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Новости Политика Украины
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Витренко Юрий (376) Шмыгаль Денис (2330) Минэнерго (219)

Кандидатура Витренко на должность министра энергетики является одной из лучших, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидатура Витренко на должность министра энергетики является одной из лучших, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине есть слабое звено - отсутствие стабильного главы Министерства энергетики.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции "Год работы правительства" в ответ на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что назначение министра энергетики стабилизирует эту отрасль, усилит правительство и Украину.

"Если фракци "Слуги народа" примет решение вынести в зал, я буду рад инициировать назначение стабильного министра энергетики в министерство. По моему мнению, это важно пройти сейчас, потому что энергетику нужно стабилизировать и наводить порядок в энергетической отрасли. Это сделать может стабильная команда министерства энергетики. Для этого должен быть министр, который сможет предоставить гарантии соответствующим заместителям, руководителям департаментов, руководителям государственных предприятий, которые работают в энергетической сфере", - добавил Шмыгаль.

В то же время, по словам премьера, в Украине есть слабое звено - отсутствие стабильного руководителя в Министерстве энергетики.

"Господин Витренко является довольно сильным руководителем. Является равноудаленным от различных влияний, которые могут быть в энергетической отрасли. Поэтому его кандидатура является на сегодня одной из лучших с точки зрения должности министра энергетики в нашем правительстве", - сказал Шмыгаль.

Читайте: Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
бо вітренко таке ж ссучене тупе бидло, як і шмигаль.
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04.03.2021 13:55
+6
та да. "топ менеджеру" столоваться то где-то нужно, но он работать не привык, это у них семейное с мамкой. а на халяву деньги мало где дают, тем более такие "премии".
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04.03.2021 13:52
+6
а в казне хватит бабла зарплату ему платить?
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04.03.2021 14:12
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для нашего быдла он самый плохой, потому что он БАГАТЫЙ))))
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04.03.2021 13:52 Ответить
Значит мамка его плохо воспитала, раз в такой пролетарской семье такой Плохиш вырос
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04.03.2021 13:54 Ответить
та да. "топ менеджеру" столоваться то где-то нужно, но он работать не привык, это у них семейное с мамкой. а на халяву деньги мало где дают, тем более такие "премии".
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04.03.2021 13:52 Ответить
Один толковый на всю команду Шмыгалей!
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04.03.2021 13:53 Ответить
шмыга то же самое может сказать и о себе... Кандидатура Витренко на должность министра энергетики является одной из лучших, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1134
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04.03.2021 13:53 Ответить
Та вы оба поца - самые лучшие кандидаты для как минимум - мусорной люстрации !!! Кандидатура Витренко на должность министра энергетики является одной из лучших, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3534
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04.03.2021 13:55 Ответить
бо вітренко таке ж ссучене тупе бидло, як і шмигаль.
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04.03.2021 13:55 Ответить
Та вам, гнидам, хто за співпрацю з роSSією, той і найкращий!
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04.03.2021 13:55 Ответить
Це ж треба, в якій дупі зараза Україна! Прем'єр вважає найбільшого корупціонера найкращою кандидатурою на посаду. Хто тоді сам прем'єр? А хто президент, який понапризначав таких чиновників?
Пропав дом.
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04.03.2021 13:58 Ответить
ви зробили це разом
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04.03.2021 13:59 Ответить
Пєця привів Зєлю. Пєцю на нари
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04.03.2021 14:21 Ответить
Лучший среди худших !?
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04.03.2021 13:59 Ответить
Кандидатура Витренко на должность министра энергетики является одной из лучших, - Шмыгаль/ "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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04.03.2021 14:08 Ответить
Вітренко - це той , у якого родичем був Лазар Каганович?
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04.03.2021 14:09 Ответить
это тот который отбил 12 млрд долгов и снял 3 еще сверху у рашистов))) но тебе еще это рано знать
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04.03.2021 14:26 Ответить
а в казне хватит бабла зарплату ему платить?
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04.03.2021 14:12 Ответить
Да, должность министра энергетики является одной из лучших, но не для Витренко...
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04.03.2021 14:14 Ответить
ты эксперт в энергетике?
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04.03.2021 14:27 Ответить
Нет, - по кадрам...
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04.03.2021 14:33 Ответить
Очень он уж ох@евший этот Ветрянка, раз требовал себе премию в 170 лямов. Покажите мне в любой другой стране руководителя государственной компании, которому такие премии платят. Он что, сам иск составлял в Стокгольмский арбитраж или вдвоем с Коболевым ночами над ним седели? Хер там, они только штаны протирали в кожаном кресле и указания давали, а люди пахали.
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04.03.2021 14:19 Ответить
а почему люди не пахали с 2009 по 2014й?))
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04.03.2021 14:28 Ответить
Ключове слово- одна з найкращих кандидатур. А хто ще?
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04.03.2021 14:27 Ответить
Anton Shvets

23 ч. ·

Министр энергетики Юрий Витренко для развития газового рынка предложил ввести коммунизм:

в срок до 04.03.2021(то есть завтра), чтобы МЭРТ дал проектное решение на Кабмин, которе бы обязывало дочернюю компанию Нафтогаза Укргазвыдобування продать за МАРТ облгазсбытам, ТЕЦ и прочим поставщикам ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ.

