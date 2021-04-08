УКР
Премії членам НКРЕКП вийшли за межі дозволеного, - Кучеренко

Виплата премії членам тарифної комісії НКРЕКП по 250 000 грн кожному в умовах розвалу ринку – це злочин і знущання над здоровим глуздом.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Покажіть мені цього інтелектуала, який коштує таких цих мільйонів з кишені платників податків?! Хто в них там за інтелект? Колишня членкиня партії Самопоміч? Чи спеціаліст по рейдерському захопленню готелів? А може автор схеми розкрадання Укрзалізниці на схемах постачання струму?", - заявив Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Чи не вперше за 20 років майже усі державні енергетичні компанії завдяки "високоінтелектуальним" діям НКРЕКП стали збитковими.

"Шановний Володимире Олександровичу, це вже перейшло всі межі дозволеного. Це який такий високоінтелектуальний труд? Посніть, будь ласка, ви несете відповідальність за людей яких ви призначили. Високоінтелектуальна робота це про що? А може це вдячність за безумний тариф на розподіл газу, який ледь не призвів до тарифного повстання? А може це подяка від зелених металургів пана Пінчука, які сьогодні керують енергетикою через НКРЕКП, паплюжать недоринок, збагачуються на ексклюзивних скидках від держави?", - наголосив нардеп.

Він нагадав, що премію керівництву НКРЕКП оплатили с своїх платіжках споживачі. "Вважаю своєю задачею повернути вкрадені на премії нелегітимними членами НКРЕКП гроші на місце в державний бюджет. І збираюся разом з колегами докласти для цього максимум зусиль. Нас не чують, але такими темпами скоро заговорить вулиця. Безкінечно таке знущання відбуватись не може", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, в 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні. 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".

