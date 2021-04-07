Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго, - СМИ
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении по собственному желанию и еще 2 недели назад вывез из здания министерства все личные вещи.
Об этом сообщает со ссылкой на источники "Экономическая правда", информирует Цензор.НЕТ.
По словам источников, Витренко начал говорить о своем уходе около 2 недель назад. Тогда же он вывез из министерства свои личные вещи.
Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.
Напомним, ранее парламент дважды не поддержал кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
І, взагалі, все йде до то позачергових парламентських.
Даже блоки атомных электростанций останавливали в угоду Ахметову...
Після санкцій США проти Коломойського, близький до олігарха менеджмент держкомпанії Центренерго - звільнили. А "на прощання" Ігор Валерйович встиг витягнути у держави ще 370 мільйонів. Як? Компанія, пов'язана з оточенням олігарха стала "вугільною прокладкою" між державною шахтою і Центренерго. Як працює ця схема, скільки вона щодня витягає з бюджету і до чого тут художниця з Черкас
Ще 370 мільйонів Коломойському: вугільна схема 2021 /// Наші Гроші №345 (2021.04.05)
https://youtu.be/4niFhtASdZk
Навіщо нам дешева атомна енергія? Краще купляти дорогу в Ахметова. Приблизно з такою логікою збитки Енергоатому (а отже нашого енергобюджету) виросли до 5 мільярдів гривень. Як так сталось? Під час карантину влада вирішила "прикрутити" виробництво дешевої атомної енергії. А обсяги генерації дорогої "зеленої" навпаки зросли. Ну а разом з ними зросла генерація брудної теплової - теж від Ахметова. Як олігарх "вижимає" український енергоринок - дивіться у сюжеті
Діра в 5 мільярдів: як заради Ахметова "прикрутили" дешеву атомну енергетику///НГ №345 (2021.04.06)
https://youtu.be/CERn5Y76RFI
И ничего. Большим левым деньгам закон не писан.
Как жить дальше?
Боже, чи довго тягти?"
капец... казне
государевойгосударственной ))
А так как в правительстве кое-кто уже давно прикормлен Коболевым, то Витренко заставили написать заявление "по собственному"., т.е. дали пинок под зад.
Видимо Витренко узнал, что становится известной очень интересная информация, про РЕАЛЬНУЮ добычу газа и нефти в Украине. Ноги делает к жене в Люксембург, пока не арестовали или не порвали. Итак...
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация только про добычу с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html
А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали?
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.
В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
Пора ************.
Твари.