Объездную дорогу вокруг Харькова начали ремонтировать и расширять, - Укравтодор

По программе Президента "Большая стройка" сразу на трех участках объездной дороги вокруг Харькова начали работать бригады дорожников. По плану в течение 2021-2022 годов будут капитально отремонтированы 58 км кольцевой дороги по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.

Об этом сообщает Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

"Капитальный ремонт на объездной дороге вокруг г. Харьков не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%. К тому же резкие скачки температуры этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности, а на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено", - говорится в сообщении

В минувшие выходные началось устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия на участке от Дергачевской развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы. Параллельно строятся дополнительные полосы движения, чтобы уменьшить пробки в городе - эти работы выполняются у поворота на улицу Архитекторов.

Продолжается фрезерование старого дорожного покрытия и расчистка обочин от поросли на втором участке - на трассе М-03.

На третьем участке - на подъезде к аэропорту "Харьков" от Роганского жилмассива в сторону пгт. Безлюдовка - также проводят фрезерование и вскоре здесь начнется асфальтирование.

дороги (2513) Укравтодор (663) Харьков (7730) Большая стройка (728)
+2
Только в прошлом году построили и отремонтировали. И вот опять. Вот где безработица ни когда не наступит.
06.04.2021 19:55 Ответить
+2
То есть вот прямо перед войной и захватом Харьковскьой области это нужно делать?
06.04.2021 20:02 Ответить
+2
Готовятся
06.04.2021 20:04 Ответить
Опять обосрались!!!

======Уровень этого цирка, который украинцы избрали властью. Ермак и Шефир на приеме у эмира. Они не знают что на Востоке сидеть перед кем закинув ногу за ногу - это неуважение к присутствующим.======
06.04.2021 19:51 Ответить
Только в прошлом году построили и отремонтировали. И вот опять. Вот где безработица ни когда не наступит.
06.04.2021 19:55 Ответить
Что ты мелешь? Ее к евро-2012 капитально делали, после того времени только ямочный ремонт
06.04.2021 23:23 Ответить
То есть вот прямо перед войной и захватом Харьковскьой области это нужно делать?
06.04.2021 20:02 Ответить
Готовятся
06.04.2021 20:04 Ответить
Это стратегически ошибочно! -- оккупант должен на подступах застрять в гнояке...
...а с таким Главкомом, как Зеля -- с ветерком помчится...
06.04.2021 20:17 Ответить
Ну это у Вас в Германии "с ветерком помчится" после ремонта, а у нас в Украине еще не факт что по этой дороге можно будет безопасно ездить... Например, перекрестки с трамвайными путями у этих строителей хуже всего получаются... Срок службы дороги маленький, качество работ контролируется показательно, не возможно проконтролировать ценообразование в стоимости ремонта отдельных участков и перекрестков т.к. соответствующие расшифровки не публикуются, инфраструктурных проектов даже таких простых как "расширение" нет, я уже молчу про отказ от размещения люков на проезжих частях...
А что до оккупанта - так он уже застрял в гнояке, это называется "русский мир", просто до них это не доходит и не дойдет. Глядя на одно и то же мы видим разные вещи и делаем разные выводы, в этом и есть между нами разница.
Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. (Ш. Басаев)
06.04.2021 20:40 Ответить
Не докрали на Короне -- докрадут на большой дороге...
06.04.2021 20:53 Ответить
Фото зроблене сьогодні о 19 годині на трасі М-12 (ось приблизно так виглядає половина автошляху Умань-Кропивницький:
Об'їзну дорогу навколо Харкова почали ремонтувати і розширювати, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 6000

Подушка з 30 см висотою та два добротні шари асфальту. І плювати з високої гори на тих, хто рве горло про зрадозрадну зраду. В 19:30 люди ще працювали.
06.04.2021 20:52 Ответить
а подушка из чего?
06.04.2021 20:55 Ответить
Хз. Щось по типу відсів з цементом. Ото на фото авто стоять на тій самій подушці. Старий асфальт більш як на половину зрізано і поверх нього кладуть подушку, а потім асфальт в два шари
06.04.2021 21:08 Ответить
Так "большая стройка",или "большой ремонт" по цене "большой стройки"???? Сколько концентратов,АШВЛ куплено Зешмарклями?
06.04.2021 21:16 Ответить
При луДшем мэре два проспекта в городе Гагарина и Науки перекладывали каждый год раз 8 запросто. Пока не стало смешно всем. Стая воришек осталась старая, схема тоже старая осталась. Тырить всё так же охота. Ну давай окружную мостить. Хотя давно просится она на расширение. Что тырить врядли позволит---тут всё будет дорого, много не упрёшь. Чтобы окружную зделать реально нужно всех в известном здании в городе в окна выбросить!
06.04.2021 22:59 Ответить
 
 