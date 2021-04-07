УКР
Новини
Вітренко написав заяву про звільнення з посади керівника Міненерго, - ЗМІ

Вітренко написав заяву про звільнення з посади керівника Міненерго, - ЗМІ

Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення за власним бажанням і ще 2 тижні тому вивіз із будівлі міністерства всі особисті речі.

Про це повідомляє з посиланням на джерела "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, Вітренко почав говорити про те, що йде близько 2 тижнів тому. Тоді ж він вивіз із міністерства свої особисті речі.

Припускалося, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.

Нагадаємо, раніше парламент двічі не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.

+15
Шмигалю приготуватися.
І, взагалі, все йде до то позачергових парламентських.
07.04.2021 20:09
+15
Понял, что в энергетике будет коллапс из за Ахметова с его "зеленой энегретикой" и вынужденным повышением тарифов из за аппетитов ненасытного подонка Ахметова.
Даже блоки атомных электростанций останавливали в угоду Ахметову...
07.04.2021 20:09
+13
РОЗСЛІДУВАННЯ
Після санкцій США проти Коломойського, близький до олігарха менеджмент держкомпанії Центренерго - звільнили. А "на прощання" Ігор Валерйович встиг витягнути у держави ще 370 мільйонів. Як? Компанія, пов'язана з оточенням олігарха стала "вугільною прокладкою" між державною шахтою і Центренерго. Як працює ця схема, скільки вона щодня витягає з бюджету і до чого тут художниця з Черкас

Ще 370 мільйонів Коломойському: вугільна схема 2021 /// Наші Гроші №345 (2021.04.05)

https://youtu.be/4niFhtASdZk
07.04.2021 20:14
Накрав і сховав жопу.
07.04.2021 20:07
и что он украл ?
07.04.2021 20:11
Энергетика -очень болезненная и важная сфера.Если Шмыголь опять будет лоббировать туда очередную пройду то пусть идет к чертовой матери.
07.04.2021 20:15
В кублі гельмінтів спроможні жити лише гельмінти!!!!)))
07.04.2021 20:33
Исполняющий обязанности министра энергетики Витренко оказался самым умным. Дождавшись положенных ему премиальных выплат, вывез личные вещи из министерства и спокойно написал заявление об увольнении по собственному желанию, оставив Шмыгаля разбираться с катастрофой в энергетике. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
07.04.2021 21:40
Щури тікають з корабля що тоне !!!))))
07.04.2021 20:26
умный
07.04.2021 20:34
конкретно про факт именно воровства можно?
07.04.2021 23:18
Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ - Цензор.НЕТ 2439
показати весь коментар
без премії 2000000000000000000000000000000 ікра у горлянку не лізе?
07.04.2021 20:08
Та ні,просто зелайном звязуватися не хоче,бо ця зелена шваль ненаситна.
07.04.2021 20:21
ви думаєте, що є змін? люди ті самі.
07.04.2021 20:31
пора валить с Украины....
07.04.2021 20:08
Шмигалю приготуватися.
І, взагалі, все йде до то позачергових парламентських.
07.04.2021 20:09
и что же на них мудрый нарiд выберет ?
07.04.2021 20:11
Бойка с Шарием, ну и клоуны конечно останутся.
07.04.2021 20:12
отож
07.04.2021 20:14
Из чего.
07.04.2021 20:13
так меню же хорошо известное
07.04.2021 20:14
З лайна ,різного за колером ,консистенцією та араматом !!!))))
07.04.2021 20:30
тому зелені с катлєтой провели тест-драйв на 87 окрузі?
показати весь коментар
07.04.2021 20:18
Понял, что в энергетике будет коллапс из за Ахметова с его "зеленой энегретикой" и вынужденным повышением тарифов из за аппетитов ненасытного подонка Ахметова.
Даже блоки атомных электростанций останавливали в угоду Ахметову...
07.04.2021 20:09
РОЗСЛІДУВАННЯ
Після санкцій США проти Коломойського, близький до олігарха менеджмент держкомпанії Центренерго - звільнили. А "на прощання" Ігор Валерйович встиг витягнути у держави ще 370 мільйонів. Як? Компанія, пов'язана з оточенням олігарха стала "вугільною прокладкою" між державною шахтою і Центренерго. Як працює ця схема, скільки вона щодня витягає з бюджету і до чого тут художниця з Черкас

Ще 370 мільйонів Коломойському: вугільна схема 2021 /// Наші Гроші №345 (2021.04.05)

https://youtu.be/4niFhtASdZk
07.04.2021 20:14
Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ - Цензор.НЕТ 3809

Навіщо нам дешева атомна енергія? Краще купляти дорогу в Ахметова. Приблизно з такою логікою збитки Енергоатому (а отже нашого енергобюджету) виросли до 5 мільярдів гривень. Як так сталось? Під час карантину влада вирішила "прикрутити" виробництво дешевої атомної енергії. А обсяги генерації дорогої "зеленої" навпаки зросли. Ну а разом з ними зросла генерація брудної теплової - теж від Ахметова. Як олігарх "вижимає" український енергоринок - дивіться у сюжеті

