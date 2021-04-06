Об'їзну дорогу навколо Харкова почали ремонтувати і розширювати, - Укравтодор
За програмою Президента "Велике будівництво" одразу на трьох ділянках об’їзної дороги навколо Харкова почали працювати бригади дорожників. За планом упродовж 2021-2022 років будуть капітально відремонтовані 58 км кільцевої дороги за маршрутом Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка.
Про це повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.
"Капітальний ремонт на об’їзній дорозі навколо м. Харків не проводився понад 10 років і міжремонтний термін вичерпано на 100%. До того ж різкі стрибки температури цієї зими та постійний рух транзитного великовагового транспорту призвели до значної аварійної ямковості, а на деяких ділянках дорожнє покриття вже повністю зруйноване", - говориться в повідомленні.
Минулими вихідними почалося влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття на ділянці від Дергачівської розв’язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи.Паралельно будуються додаткові смуги руху, аби зменшити затори у місті – ці роботи виконуються біля повороту на вулицю Архітекторів.
Триває фрезерування старого дорожнього покриття та розчищення узбіч від порослі на другій ділянці – на трасі М-03.
На третій ділянці - на під’їзді до аеропорту "Харків" від Роганського житлового масиву в бік смт. Безлюдівка – також проводять фрезерування і незабаром тут почнеться асфальтування.
