Кандидатура Вітренка на посаду міністра енергетики є однією з найкращих, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні є слабка ланка - відсутність стабільного глави Міністерства енергетики.
Про це Шмигаль заявив на пресконференції "Рік роботи уряду" у відповідь на запитання кореспондента Цензор.НЕТ.
Прем'єр зазначив, що призначення міністра енергетики стабілізує цю галузь, посилить уряд і Україну.
"Якщо фракція "Слуга народу" ухвалить рішення винести в зал, я буду радий ініціювати призначення стабільного міністра енергетики в міністерство. На мою думку, це важливо пройти зараз, тому що енергетику потрібно стабілізувати і наводити порядок в енергетичній галузі. Це зробити може стабільна команда міністерства енергетики. Для цього повинен бути міністр, який зможе надати гарантії відповідним заступникам, керівникам департаментів, керівникам державних підприємств, які працюють в енергетичній сфері", - додав Шмигаль.
У той же час, за словами прем'єра, в Україні є слабка ланка - відсутність стабільного керівника в Міністерстві енергетики.
"Пан Вітренко є досить сильним керівником. Є рівновіддаленим від різних впливів, які можуть бути в енергетичній галузі. Тому його кандидатура є на сьогодні однією з найкращих з точки зору посади міністра енергетики в нашому уряді", - сказав Шмигаль.
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Пропав дом.
23 ч. ·
Министр энергетики Юрий Витренко для развития газового рынка предложил ввести коммунизм:
в срок до 04.03.2021(то есть завтра), чтобы МЭРТ дал проектное решение на Кабмин, которе бы обязывало дочернюю компанию Нафтогаза Укргазвыдобування продать за МАРТ облгазсбытам, ТЕЦ и прочим поставщикам ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ.
За остаток месяца. Годовой объем. За остаток месяца.
Я не шучу, сам не поверил, послушал своим ухом заседание Кабмина.
продати у березні 2021 року постачальникам природного газу та виробникам теплової енергії для потреб споживачів з фіксованою ціною на строк від 1.04.2021 року і до 30.04.2022 року та в обсягах які необхідні для задоволення потреб на означений термін.
И это НЕ ОГОВОРКА - если посмотреть видео заседания целиком, то становится понятно что речь идет именно о продаже из УГВ всего в рынок, чтобы типа газ "релиз сделать".
Я помню такое у Чавеса было. Когда он, возмущенный ценами на оргтехнику, ввел армию в супермаркеты и продал все их запасы по директивной цене. Фор зе грейт джастис.
Демпинг по установленным государством ценам, знаете ли, очень развивает рынок. Пздц.
Мощная кампания по дискредитации Юрия Витренко продолжается и только что Юрий Юрьевич нанес Витренко неслабый удар ниже ватерлинии.
Там еще много предложений от Витренко, но до этого они не дотягивают.
Ссылка на видос: https://www.hashcut.com/v/xusYays
Чтобы вы понимали. Теперь весь объем газа(годовой!!!) выброшенный на рынок скупят трейдеры и Фирташ. И фактически имплементация рынка газа остановится, потому что за счет государственного УГВ всем установят одинаковые условия. Фирташ прикурит минимум 10% на реализации. А ведь есть еще усушкау, утруска, мертвые души - пиши потребителей из головыи получай гах по фиксированной цене. Газ который идет на потери ВТВ(фактически разворовывается) он для нужд же потребителей идет? Это дотирование крупных трейдеров и Фирташа, у кого итак есть деньги на покупку годовых запасов газа для всех своих бытовых клиентов(потому что они будут выкупать все объемы на все деньги). А потом они поставлять по какой угодно цене.
1. Необхідно терміново перевести ТЕЦ/ТЕС на газовому марку вугілля, якої вдосталь на українських державних шахтах. Це дасть можливість припинити імпорт антрациту з Росії ( а фактично з окупованих частини українських територій Луганської та Донецької областей).
2. Необхідно здійснити модернізацію державних вугільних шахт, створити склади з вугіллям, щоб населення мало можливість купувати його для приватних будинків.
3.Побудувати мережу БІОТЕЦ. ТЕЦ на біомасі та біогазі працюють у рівному графіку навантаження і, на відміну від сонячної та вітрової енергетики, не вимагають заміщувальних потужностей. Це вкрай важливо для України, де дефіцит маневрених потужностей є однією з потенційних причин для можливого стримування розвитку відновлюваної енергетики в майбутньому.
4.Дати можливість "Енергоатому" працювати на повну потужність.
5.Усунути олігархів від впливу на енергетичний сектор нашої країни.
Петро
@banderivezЦе такий критерій у Зеленського - на посадах міністрів повинні бути найкращі вори в тій чи іншій галузі. На посаді МОЗ, найкращий вор