Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении по собственному желанию и еще 2 недели назад вывез из здания министерства все личные вещи.

По словам источников, Витренко начал говорить о своем уходе около 2 недель назад. Тогда же он вывез из министерства свои личные вещи.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.

Напомним, ранее парламент дважды не поддержал кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.