УКР
Новини
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США

Сполучені Штати продовжують підтримувати євроатлантичні прагнення України і разом з тим закликають Київ реалізувати глибокі та всебічні реформи, щоби відповідати західним стандартам для членства в НАТО.

З відповідною заявою виступив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чинна адміністрація (США) прагне до того, щоби двері НАТО залишалися відкритими для кандидатів, коли вони будуть у змозі виконати зобов'язання щодо членства та сприяти безпеці в Євроатлантичному регіоні", - зауважив представник американського відомства.

Він підкреслив, що Вашингтон "підтверджує підтримку політики відкритих дверей", висловлену на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року. "І ми підтримуємо право кожної суверенної країни робити самостійний вибір щодо приєднання до будь-якого договору чи Альянсу, в тому числі, НАТО", - зауважив Райс.

Читайте також: США підтримують Україну, але рішення про вступ у НАТО прийме сам Альянс, - Білий дім

Водночас, представник Держдепартаменту підкреслив, що країни-претенденти на членство в Альянсі повинні відповідати стандартам організації.

"З огляду на це ми продовжуємо закликати керівництво України провести глибокі, всебічні та своєчасні реформи, необхідні для побудови більш стабільної демократичної, процвітаючої та вільної країни. Ми підтримуємо зусилля України щодо просування верховенства права, підтримуємо реформи для економічного зростання, і, звичайно, продовжуємо підтримувати нашого партнера, Україну, в її протистоянні російській агресії", - наголосив речник Держдепартаменту США.

У цьому контексті він нагадав, що низка високопоставлених урядовців США й України, а також президенти обох країн минулого тижня мали телефонні переговори щодо цих питань.

Держдепартамент США (1673) НАТО (6724) членство в НАТО (1766)
Топ коментарі
+21
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 465
показати весь коментар
07.04.2021 00:06 Відповісти
+18
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6791
показати весь коментар
07.04.2021 00:10 Відповісти
+17
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 1395
показати весь коментар
07.04.2021 00:15 Відповісти
Сча!)))
показати весь коментар
06.04.2021 23:56 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 465
показати весь коментар
07.04.2021 00:06 Відповісти
Хто ж гірший - влада, яка краде та знущається над народом, чи народ, який голосує за неї та підтримує її рейтинги?
показати весь коментар
07.04.2021 01:41 Відповісти
Обоє рябоє.
показати весь коментар
07.04.2021 07:36 Відповісти
тоже самое что пчел призывать отказаться от меда
показати весь коментар
06.04.2021 23:59 Відповісти
Ну сменили же дверь в Офисе Президента, чем не реформа?!
показати весь коментар
07.04.2021 00:01 Відповісти
Стандарти НАТИ це і рівень життя в країні.
показати весь коментар
07.04.2021 00:04 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6607
показати весь коментар
07.04.2021 00:04 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6791
показати весь коментар
07.04.2021 00:10 Відповісти
- Рехвормы?!! Какие еще реформы. Вы это о чем?

Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6792
показати весь коментар
07.04.2021 00:12 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 1395
показати весь коментар
07.04.2021 00:15 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 8993
показати весь коментар
07.04.2021 00:13 Відповісти
Ого! Уже открытым текстом! Американец,канадец,литовец могут сказать,что путин-убийца,а наше недоразумение-не может
показати весь коментар
07.04.2021 00:13 Відповісти
Оно не наше, оно клоун, оно Зебил, оно еще столько себе наберет зеэпитетов, что может посоревноваться с завгаром.
показати весь коментар
07.04.2021 00:17 Відповісти
Карочє! Поки ви, зєбіли, не реформуюєте один одного в хвіст і в гриву, кіна нє будєт.
показати весь коментар
07.04.2021 00:14 Відповісти
Ох и киданёмся глубоко и всестороне с понедельника! Допускаю даже что к чистому четвергу управимся.
показати весь коментар
07.04.2021 00:14 Відповісти
Ждём ещё один гундосик "про реформы"!))
показати весь коментар
07.04.2021 00:17 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6482
показати весь коментар
07.04.2021 00:17 Відповісти
Москва часто обвиняет что мы находимся под управлением Белого Дома. К сожалению, это не так, но очень бы хотелось что бы страной управляли профессиональные руководители, а не работники передвижного цирка.
показати весь коментар
07.04.2021 00:18 Відповісти
порохоботы также призываем руководство Украины провести глубокие и всесторонние реформы..
также, мы призываем Госдепартамент США контролировать этот процесс и не давать Ермаку и другим коррупционерам "возглавить борьбу" с коррупцией!..
показати весь коментар
07.04.2021 00:18 Відповісти
колись (мабуть у 11 чи 12 році) у Кацапстані "любителей Путинга" почали називати "ватниками". Вони, ватники, довго ображалися, а потім вирішили - і почали цим пишатися. Навіть почали писати твори на тему "Ватник - це звучить гордо!"...
Порохоботи теж поначалу ображалися...А зараз - пишаються...Збіг?
показати весь коментар
07.04.2021 01:16 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 8797
показати весь коментар
07.04.2021 01:20 Відповісти
і що тут такого? На то вони й ходячи флешки!
показати весь коментар
07.04.2021 01:26 Відповісти
...поначалу... (українською - спершу, або для красного слівця, - попервах)
Можеш починати величатися своєю назвою - "зебіл", хочеш - пиши з великої "Зебіл - це звучить ницо!"
показати весь коментар
07.04.2021 04:54 Відповісти
опять делает нервы бубочке, а он так настаивал - мол почему Украину не приняли в НАТО
показати весь коментар
07.04.2021 00:21 Відповісти
Ну шо, Моника, допомогла тебе твоя арахамия?
показати весь коментар
07.04.2021 00:22 Відповісти
Алексей Панич пишет у себя в Facebook, тактика президента Зеленского - громко «стучаться» в двери НАТО, несмотря на провалы внутренней политики и откровенное отступление лично Верховного главнокомандующего от верховенства права - почти беспроигрышная.
Журналист отмечает, с одной стороны, без последовательных демократических реформ в НАТО все равно не возьмут и в Кремле это прекрасно понимают - поэтому там никакого серьезного возмущения после заявления Зеленского быть не может, только чистый пиар в ответ на пиар из Киева.
Алексей Панич подчеркивает, с другой стороны, украинские патриоты в восторге: даже, если не получится получить ПДЧ и тем более стать полноправным членом Альянса, никто особо возмущаться не станет, ведь он «так хотел»! И попробуйте его в этом не поддержать. Бутафория на марше. Но мастера делать шоу научились делать шоу и в украинской политике. Пока что им это удается на отлично.
показати весь коментар
07.04.2021 00:23 Відповісти
У Вас помилка: Це не тактика зеЛупи, це виключно дії, до яких його примушує активна частина країни.
показати весь коментар
07.04.2021 09:02 Відповісти
cтраны-претенденты на членство в Альянсе должны соответствовать стандартам организации
показати весь коментар
07.04.2021 00:25 Відповісти
НАТО проводить політику відкритих дверей для України, але в них застряг Юзік.
показати весь коментар
07.04.2021 00:26 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 00:27 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
07.04.2021 00:33 Відповісти
по телефону зебик не втямив... Теперь ему разжевывают уже в открытом эфире... Боже, за шо мне это зебаранье наказание, я же его, вроде, не выпрашивал?
