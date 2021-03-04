Кандидатура Витренко на должность министра энергетики является одной из лучших, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине есть слабое звено - отсутствие стабильного главы Министерства энергетики.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции "Год работы правительства" в ответ на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что назначение министра энергетики стабилизирует эту отрасль, усилит правительство и Украину.

"Если фракци "Слуги народа" примет решение вынести в зал, я буду рад инициировать назначение стабильного министра энергетики в министерство. По моему мнению, это важно пройти сейчас, потому что энергетику нужно стабилизировать и наводить порядок в энергетической отрасли. Это сделать может стабильная команда министерства энергетики. Для этого должен быть министр, который сможет предоставить гарантии соответствующим заместителям, руководителям департаментов, руководителям государственных предприятий, которые работают в энергетической сфере", - добавил Шмыгаль.

В то же время, по словам премьера, в Украине есть слабое звено - отсутствие стабильного руководителя в Министерстве энергетики.

"Господин Витренко является довольно сильным руководителем. Является равноудаленным от различных влияний, которые могут быть в энергетической отрасли. Поэтому его кандидатура является на сегодня одной из лучших с точки зрения должности министра энергетики в нашем правительстве", - сказал Шмыгаль.

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