Діра в 5 мільярдів: як заради Ахметова "прикрутили" дешеву атомну енергетику///НГ №345 (2021.04.06)

https://youtu.be/CERn5Y76RFI
07.04.2021 20:15
Не зря мужик на велике дал характеристику олигарху....
07.04.2021 20:48
Ай, молодець! Щеб бубочка так...
07.04.2021 20:12
Ще б стєпанов з шакарлєтом за ним навздогін. А краще, щоб уся ця Зє!шелупєнь здристнула. От цікаво, як араби, дивлячись на жидівські морди, уявляють собі українців? І нам не соромно
07.04.2021 20:26
Решил не дожидаться Госдеповского пендаля. Ой, тупыыыыееее........ вы же все под колпаком у спецслужб и если при Трампе они только собирали материалы, то сейчас будете один за другим получать плюшки.
07.04.2021 20:13
жах просто...свалил и родыннэ кайло на поталу укропам бросил?
07.04.2021 20:13
Опять предстоит работа "убиенному" брату, опять составлять новую "тарификацию" должности!
07.04.2021 20:17
Та пусть валит, ворюга.
07.04.2021 20:19
От горе... для Зє!каманди - навіть ТАКІ з неї тікають. Хоча ні - є ще шакарлєти...
07.04.2021 20:21
Ого, много же вещей, однако. И куда стопы свои направляем?
07.04.2021 20:24
премии не дали, как у рошена, обиделся...
07.04.2021 20:24
Не назначили министром, обиделся.
07.04.2021 20:33
"Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ" - и.о. можно быть не более 2 месяца.
07.04.2021 20:27
скажи это Супрун и мне... я три года был....
07.04.2021 20:49
А Супрун сколько была И.О.?
И ничего. Большим левым деньгам закон не писан.
07.04.2021 21:00
Мама в шоке!
Как жить дальше?
07.04.2021 20:32 Відповісти
Как теперь платить за коммуналку?
Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ - Цензор.НЕТ 9800
07.04.2021 20:35
"Рученьки терпнуть, злипаються віченьки...
Боже, чи довго тягти?"

Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ - Цензор.НЕТ 5164
07.04.2021 20:38
Не удалось хлопчику продвинутой мамаши построить прогрессивный социализм в отдельно взятом министерстве.
07.04.2021 20:36
Даже не могу представить,сколько ему насчитают расчётных и материальной помощи для улучшения бытовых условий!
07.04.2021 20:37
и за неиспользованный отпуска))) и выходное пособие)))
капец... казне государевой государственной ))
07.04.2021 20:42
Точно!Дешевле килеру заплатить.
07.04.2021 20:47
недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
07.04.2021 20:45
А Юлька прекратила бартер и веерные отключения....
07.04.2021 20:50
умнО
07.04.2021 20:55
Витренко стал наезжать на Коболева за его дела и делишки. Когда-то они работали вместе и Витренко знал очень много всего и вся.
А так как в правительстве кое-кто уже давно прикормлен Коболевым, то Витренко заставили написать заявление "по собственному"., т.е. дали пинок под зад.
07.04.2021 20:57
Почему Коболеву платят миллион в месяц? А чтобы молчал.
Видимо Витренко узнал, что становится известной очень интересная информация, про РЕАЛЬНУЮ добычу газа и нефти в Украине. Ноги делает к жене в Люксембург, пока не арестовали или не порвали. Итак...

А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация только про добычу с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html

А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали?
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.

В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
07.04.2021 21:15
слабак. вон пацаньі дєржатся. про внуків дбають.
07.04.2021 21:02
Под суд суку и на нары на долгие годы!!!!!!!!!!
07.04.2021 21:18
Видать **** неуспел приборохлиться.
Пора ************.

Твари.
07.04.2021 21:27
Ну что вы хотели, з\плата маленькая в кабмине , в Нафтогазе за год Витренко получил 284 000 000 грн . за пошлый год. Суки .
07.04.2021 21:31
Смешные и никчемные критики Витренко. Вы бы смогли выиграть в суде против такого монстра как Газпром? Принести в бюджет Украины млрд. долларов? Или только с дивана будете причитать, что настоящий спец. стоит дорого и не работает за идею?
07.04.2021 21:38
"Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
07.04.2021 21:58
Ветренко свою премию заработал / Витренко-мародёр.Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу Украины». «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд .За что«Нафтогаз» отозвал остальные иски к «Газпрому» на сумму $12 млрд . Аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд/. Успех в Стокгольме произошел благодаря нанятых за огромные деньги зарубежным юристам, а не Коболеву и Витренко. И благодаря поддержке Украины Западом (что записано в судебном решении, где содержалась ссылка на тяжелое экономическое положение Украины) . -Битва за $25 миллионов на карман. Как топ-менеджеры "Нафтогаза" с премиями расставаться не хотели.
07.04.2021 22:05
Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ - Цензор.НЕТ 5003
07.04.2021 22:18
 
 