У країну незаконно ввозили вагони з Росії, - Нацполіція
Слідчі Національної поліції розкрили схему незаконного ввезення в Україну понад 600 залізничних вагонів з Росії.
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці встановили, що один із суб’єктів господарської діяльності з РФ завіз на митну територію України понад 600 залізничних вагонів, які у подальшому були взяті на облік за підробленими документами щодо їх походження. Крім того, строк експлуатації частини вагонів закінчився у 2020 році", - йдеться в повідомленні.
У четвер, 8 квітня, на території міста Києва та Київської області проведено ряд обшуків, під час яких вилучено документацію щодо придбання залізничних вагонів у юридичних та фізичних осіб РФ та ввезення їх на митну територію України.
Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років і штраф від 8500 до 17 тис. грн.
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Виновных в коррупционных действиях-РАССТРЕЛЯТЬ.
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Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет и штраф от 8500 до 17 тыс. грн.Источник: https://censor.net/ru/n3258516Вартість більше ніж 600 вагонів - ?
Чи за них нічого не платили
І смішні статті , смішне штрафування
За роботу однієї точки з одним працівником під час карантину - можна те саме отримати