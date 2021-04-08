УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10301 відвідувач онлайн
Новини
3 211 16

У країну незаконно ввозили вагони з Росії, - Нацполіція

У країну незаконно ввозили вагони з Росії, - Нацполіція

Слідчі Національної поліції розкрили схему незаконного ввезення в Україну понад 600 залізничних вагонів з Росії.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці встановили, що один із суб’єктів господарської діяльності з РФ завіз на митну територію України понад 600 залізничних вагонів, які у подальшому були взяті на облік за підробленими документами щодо їх походження. Крім того, строк експлуатації частини вагонів закінчився у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

У четвер, 8 квітня, на території міста Києва та Київської області проведено ряд обшуків, під час яких вилучено документацію щодо придбання залізничних вагонів у юридичних та фізичних осіб РФ та ввезення їх на митну територію України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт наказу про списання вагонів створює корупційні ризики, - експерт

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років і штраф від 8500 до 17 тис. грн.

Автор: 

Нацполіція (15254) росія (65800) вагони (803)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Если "ввозили без вывоза" - наградить! Чем меньше в России вагонов останется, тем лучше для Украины. Нехай их "стрельцы" "царь-пушки" лошадями перетаскивают...
показати весь коментар
08.04.2021 15:47
+2
А куда смотрел наблюдательный совет с Лещенко с их миллионными зарлатами?
показати весь коментар
08.04.2021 16:05
+2
А свої вагонобудівні вагони стоять без роботи. Це так Сирожа Карась керує?
показати весь коментар
08.04.2021 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если "ввозили без вывоза" - наградить! Чем меньше в России вагонов останется, тем лучше для Украины. Нехай их "стрельцы" "царь-пушки" лошадями перетаскивают...
показати весь коментар
08.04.2021 15:47 Відповісти
так виходить, що їх так списали.
показати весь коментар
08.04.2021 15:56 Відповісти
Это списанные , метлом
показати весь коментар
08.04.2021 16:42 Відповісти
Дык! А получатель кто? Расстрелять!!!
показати весь коментар
08.04.2021 15:48 Відповісти
Завезенные таким образом вагоны-ОПРИХОДОВАТЬ.
Виновных в коррупционных действиях-РАССТРЕЛЯТЬ.
показати весь коментар
08.04.2021 15:48 Відповісти
этого не может быть!
показати весь коментар
08.04.2021 15:55 Відповісти
А куда смотрел наблюдательный совет с Лещенко с их миллионными зарлатами?
показати весь коментар
08.04.2021 16:05 Відповісти
на заводах татарина в Мариуполе полно вагонов ржд
показати весь коментар
08.04.2021 16:08 Відповісти
А свої вагонобудівні вагони стоять без роботи. Це так Сирожа Карась керує?
показати весь коментар
08.04.2021 16:22 Відповісти
Это говноклоун охметовский рулит
показати весь коментар
08.04.2021 16:40 Відповісти
А чем плохо? Забрать и себе оставить.
показати весь коментар
08.04.2021 16:43 Відповісти
А что, никто не видел вагоны раньше, с надписью "РЖД", раньше? Я их год наблюдал, на переезде, когда на работу ехал.
показати весь коментар
08.04.2021 16:44 Відповісти
вагоны *** не муравьи и мухи...
показати весь коментар
08.04.2021 18:23 Відповісти
более 600 железнодорожных вагоновИсточник: https://censor.net/ru/n3258516

і

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет и штраф от 8500 до 17 тыс. грн.Источник: https://censor.net/ru/n3258516Вартість більше ніж 600 вагонів - ?
Чи за них нічого не платили
І смішні статті , смішне штрафування
За роботу однієї точки з одним працівником під час карантину - можна те саме отримати
показати весь коментар
08.04.2021 19:21 Відповісти
скинули неликвид с истекающим сроком годности подешевке
показати весь коментар
08.04.2021 20:43 Відповісти
 
 