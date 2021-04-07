Вітренко написав заяву про звільнення з посади керівника Міненерго, - ЗМІ

Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення за власним бажанням і ще 2 тижні тому вивіз із будівлі міністерства всі особисті речі.

Про це повідомляє з посиланням на джерела "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, Вітренко почав говорити про те, що йде близько 2 тижнів тому. Тоді ж він вивіз із міністерства свої особисті речі.

Припускалося, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.

Нагадаємо, раніше парламент двічі не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.