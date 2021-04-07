Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США

Сполучені Штати продовжують підтримувати євроатлантичні прагнення України і разом з тим закликають Київ реалізувати глибокі та всебічні реформи, щоби відповідати західним стандартам для членства в НАТО.

З відповідною заявою виступив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чинна адміністрація (США) прагне до того, щоби двері НАТО залишалися відкритими для кандидатів, коли вони будуть у змозі виконати зобов'язання щодо членства та сприяти безпеці в Євроатлантичному регіоні", - зауважив представник американського відомства.

Він підкреслив, що Вашингтон "підтверджує підтримку політики відкритих дверей", висловлену на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року. "І ми підтримуємо право кожної суверенної країни робити самостійний вибір щодо приєднання до будь-якого договору чи Альянсу, в тому числі, НАТО", - зауважив Райс.

Водночас, представник Держдепартаменту підкреслив, що країни-претенденти на членство в Альянсі повинні відповідати стандартам організації.

"З огляду на це ми продовжуємо закликати керівництво України провести глибокі, всебічні та своєчасні реформи, необхідні для побудови більш стабільної демократичної, процвітаючої та вільної країни. Ми підтримуємо зусилля України щодо просування верховенства права, підтримуємо реформи для економічного зростання, і, звичайно, продовжуємо підтримувати нашого партнера, Україну, в її протистоянні російській агресії", - наголосив речник Держдепартаменту США.

У цьому контексті він нагадав, що низка високопоставлених урядовців США й України, а також президенти обох країн минулого тижня мали телефонні переговори щодо цих питань.