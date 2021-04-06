Объездную дорогу вокруг Харькова начали ремонтировать и расширять, - Укравтодор
По программе Президента "Большая стройка" сразу на трех участках объездной дороги вокруг Харькова начали работать бригады дорожников. По плану в течение 2021-2022 годов будут капитально отремонтированы 58 км кольцевой дороги по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.
Об этом сообщает Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.
"Капитальный ремонт на объездной дороге вокруг г. Харьков не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%. К тому же резкие скачки температуры этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности, а на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено", - говорится в сообщении
В минувшие выходные началось устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия на участке от Дергачевской развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы. Параллельно строятся дополнительные полосы движения, чтобы уменьшить пробки в городе - эти работы выполняются у поворота на улицу Архитекторов.
Продолжается фрезерование старого дорожного покрытия и расчистка обочин от поросли на втором участке - на трассе М-03.
На третьем участке - на подъезде к аэропорту "Харьков" от Роганского жилмассива в сторону пгт. Безлюдовка - также проводят фрезерование и вскоре здесь начнется асфальтирование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
======Уровень этого цирка, который украинцы избрали властью. Ермак и Шефир на приеме у эмира. Они не знают что на Востоке сидеть перед кем закинув ногу за ногу - это неуважение к присутствующим.======
Это стратегически ошибочно! -- оккупант должен на подступах застрять в гнояке...
...а с таким Главкомом, как Зеля -- с ветерком помчится...
А что до оккупанта - так он уже застрял в гнояке, это называется "русский мир", просто до них это не доходит и не дойдет. Глядя на одно и то же мы видим разные вещи и делаем разные выводы, в этом и есть между нами разница.
Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. (Ш. Басаев)
Подушка з 30 см висотою та два добротні шари асфальту. І плювати з високої гори на тих, хто рве горло про зрадозрадну зраду. В 19:30 люди ще працювали.