Кучеренко Олексій (81) премія (388) НКРЕКП (1833)
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
08.04.2021 14:01 Відповісти
+11
Безкарність породжує вседозволеність...
показати весь коментар
08.04.2021 14:02 Відповісти
+9
Не премии вышли за рамки, а сами члены берега попутали и вышли за рамки.
показати весь коментар
08.04.2021 14:02 Відповісти
Хто дозволив?
показати весь коментар
08.04.2021 14:00 Відповісти
Зеля.
показати весь коментар
08.04.2021 14:01 Відповісти
А хто ж ввів цих "високооплачиваемих", чи не твій любимий Пецик Мальдівський?
Хоч іноді, якщо вони є, включай мозги ...
показати весь коментар
08.04.2021 14:45 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність...
показати весь коментар
08.04.2021 14:02 Відповісти
Мерзавцы . . . . . 250 тыс. - это реально дохера.
показати весь коментар
08.04.2021 14:01 Відповісти
Аппетит приходит во время едьі.
показати весь коментар
08.04.2021 14:03 Відповісти
аппетит - да... жор не заканчивается никогда... пока не лопнет чрево (или не помогут)...
показати весь коментар
08.04.2021 14:13 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2021 14:01 Відповісти
при порохе Украина стала бедней Албании
показати весь коментар
08.04.2021 14:10 Відповісти
Ну так, ну так, а перед ним українці жили як арабські шейхи.
показати весь коментар
08.04.2021 16:50 Відповісти
Не премии вышли за рамки, а сами члены берега попутали и вышли за рамки.
показати весь коментар
08.04.2021 14:02 Відповісти
Льоша, им глубоко насрать на твои переживания
показати весь коментар
08.04.2021 14:02 Відповісти
а лікарям нема грошей
показати весь коментар
08.04.2021 14:03 Відповісти
Це вже новиє літса, чи ще старі?
показати весь коментар
08.04.2021 14:05 Відповісти
старі
показати весь коментар
08.04.2021 14:08 Відповісти
Та ну, крали ще гірше при Зеку, але про це ніхто вголос нічого не казав, а хто намагався, тим при Кучмі різали голови, а при Януковичі забивали на смерть битами і труїли. Ми ж не дУрні, ВСЕ ПАМ'ЯТАЕМО.
показати весь коментар
08.04.2021 14:12 Відповісти
Так и есть, воровали во все времена. Но не во все времена были такие же заоблачные официальные зарплаты и премии. Помимо своих зарплат они так же, как и раньше приворовывают и кормятся с руки заинтересантов.
показати весь коментар
08.04.2021 14:35 Відповісти
Это пока все слова. Я понимаю, что золотой батон не с воздуха взялся, но при этом, такого беспредела в ЖКХ и в медицине не было.
показати весь коментар
08.04.2021 15:08 Відповісти
Это не премия, это подкуп. Официальный, циничный подкуп. В нищей, ***, стране!!!
показати весь коментар
08.04.2021 14:06 Відповісти
так всє люді чєсниє, правєрєниє, староннікі правільной власті та головне не баригі!!!!
показати весь коментар
08.04.2021 14:07 Відповісти
как жеж радостно об этом знать пенсам с пенсией в 2 000 грн и отсутствием возможности получить премию (хоть какую-то) и индексацией в 100-200 грн ...
показати весь коментар
08.04.2021 14:07 Відповісти
индексацию в 100-200грн получают пенсионеры-олигархи. Мать получила к своим 2250грн аж 82коп
показати весь коментар
08.04.2021 14:11 Відповісти
так хочется что именно эти 82 коп стали поперек горла тому кто так индексирует (честно!!!)
показати весь коментар
08.04.2021 14:13 Відповісти
Зеленский и "высокоинтеллектуальный" - слова-антонимы. Он не сможет ответить на этот вопрос в силу непонимания самого вопроса.
показати весь коментар
08.04.2021 14:07 Відповісти
Премії членам НКРЕКП вийшли за межі дозволеного, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1816
показати весь коментар
08.04.2021 14:12 Відповісти
Нехай тупий, але він, як мінімум, чесно чи нечесно, з приниженням чи без, але хоча б гроші заробив дебелі. Ну хоча б не пише за кислі 2 гривні-строка пропагандонські, як Ви ото побираєтесь
показати весь коментар
08.04.2021 14:17 Відповісти
Зебот-одноденка https://censor.net/ru/user/467746
https://censor.net/ru/user/467746
показати весь коментар
08.04.2021 14:24 Відповісти
Це я зе-бот?! Ну ти й втнув, пропагандон Я готовий і зелених, і шоколадних, разом з ботвою і тих, і інших спалити живцем особисто, най тільки нагода трапиться, на що має певну надію.
показати весь коментар
08.04.2021 14:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467746

