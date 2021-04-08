Премии членам НКРЭКУ вышли за пределы дозволенного, - Кучеренко

Выплата премии членам тарифной комиссии НКРЭКУ по 250 000 грн каждому в условиях развала рынка - это преступление и издевательство над здравым смыслом.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.



"Покажите мне этого интеллектуала, который стоит таких миллионов из кармана налогоплательщиков ?! Кто у них там за интеллект? Бывшая член партии "Самопомич"? Или специалист по рейдерскому захвату гостиниц? А может, автор схемы хищения Укрзализныци на схемах поставки электротока?" - заявил Кучеренко на своей странице в Facebook.



Едва ли не впервые за 20 лет почти все государственные энергетические компании благодаря "высокоинтеллектуальным" действиям НКРЭКУ стали убыточными.

"Уважаемый Владимир Александрович, это уже перешло все границы дозволенного. Это какой такой высокоинтеллектуальный труд? Объясните, пожалуйста, вы несете ответственность за людей, которых вы назначили. Высокоинтеллектуальная работа это о чем? А может это благодарность за безумный тариф на распределение газа, который едва не привел к тарифному восстанию? А может, это благодарность от зеленых металлургов господина Пинчука, которые сегодня руководят энергетикой через НКРЭКУ, порочат недорынок, обогащаются на эксклюзивных скидках от государства? " - подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что премию руководству НКРЭКУ оплатили со своих платежек потребители.



"Считаю своей задачей вернуть украденные на премии нелегитимными членами НКРЭКУ деньги на место в государственный бюджет. И собираюсь вместе с коллегами приложить для этого максимум усилий. Нас не слышат, но такими темпами скоро заговорит улица. Бесконечно такое издевательство происходить не может", - подытожил нардеп.



Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.



7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".