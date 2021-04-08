У країну незаконно ввозили вагони з Росії, - Нацполіція

Слідчі Національної поліції розкрили схему незаконного ввезення в Україну понад 600 залізничних вагонів з Росії.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці встановили, що один із суб’єктів господарської діяльності з РФ завіз на митну територію України понад 600 залізничних вагонів, які у подальшому були взяті на облік за підробленими документами щодо їх походження. Крім того, строк експлуатації частини вагонів закінчився у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

У четвер, 8 квітня, на території міста Києва та Київської області проведено ряд обшуків, під час яких вилучено документацію щодо придбання залізничних вагонів у юридичних та фізичних осіб РФ та ввезення їх на митну територію України.

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Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років і штраф від 8500 до 17 тис. грн.