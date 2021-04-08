Премії членам НКРЕКП вийшли за межі дозволеного, - Кучеренко

Виплата премії членам тарифної комісії НКРЕКП по 250 000 грн кожному в умовах розвалу ринку – це злочин і знущання над здоровим глуздом.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Покажіть мені цього інтелектуала, який коштує таких цих мільйонів з кишені платників податків?! Хто в них там за інтелект? Колишня членкиня партії Самопоміч? Чи спеціаліст по рейдерському захопленню готелів? А може автор схеми розкрадання Укрзалізниці на схемах постачання струму?", - заявив Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Чи не вперше за 20 років майже усі державні енергетичні компанії завдяки "високоінтелектуальним" діям НКРЕКП стали збитковими.

"Шановний Володимире Олександровичу, це вже перейшло всі межі дозволеного. Це який такий високоінтелектуальний труд? Посніть, будь ласка, ви несете відповідальність за людей яких ви призначили. Високоінтелектуальна робота це про що? А може це вдячність за безумний тариф на розподіл газу, який ледь не призвів до тарифного повстання? А може це подяка від зелених металургів пана Пінчука, які сьогодні керують енергетикою через НКРЕКП, паплюжать недоринок, збагачуються на ексклюзивних скидках від держави?", - наголосив нардеп.

Він нагадав, що премію керівництву НКРЕКП оплатили с своїх платіжках споживачі. "Вважаю своєю задачею повернути вкрадені на премії нелегітимними членами НКРЕКП гроші на місце в державний бюджет. І збираюся разом з колегами докласти для цього максимум зусиль. Нас не чують, але такими темпами скоро заговорить вулиця. Безкінечно таке знущання відбуватись не може", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, в 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні. 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".