Премії членам НКРЕКП вийшли за межі дозволеного, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3896
показати весь коментар
08.04.2021 14:31 Відповісти
неужели? А когда в Нафтогазе гребли лопатой почему молчал? Эти тоже хотят.
показати весь коментар
08.04.2021 14:10 Відповісти
Не вийшли, а пішли по кишенях. Як завжди кругом на протязі тисячоліть. Питання ж не в тому, що хочуть красти і крадуть, така натура людська, головне, як карають за крадіжку, і чи карають взагалі - останнє про нас.
показати весь коментар
08.04.2021 14:10 Відповісти
а "пределы дозволенного" это сколько = 249 000 грн.?
показати весь коментар
08.04.2021 14:10 Відповісти
249 999,99 грн. Копейку срочно вернуть в бюджет! За работу членам комиссии по этому вопросу выплатить 500 000 гон. Справедливость торжествует, всем разойтись!
показати весь коментар
08.04.2021 14:20 Відповісти
І чомусь всі раптом забули що він з партії юльки-вароффки.
показати весь коментар
08.04.2021 14:11 Відповісти
Врачи загибаются, а этим выб......ам такие бабки.СУКИ!
показати весь коментар
08.04.2021 14:12 Відповісти
Сравнили тоже... У этих же "стимулиция высокоинтеллектуального труда"...
Хотя их физиономии следами интеллекта нисколько не обезображены.
показати весь коментар
08.04.2021 14:41 Відповісти
Надо просто ВСЕМ перестать платить за комуналку!!!!!
показати весь коментар
08.04.2021 14:12 Відповісти
Після чого ВСІМ відружуть воду, електрику і газ. Дядьку, ви провокатор чи зовсім ку-ку?
показати весь коментар
08.04.2021 14:14 Відповісти
Судя по твоей реакции ты терпила, и чем больше таких как ты трусов нас и дальше будут ставить раком!!!
показати весь коментар
08.04.2021 14:34 Відповісти
Просто у мене не дупа замість голови, все набагато простіше
показати весь коментар
08.04.2021 14:42 Відповісти
хочешь платить необоснованные тарифы завышенные в 2-3 раза - плати. Не х тут общественное мнение создавать.
показати весь коментар
08.04.2021 15:35 Відповісти
давно об этом говорю - только не с нашими терпилами - бегут наперегонки отдать последние гривны - "шоб долги не накапливалися" - ***, тошнит от этого поголовья
показати весь коментар
08.04.2021 14:16 Відповісти
"С вашимі тєрпіламі" ваше ж ***** взагалі може робити все що завгодно, хоч в Сирію під кули посилати, хоч труїти, хоч на бутилки саджати, і ничого йому не буде, і ви гівном рот свій замазали. Отара-с.
показати весь коментар
08.04.2021 14:20 Відповісти
ты работник ЖКХ или газовой конторы ? вас всех первых народ рвать начнет, когда ваши хозяева разбегутся
показати весь коментар
08.04.2021 15:37 Відповісти
***** да вас уже отстреливать надо.....
показати весь коментар
08.04.2021 14:13 Відповісти
249 999,99 грн. Копейку срочно вернуть в бюджет! За работу членам комиссии по этому вопросу выплатить 500 000 гон. Справедливость торжествует, всем разойтись!
показати весь коментар
08.04.2021 14:13 Відповісти
Щось на цій новині якось без "вогника" зеботи номер відбувають...
показати весь коментар
08.04.2021 14:14 Відповісти
Нащо їм вогник, якщо ви з вашого боку теж вогнем не фонтануєте, бо НКРЕКП взагалі незаконна структура, а створена вашим працедавцем сучим Потрохом. Тож самі можете на цій темі обпектись чи спалитись, це зрозуміло
показати весь коментар
08.04.2021 14:23 Відповісти
В Барселоне половина населения вывешивает каталонские флаги и жжет испанские, а вторая вывешивает испанские и жжет каталонские… И только два иммигранта из Одессы, Моня и Фима, с утра до ночи шьют и продают эти флаги.
показати весь коментар
08.04.2021 14:15 Відповісти
а Смилянский с этим не согласен. Положил кучерявый себе 1 млн. грн в месяц и послал всех на
показати весь коментар
08.04.2021 14:16 Відповісти
интересно узнать . каковы эти самые рамки и на сколько сильно они их перешли ?
показати весь коментар
08.04.2021 14:25 Відповісти
Це коли війна на сході ,короновірус ,а підприємства які ще донедавна були прибутковими стали завдяки таким" професіоналам" збиткові, що ж ви творити паскудники ,коли ви нажеретись?.Вас судити за таку роботу треба.
показати весь коментар
08.04.2021 14:57 Відповісти
Грабують країну ці виродки безкарно... Зеля, коли будеш садити їх? Вже весна давно почалася!
показати весь коментар
08.04.2021 15:35 Відповісти
Вся эта зе власть вышли за пределы дозволенного.
показати весь коментар
08.04.2021 16:07 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
показати весь коментар
08.04.2021 16:10 Відповісти
Вспоминаются дебаты на стадионе...Тарифы необходимо снижать...Ваше окружение Петр Алексеевич наживается на простых людях....Вот и снизили....
показати весь коментар
08.04.2021 16:39 Відповісти
Пора уже вводить смертную казнь за наглый грабеж страны.
показати весь коментар
08.04.2021 18:04 Відповісти
 
 