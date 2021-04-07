Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США
Сполучені Штати продовжують підтримувати євроатлантичні прагнення України і разом з тим закликають Київ реалізувати глибокі та всебічні реформи, щоби відповідати західним стандартам для членства в НАТО.
З відповідною заявою виступив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чинна адміністрація (США) прагне до того, щоби двері НАТО залишалися відкритими для кандидатів, коли вони будуть у змозі виконати зобов'язання щодо членства та сприяти безпеці в Євроатлантичному регіоні", - зауважив представник американського відомства.
Він підкреслив, що Вашингтон "підтверджує підтримку політики відкритих дверей", висловлену на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року. "І ми підтримуємо право кожної суверенної країни робити самостійний вибір щодо приєднання до будь-якого договору чи Альянсу, в тому числі, НАТО", - зауважив Райс.
Водночас, представник Держдепартаменту підкреслив, що країни-претенденти на членство в Альянсі повинні відповідати стандартам організації.
"З огляду на це ми продовжуємо закликати керівництво України провести глибокі, всебічні та своєчасні реформи, необхідні для побудови більш стабільної демократичної, процвітаючої та вільної країни. Ми підтримуємо зусилля України щодо просування верховенства права, підтримуємо реформи для економічного зростання, і, звичайно, продовжуємо підтримувати нашого партнера, Україну, в її протистоянні російській агресії", - наголосив речник Держдепартаменту США.
У цьому контексті він нагадав, що низка високопоставлених урядовців США й України, а також президенти обох країн минулого тижня мали телефонні переговори щодо цих питань.
также, мы призываем Госдепартамент США контролировать этот процесс и не давать Ермаку и другим коррупционерам "возглавить борьбу" с коррупцией!..
Порохоботи теж поначалу ображалися...А зараз - пишаються...Збіг?
Можеш починати величатися своєю назвою - "зебіл", хочеш - пиши з великої "Зебіл - це звучить ницо!"
Журналист отмечает, с одной стороны, без последовательных демократических реформ в НАТО все равно не возьмут и в Кремле это прекрасно понимают - поэтому там никакого серьезного возмущения после заявления Зеленского быть не может, только чистый пиар в ответ на пиар из Киева.
Алексей Панич подчеркивает, с другой стороны, украинские патриоты в восторге: даже, если не получится получить ПДЧ и тем более стать полноправным членом Альянса, никто особо возмущаться не станет, ведь он «так хотел»! И попробуйте его в этом не поддержать. Бутафория на марше. Но мастера делать шоу научились делать шоу и в украинской политике. Пока что им это удается на отлично.
Та ні, не піде. на це.
Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.