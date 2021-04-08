РУС
Премии членам НКРЭКУ вышли за пределы дозволенного, - Кучеренко

Выплата премии членам тарифной комиссии НКРЭКУ по 250 000 грн каждому в условиях развала рынка - это преступление и издевательство над здравым смыслом.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.


"Покажите мне этого интеллектуала, который стоит таких миллионов из кармана налогоплательщиков ?! Кто у них там за интеллект? Бывшая член партии "Самопомич"? Или специалист по рейдерскому захвату гостиниц? А может, автор схемы хищения Укрзализныци на схемах поставки электротока?" - заявил Кучеренко на своей странице в Facebook.


Едва ли не впервые за 20 лет почти все государственные энергетические компании благодаря "высокоинтеллектуальным" действиям НКРЭКУ стали убыточными.
"Уважаемый Владимир Александрович, это уже перешло все границы дозволенного. Это какой такой высокоинтеллектуальный труд? Объясните, пожалуйста, вы несете ответственность за людей, которых вы назначили. Высокоинтеллектуальная работа это о чем? А может это благодарность за безумный тариф на распределение газа, который едва не привел к тарифному восстанию? А может, это благодарность от зеленых металлургов господина Пинчука, которые сегодня руководят энергетикой через НКРЭКУ, порочат недорынок, обогащаются на эксклюзивных скидках от государства? " - подчеркнул нардеп.
Он напомнил, что премию руководству НКРЭКУ оплатили со своих платежек потребители.


"Считаю своей задачей вернуть украденные на премии нелегитимными членами НКРЭКУ деньги на место в государственный бюджет. И собираюсь вместе с коллегами приложить для этого максимум усилий. Нас не слышат, но такими темпами скоро заговорит улица. Бесконечно такое издевательство происходить не может", - подытожил нардеп.


Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.


7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".