За остаток месяца. Годовой объем. За остаток месяца.

Я не шучу, сам не поверил, послушал своим ухом заседание Кабмина.

продати у березні 2021 року постачальникам природного газу та виробникам теплової енергії для потреб споживачів з фіксованою ціною на строк від 1.04.2021 року і до 30.04.2022 року та в обсягах які необхідні для задоволення потреб на означений термін.

И это НЕ ОГОВОРКА - если посмотреть видео заседания целиком, то становится понятно что речь идет именно о продаже из УГВ всего в рынок, чтобы типа газ "релиз сделать".

Я помню такое у Чавеса было. Когда он, возмущенный ценами на оргтехнику, ввел армию в супермаркеты и продал все их запасы по директивной цене. Фор зе грейт джастис.

Демпинг по установленным государством ценам, знаете ли, очень развивает рынок. Пздц.

Мощная кампания по дискредитации Юрия Витренко продолжается и только что Юрий Юрьевич нанес Витренко неслабый удар ниже ватерлинии.

Там еще много предложений от Витренко, но до этого они не дотягивают.

Ссылка на видос: https://www.hashcut.com/v/xusYays

Чтобы вы понимали. Теперь весь объем газа(годовой!!!) выброшенный на рынок скупят трейдеры и Фирташ. И фактически имплементация рынка газа остановится, потому что за счет государственного УГВ всем установят одинаковые условия. Фирташ прикурит минимум 10% на реализации. А ведь есть еще усушкау, утруска, мертвые души - пиши потребителей из головыи получай гах по фиксированной цене. Газ который идет на потери ВТВ(фактически разворовывается) он для нужд же потребителей идет? Это дотирование крупных трейдеров и Фирташа, у кого итак есть деньги на покупку годовых запасов газа для всех своих бытовых клиентов(потому что они будут выкупать все объемы на все деньги). А потом они поставлять по какой угодно цене.
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04.03.2021 14:28 Ответить
В енергетичному секторі необхідно терміново навести лад, здійснивши декілька ваєливих кроків:
1. Необхідно терміново перевести ТЕЦ/ТЕС на газовому марку вугілля, якої вдосталь на українських державних шахтах. Це дасть можливість припинити імпорт антрациту з Росії ( а фактично з окупованих частини українських територій Луганської та Донецької областей).
2. Необхідно здійснити модернізацію державних вугільних шахт, створити склади з вугіллям, щоб населення мало можливість купувати його для приватних будинків.
3.Побудувати мережу БІОТЕЦ. ТЕЦ на біомасі та біогазі працюють у рівному графіку навантаження і, на відміну від сонячної та вітрової енергетики, не вимагають заміщувальних потужностей. Це вкрай важливо для України, де дефіцит маневрених потужностей є однією з потенційних причин для можливого стримування розвитку відновлюваної енергетики в майбутньому.
4.Дати можливість "Енергоатому" працювати на повну потужність.
5.Усунути олігархів від впливу на енергетичний сектор нашої країни.
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04.03.2021 14:34 Ответить
Кто то продвигаєт эту .жертву аборта настойчиво
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04.03.2021 14:54 Ответить
А что, только воры могут быть министрами ?
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04.03.2021 15:05 Ответить
"лучшим" из КОГО ?!
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04.03.2021 15:13 Ответить
"На тебе сошелся клином белый свет".
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04.03.2021 15:20 Ответить
натаха одобряет
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04.03.2021 15:37 Ответить
А не засиделся ли такой умный шмыгаль на своём месте. Хватит грузить на шею народа урода за уродом. Они уже с кобельком показали какие они умные воровать и концы в воде прятать.
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04.03.2021 16:32 Ответить
Всё верно, для коррупционера, коррупционер - самая надёжная кандидатура...
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04.03.2021 17:52 Ответить
Да витренко вообще надо гнать сраной метлой с ВР, а то неровен час, ещё потребует себе премию уже в миллиард грн. Шмыгая тоже присоединить к этому хитрожопому витренко, два сапога - пара.
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04.03.2021 18:03 Ответить
что за цирк, то у Климкина тесть в России, теперь Витренко сын, зачем такие спорные кандидатуры, людей что-ли нету? Украина мы или до сих пор филиал?
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04.03.2021 18:56 Ответить


Петро
@banderivezЦе такий критерій у Зеленського - на посадах міністрів повинні бути найкращі вори в тій чи іншій галузі. На посаді МОЗ, найкращий вор
Кандидатура Вітренка на посаду міністра енергетики є однією з найкращих, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5393
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04.03.2021 19:50 Ответить
 
 