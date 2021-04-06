Объездную дорогу вокруг Харькова начали ремонтировать и расширять, - Укравтодор

По программе Президента "Большая стройка" сразу на трех участках объездной дороги вокруг Харькова начали работать бригады дорожников. По плану в течение 2021-2022 годов будут капитально отремонтированы 58 км кольцевой дороги по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.

"Капитальный ремонт на объездной дороге вокруг г. Харьков не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%. К тому же резкие скачки температуры этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности, а на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено", - говорится в сообщении

В минувшие выходные началось устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия на участке от Дергачевской развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы. Параллельно строятся дополнительные полосы движения, чтобы уменьшить пробки в городе - эти работы выполняются у поворота на улицу Архитекторов.

Продолжается фрезерование старого дорожного покрытия и расчистка обочин от поросли на втором участке - на трассе М-03.

На третьем участке - на подъезде к аэропорту "Харьков" от Роганского жилмассива в сторону пгт. Безлюдовка - также проводят фрезерование и вскоре здесь начнется асфальтирование.