Якщо батьки відмовляються робити дитині щеплення, їх можна адміністративно покарати, - ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини визнав правомірним застосування адміністративних покарань щодо батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей.
Таке рішення суд виніс у справі "Вавржічка та інші проти Чеської Республіки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄСПЛ. Це перше таке рішення суду.
Цей позов подали чеські батьки, які відмовилися робити своїм дітям 9 обов'язкових у цій країні щеплень.
"Суд встановив, що заходи, які оскаржили позивачі, що оцінюються в національному контексті, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, яких прагне Чехія - захист від захворювань, що становлять серйозний ризик для здоров'я", - зазначили в ЄСПЛ.
У суді наголосили, що у вирішенні цього питання не можна покладатися тільки на погляди противників вакцинації. Адже йдеться також про соціальну солідарність і захист людей, особливо вразливих до певних інфекцій, від імені яких решта населення просить взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцинації.
Суд також нагадав, що держави зобов'язані ставити інтереси дитини в центр усіх рішень, а захист дитини від серйозних захворювань у більшості випадків досягається завдяки повному графіку щеплень.
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По нашему законодательству, вся ответственность за здоровье ребенка лежит ПОЛНОСТЬЮ на родителях, соответственно именно они принимают решение и о рисках ребенку возникающих при вакцинации. В то же время врач не отвечает за негативные последствия!
Поэтому говорить об ответственности родителей при полном отсутствии со стороны врачей - нонсенс!!!!
- Водка подорожала, сынок.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
Если будут "насиловать" делать прививки родители а не государство - это уголовно наказуемое деяние.
Предвидя ваш ответ про "осложения", скажу что пожилому человеку иногда достаточно перелома ноги, чтобы умереть от инсульта (перелом по цепочке вызывает осложнения....) но в причине смерти почему то пишут не перелом, а инсульт. Сейчас же если умрешь от инсульта но у тебя обнаружат короновирус в причинах смерти напишут короновирус!!!!
Может быстрее земля очистится...
только лучина, икона, пост и молитва.
и лбом об пол покрепче.