показати весь коментар
07.04.2021 00:30 Відповісти
Сей звучный тарзановско-конговский клич напоминает лозунги тех, кто имееет по жизни т. наз. нетрадиционную гендерную ориентацию.
показати весь коментар
07.04.2021 00:31 Відповісти
Чтобы правительство работало надо его немного почистить, бо вони там, як "Лебідь, Щука і Рак" з байки Леоніда Глібова, кожен тягне в свою сторону.
показати весь коментар
07.04.2021 00:33 Відповісти
Кста ... Арабские страны - это страны самого благоприятного контрразведывательного климата для ГРУ/ФСБ. Здесь они назначают экстренные явки с агентурой при получении сверхважной информации Такой информацией может быть, например, тел. разговор с Байденом. Это явки, а не визиты. Уже третья. И еще - борт с Зеленым странно "исчез" (выключил радар).. Прошло уже 6 часов..(с)
показати весь коментар
07.04.2021 00:38 Відповісти
Повторение оманской истории.
показати весь коментар
07.04.2021 00:40 Відповісти
і шо? Дострокові вибори Верховної Ради?
Та ні, не піде. на це.
показати весь коментар
07.04.2021 00:39 Відповісти
Нда...зесрань опять жрет дерьмо,а при этом Украина вернулась в 2014 благодаря этому зебыдлу,голосовавшему за зеурода...
показати весь коментар
07.04.2021 00:43 Відповісти
дядя Байден заставе дурного нілоха хоч щось корисне зробити для країни.
показати весь коментар
07.04.2021 00:44 Відповісти
Такого ще не бувало!
показати весь коментар
07.04.2021 08:53 Відповісти
зебуины, как пережиток прошлого - итог преследования православной морали при СССР и способствование повсемеснтой пьянке по революционному поводу и без него. О совкодеторожденных говорят, типо многие сделаны по пьяне. Не зря при совке лелеяли саму мысль о ЗЕленом змие, мол, шо такое водка? - Это труд десятков - радость миллионов... ЗЫ так и сейчас 10% от общего инфантильного электората проголосовали, остальные миллионы теперь "наслаждаются".
показати весь коментар
07.04.2021 00:45 Відповісти
Для цього потрібно народу повернутися на Майдан, та висунути вимоги, щодо дій направлених на подолання тих перешкод та реформи, за іх невиконання одразу знімати з посад, усуваючи від влади, доки нові люди не виконають вимог Западних партнерів. Нема чого та і ніколи чекати доки нова влада нажереться за п'ять років.
показати весь коментар
07.04.2021 00:53 Відповісти
Ви вже виходите?
показати весь коментар
07.04.2021 01:19 Відповісти
Вийдемо, чи не було?
показати весь коментар
07.04.2021 01:25 Відповісти
так наєм вже на хлібному місці - хто дасть заклик?
показати весь коментар
07.04.2021 01:31 Відповісти
Якщо бажання є, то знайдуться і активісти.
показати весь коментар
07.04.2021 06:06 Відповісти
Не звертайте увагу на тролінг. Тут багато "щебільших" українців і патріотів)))
показати весь коментар
07.04.2021 09:10 Відповісти
Ну это и без США понятно.Другого выхода для страны нет.Объясняю.Коррупция-это поры,скрепы через которые в наше тело проникает враг из-за поребрика.
показати весь коментар
07.04.2021 00:54 Відповісти
100% судова реформа, посадка олігархів типу ахмєтова.парашенка,мертветчука,бойка,пінчука і ко,каламойші і падлиці...
показати весь коментар
07.04.2021 01:00 Відповісти
Вони його з усіх боків закликають, закликають але впевненості не має, що Зеленський почув чого ми досі не в НАТО.

Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
скрыть комментарий
показати весь коментар
07.04.2021 01:30 Відповісти
Закликаємо керівництво України провести глибокі і всебічні реформи, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 8360
показати весь коментар
07.04.2021 01:44 Відповісти
Каких реформ тебе ещё не хватает?
показати весь коментар
07.04.2021 02:12 Відповісти
То треба не закликати , а брати за горло і бити мордою об стіну . Ну і активи конфісковувати , забороняти в'їзд , оголошувати в розшук .
показати весь коментар
07.04.2021 07:09 Відповісти
Ага бандити всіх мастей які захопили Україну самі себе "реформувати" будуть!!!
показати весь коментар
07.04.2021 07:50 Відповісти
Тут ці призови - як ота дверь від ОФІСУ, чи як об ту дверь!!!
показати весь коментар
07.04.2021 08:17 Відповісти
Из источников, не особо претендующих на достоверность.
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.
показати весь коментар
07.04.2021 09:37 Відповісти
Кто будет проводить реформы? Зебилы? Не смешите...
показати весь коментар
07.04.2021 12:21 Відповісти
 
 