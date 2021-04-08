В страну незаконно ввозили вагоны из России, - Нацполиция

Следователи Национальной полиции раскрыли схему незаконного ввоза в Украину более 600 железнодорожных вагонов из России.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, которые в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам об их происхождении. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году", - сказано в сообщении.

В четверг, 8 апреля, на территории Киева и Киевской области был проведен ряд обысков, во время которых изъята документация о приобретении железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ и их ввозе на таможенную территорию Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет и штраф от 8500 до 17 тыс. грн.