+15
08.04.2021 14:01 Ответить
+11
Безкарність породжує вседозволеність...
08.04.2021 14:02 Ответить
+9
Не премии вышли за рамки, а сами члены берега попутали и вышли за рамки.
08.04.2021 14:02 Ответить
Хто дозволив?
08.04.2021 14:00 Ответить
Зеля.
08.04.2021 14:01 Ответить
А хто ж ввів цих "високооплачиваемих", чи не твій любимий Пецик Мальдівський?
Хоч іноді, якщо вони є, включай мозги ...
08.04.2021 14:45 Ответить
Безкарність породжує вседозволеність...
08.04.2021 14:02 Ответить
Мерзавцы . . . . . 250 тыс. - это реально дохера.
08.04.2021 14:01 Ответить
Аппетит приходит во время едьі.
08.04.2021 14:03 Ответить
аппетит - да... жор не заканчивается никогда... пока не лопнет чрево (или не помогут)...
08.04.2021 14:13 Ответить
08.04.2021 14:01 Ответить
при порохе Украина стала бедней Албании
08.04.2021 14:10 Ответить
Ну так, ну так, а перед ним українці жили як арабські шейхи.
08.04.2021 16:50 Ответить
Не премии вышли за рамки, а сами члены берега попутали и вышли за рамки.
08.04.2021 14:02 Ответить
Льоша, им глубоко насрать на твои переживания
08.04.2021 14:02 Ответить
а лікарям нема грошей
08.04.2021 14:03 Ответить
Це вже новиє літса, чи ще старі?
08.04.2021 14:05 Ответить
старі
08.04.2021 14:08 Ответить
Та ну, крали ще гірше при Зеку, але про це ніхто вголос нічого не казав, а хто намагався, тим при Кучмі різали голови, а при Януковичі забивали на смерть битами і труїли. Ми ж не дУрні, ВСЕ ПАМ'ЯТАЕМО.
08.04.2021 14:12 Ответить
Так и есть, воровали во все времена. Но не во все времена были такие же заоблачные официальные зарплаты и премии. Помимо своих зарплат они так же, как и раньше приворовывают и кормятся с руки заинтересантов.
08.04.2021 14:35 Ответить
Это пока все слова. Я понимаю, что золотой батон не с воздуха взялся, но при этом, такого беспредела в ЖКХ и в медицине не было.
08.04.2021 15:08 Ответить
Это не премия, это подкуп. Официальный, циничный подкуп. В нищей, ***, стране!!!
08.04.2021 14:06 Ответить
так всє люді чєсниє, правєрєниє, староннікі правільной власті та головне не баригі!!!!
08.04.2021 14:07 Ответить
как жеж радостно об этом знать пенсам с пенсией в 2 000 грн и отсутствием возможности получить премию (хоть какую-то) и индексацией в 100-200 грн ...
08.04.2021 14:07 Ответить
индексацию в 100-200грн получают пенсионеры-олигархи. Мать получила к своим 2250грн аж 82коп
08.04.2021 14:11 Ответить
так хочется что именно эти 82 коп стали поперек горла тому кто так индексирует (честно!!!)
08.04.2021 14:13 Ответить
Зеленский и "высокоинтеллектуальный" - слова-антонимы. Он не сможет ответить на этот вопрос в силу непонимания самого вопроса.
08.04.2021 14:07 Ответить
08.04.2021 14:12 Ответить
Нехай тупий, але він, як мінімум, чесно чи нечесно, з приниженням чи без, але хоча б гроші заробив дебелі. Ну хоча б не пише за кислі 2 гривні-строка пропагандонські, як Ви ото побираєтесь
08.04.2021 14:17 Ответить
08.04.2021 14:24 Ответить
Це я зе-бот?! Ну ти й втнув, пропагандон Я готовий і зелених, і шоколадних, разом з ботвою і тих, і інших спалити живцем особисто, най тільки нагода трапиться, на що має певну надію.
08.04.2021 14:26 Ответить
08.04.2021 14:31 Ответить
неужели? А когда в Нафтогазе гребли лопатой почему молчал? Эти тоже хотят.
08.04.2021 14:10 Ответить
Не вийшли, а пішли по кишенях. Як завжди кругом на протязі тисячоліть. Питання ж не в тому, що хочуть красти і крадуть, така натура людська, головне, як карають за крадіжку, і чи карають взагалі - останнє про нас.
08.04.2021 14:10 Ответить
а "пределы дозволенного" это сколько = 249 000 грн.?
08.04.2021 14:10 Ответить
249 999,99 грн. Копейку срочно вернуть в бюджет! За работу членам комиссии по этому вопросу выплатить 500 000 гон. Справедливость торжествует, всем разойтись!
08.04.2021 14:20 Ответить
І чомусь всі раптом забули що він з партії юльки-вароффки.
08.04.2021 14:11 Ответить
Врачи загибаются, а этим выб......ам такие бабки.СУКИ!
08.04.2021 14:12 Ответить
Сравнили тоже... У этих же "стимулиция высокоинтеллектуального труда"...
Хотя их физиономии следами интеллекта нисколько не обезображены.
08.04.2021 14:41 Ответить
Надо просто ВСЕМ перестать платить за комуналку!!!!!
08.04.2021 14:12 Ответить
Після чого ВСІМ відружуть воду, електрику і газ. Дядьку, ви провокатор чи зовсім ку-ку?
08.04.2021 14:14 Ответить
Судя по твоей реакции ты терпила, и чем больше таких как ты трусов нас и дальше будут ставить раком!!!
08.04.2021 14:34 Ответить
Просто у мене не дупа замість голови, все набагато простіше
08.04.2021 14:42 Ответить
хочешь платить необоснованные тарифы завышенные в 2-3 раза - плати. Не х тут общественное мнение создавать.
08.04.2021 15:35 Ответить
давно об этом говорю - только не с нашими терпилами - бегут наперегонки отдать последние гривны - "шоб долги не накапливалися" - ***, тошнит от этого поголовья
08.04.2021 14:16 Ответить
"С вашимі тєрпіламі" ваше ж ***** взагалі може робити все що завгодно, хоч в Сирію під кули посилати, хоч труїти, хоч на бутилки саджати, і ничого йому не буде, і ви гівном рот свій замазали. Отара-с.
08.04.2021 14:20 Ответить
ты работник ЖКХ или газовой конторы ? вас всех первых народ рвать начнет, когда ваши хозяева разбегутся
08.04.2021 15:37 Ответить
***** да вас уже отстреливать надо.....
08.04.2021 14:13 Ответить
249 999,99 грн. Копейку срочно вернуть в бюджет! За работу членам комиссии по этому вопросу выплатить 500 000 гон. Справедливость торжествует, всем разойтись!
08.04.2021 14:13 Ответить
Щось на цій новині якось без "вогника" зеботи номер відбувають...
08.04.2021 14:14 Ответить
Нащо їм вогник, якщо ви з вашого боку теж вогнем не фонтануєте, бо НКРЕКП взагалі незаконна структура, а створена вашим працедавцем сучим Потрохом. Тож самі можете на цій темі обпектись чи спалитись, це зрозуміло
08.04.2021 14:23 Ответить
В Барселоне половина населения вывешивает каталонские флаги и жжет испанские, а вторая вывешивает испанские и жжет каталонские… И только два иммигранта из Одессы, Моня и Фима, с утра до ночи шьют и продают эти флаги.
08.04.2021 14:15 Ответить
а Смилянский с этим не согласен. Положил кучерявый себе 1 млн. грн в месяц и послал всех на
08.04.2021 14:16 Ответить
интересно узнать . каковы эти самые рамки и на сколько сильно они их перешли ?
08.04.2021 14:25 Ответить
Це коли війна на сході ,короновірус ,а підприємства які ще донедавна були прибутковими стали завдяки таким" професіоналам" збиткові, що ж ви творити паскудники ,коли ви нажеретись?.Вас судити за таку роботу треба.
08.04.2021 14:57 Ответить
Грабують країну ці виродки безкарно... Зеля, коли будеш садити їх? Вже весна давно почалася!
08.04.2021 15:35 Ответить
Вся эта зе власть вышли за пределы дозволенного.
08.04.2021 16:07 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
08.04.2021 16:10 Ответить
Вспоминаются дебаты на стадионе...Тарифы необходимо снижать...Ваше окружение Петр Алексеевич наживается на простых людях....Вот и снизили....
08.04.2021 16:39 Ответить
Пора уже вводить смертную казнь за наглый грабеж страны.
08.04.2021 18:04 Ответить
 
 