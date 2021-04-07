Вітренко написав заяву про звільнення з посади керівника Міненерго, - ЗМІ
Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення за власним бажанням і ще 2 тижні тому вивіз із будівлі міністерства всі особисті речі.
Про це повідомляє з посиланням на джерела "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерел, Вітренко почав говорити про те, що йде близько 2 тижнів тому. Тоді ж він вивіз із міністерства свої особисті речі.
Припускалося, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.
Нагадаємо, раніше парламент двічі не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.
І, взагалі, все йде до то позачергових парламентських.
Даже блоки атомных электростанций останавливали в угоду Ахметову...
Після санкцій США проти Коломойського, близький до олігарха менеджмент держкомпанії Центренерго - звільнили. А "на прощання" Ігор Валерйович встиг витягнути у держави ще 370 мільйонів. Як? Компанія, пов'язана з оточенням олігарха стала "вугільною прокладкою" між державною шахтою і Центренерго. Як працює ця схема, скільки вона щодня витягає з бюджету і до чого тут художниця з Черкас
Ще 370 мільйонів Коломойському: вугільна схема 2021 /// Наші Гроші №345 (2021.04.05)
https://youtu.be/4niFhtASdZk
Навіщо нам дешева атомна енергія? Краще купляти дорогу в Ахметова. Приблизно з такою логікою збитки Енергоатому (а отже нашого енергобюджету) виросли до 5 мільярдів гривень. Як так сталось? Під час карантину влада вирішила "прикрутити" виробництво дешевої атомної енергії. А обсяги генерації дорогої "зеленої" навпаки зросли. Ну а разом з ними зросла генерація брудної теплової - теж від Ахметова. Як олігарх "вижимає" український енергоринок - дивіться у сюжеті
Діра в 5 мільярдів: як заради Ахметова "прикрутили" дешеву атомну енергетику///НГ №345 (2021.04.06)
https://youtu.be/CERn5Y76RFI
И ничего. Большим левым деньгам закон не писан.
Как жить дальше?
Боже, чи довго тягти?"
капец... казне
государевойгосударственной ))
А так как в правительстве кое-кто уже давно прикормлен Коболевым, то Витренко заставили написать заявление "по собственному"., т.е. дали пинок под зад.
Видимо Витренко узнал, что становится известной очень интересная информация, про РЕАЛЬНУЮ добычу газа и нефти в Украине. Ноги делает к жене в Люксембург, пока не арестовали или не порвали. Итак...
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация только про добычу с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html
А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали?
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.
В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
Пора ************.
Твари.