині на трасі М-12 (ось приблизно так виглядає половина автошляху Умань-Кропивницький:
Об'їзну дорогу навколо Харкова почали ремонтувати і розширювати, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 6000

Подушка з 30 см висотою та два добротні шари асфальту. І плювати з високої гори на тих, хто рве горло про зрадозрадну зраду. В 19:30 люди ще працювали.
06.04.2021 20:52 Відповісти
а подушка из чего?
06.04.2021 20:55 Відповісти
Хз. Щось по типу відсів з цементом. Ото на фото авто стоять на тій самій подушці. Старий асфальт більш як на половину зрізано і поверх нього кладуть подушку, а потім асфальт в два шари
06.04.2021 21:08 Відповісти
Так "большая стройка",или "большой ремонт" по цене "большой стройки"???? Сколько концентратов,АШВЛ куплено Зешмарклями?
06.04.2021 21:16 Відповісти
При луДшем мэре два проспекта в городе Гагарина и Науки перекладывали каждый год раз 8 запросто. Пока не стало смешно всем. Стая воришек осталась старая, схема тоже старая осталась. Тырить всё так же охота. Ну давай окружную мостить. Хотя давно просится она на расширение. Что тырить врядли позволит---тут всё будет дорого, много не упрёшь. Чтобы окружную зделать реально нужно всех в известном здании в городе в окна выбросить!
06.04.2021 22:59 Відповісти
 
 