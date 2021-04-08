Якщо батьки відмовляються робити дитині щеплення, їх можна адміністративно покарати, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав правомірним застосування адміністративних покарань щодо батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей.

Таке рішення суд виніс у справі "Вавржічка та інші проти Чеської Республіки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄСПЛ. Це перше таке рішення суду.

Цей позов подали чеські батьки, які відмовилися робити своїм дітям 9 обов'язкових у цій країні щеплень.

"Суд встановив, що заходи, які оскаржили позивачі, що оцінюються в національному контексті, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, яких прагне Чехія - захист від захворювань, що становлять серйозний ризик для здоров'я", - зазначили в ЄСПЛ.

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У суді наголосили, що у вирішенні цього питання не можна покладатися тільки на погляди противників вакцинації. Адже йдеться також про соціальну солідарність і захист людей, особливо вразливих до певних інфекцій, від імені яких решта населення просить взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцинації.

Суд також нагадав, що держави зобов'язані ставити інтереси дитини в центр усіх рішень, а захист дитини від серйозних захворювань у більшості випадків досягається завдяки повному графіку щеплень.