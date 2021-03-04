Кандидатура Вітренка на посаду міністра енергетики є однією з найкращих, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні є слабка ланка - відсутність стабільного глави Міністерства енергетики.

Про це Шмигаль заявив на пресконференції "Рік роботи уряду" у відповідь на запитання кореспондента Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що призначення міністра енергетики стабілізує цю галузь, посилить уряд і Україну.

"Якщо фракція "Слуга народу" ухвалить рішення винести в зал, я буду радий ініціювати призначення стабільного міністра енергетики в міністерство. На мою думку, це важливо пройти зараз, тому що енергетику потрібно стабілізувати і наводити порядок в енергетичній галузі. Це зробити може стабільна команда міністерства енергетики. Для цього повинен бути міністр, який зможе надати гарантії відповідним заступникам, керівникам департаментів, керівникам державних підприємств, які працюють в енергетичній сфері", - додав Шмигаль.

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У той же час, за словами прем'єра, в Україні є слабка ланка - відсутність стабільного керівника в Міністерстві енергетики.

"Пан Вітренко є досить сильним керівником. Є рівновіддаленим від різних впливів, які можуть бути в енергетичній галузі. Тому його кандидатура є на сьогодні однією з найкращих з точки зору посади міністра енергетики в нашому уряді", - сказав Шмигаль.