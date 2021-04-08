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Новости
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В страну незаконно ввозили вагоны из России, - Нацполиция

В страну незаконно ввозили вагоны из России, - Нацполиция

Следователи Национальной полиции раскрыли схему незаконного ввоза в Украину более 600 железнодорожных вагонов из России.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, которые в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам об их происхождении. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году", - сказано в сообщении.

В четверг, 8 апреля, на территории Киева и Киевской области был проведен ряд обысков, во время которых изъята документация о приобретении железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ и их ввозе на таможенную территорию Украины.

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Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет и штраф от 8500 до 17 тыс. грн.

Автор: 

Нацполиция (16543) россия (96001) вагоны (179)


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Топ комментарии
+2
Если "ввозили без вывоза" - наградить! Чем меньше в России вагонов останется, тем лучше для Украины. Нехай их "стрельцы" "царь-пушки" лошадями перетаскивают...
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08.04.2021 15:47
+2
А куда смотрел наблюдательный совет с Лещенко с их миллионными зарлатами?
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08.04.2021 16:05
+2
А свої вагонобудівні вагони стоять без роботи. Це так Сирожа Карась керує?
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08.04.2021 16:22
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Если "ввозили без вывоза" - наградить! Чем меньше в России вагонов останется, тем лучше для Украины. Нехай их "стрельцы" "царь-пушки" лошадями перетаскивают...
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08.04.2021 15:47 Ответить
так виходить, що їх так списали.
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08.04.2021 15:56 Ответить
Это списанные , метлом
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08.04.2021 16:42 Ответить
Дык! А получатель кто? Расстрелять!!!
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08.04.2021 15:48 Ответить
Завезенные таким образом вагоны-ОПРИХОДОВАТЬ.
Виновных в коррупционных действиях-РАССТРЕЛЯТЬ.
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08.04.2021 15:48 Ответить
этого не может быть!
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08.04.2021 15:55 Ответить
А куда смотрел наблюдательный совет с Лещенко с их миллионными зарлатами?
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08.04.2021 16:05 Ответить
на заводах татарина в Мариуполе полно вагонов ржд
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08.04.2021 16:08 Ответить
А свої вагонобудівні вагони стоять без роботи. Це так Сирожа Карась керує?
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08.04.2021 16:22 Ответить
Это говноклоун охметовский рулит
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08.04.2021 16:40 Ответить
А чем плохо? Забрать и себе оставить.
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08.04.2021 16:43 Ответить
А что, никто не видел вагоны раньше, с надписью "РЖД", раньше? Я их год наблюдал, на переезде, когда на работу ехал.
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08.04.2021 16:44 Ответить
вагоны *** не муравьи и мухи...
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08.04.2021 18:23 Ответить
более 600 железнодорожных вагоновИсточник: https://censor.net/ru/n3258516

і

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет и штраф от 8500 до 17 тыс. грн.Источник: https://censor.net/ru/n3258516Вартість більше ніж 600 вагонів - ?
Чи за них нічого не платили
І смішні статті , смішне штрафування
За роботу однієї точки з одним працівником під час карантину - можна те саме отримати
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08.04.2021 19:21 Ответить
скинули неликвид с истекающим сроком годности подешевке
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08.04.2021 20:43 Ответить
 
 