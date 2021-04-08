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Якщо батьки відмовляються робити дитині щеплення, їх можна адміністративно покарати, - ЄСПЛ

Якщо батьки відмовляються робити дитині щеплення, їх можна адміністративно покарати, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав правомірним застосування адміністративних покарань щодо батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей.

Таке рішення суд виніс у справі "Вавржічка та інші проти Чеської Республіки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄСПЛ. Це перше таке рішення суду.

Цей позов подали чеські батьки, які відмовилися робити своїм дітям 9 обов'язкових у цій країні щеплень.

"Суд встановив, що заходи, які оскаржили позивачі, що оцінюються в національному контексті, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, яких прагне Чехія - захист від захворювань, що становлять серйозний ризик для здоров'я", - зазначили в ЄСПЛ.

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У суді наголосили, що у вирішенні цього питання не можна покладатися тільки на погляди противників вакцинації. Адже йдеться також про соціальну солідарність і захист людей, особливо вразливих до певних інфекцій, від імені яких решта населення просить взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцинації.

Суд також нагадав, що держави зобов'язані ставити інтереси дитини в центр усіх рішень, а захист дитини від серйозних захворювань у більшості випадків досягається завдяки повному графіку щеплень.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5123) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+10
ЕСПЧ рассматривает дела применительно к национальному законодательству. Если это применимо в Чехии не факт, что применимо в Украине.
По нашему законодательству, вся ответственность за здоровье ребенка лежит ПОЛНОСТЬЮ на родителях, соответственно именно они принимают решение и о рисках ребенку возникающих при вакцинации. В то же время врач не отвечает за негативные последствия!
Поэтому говорить об ответственности родителей при полном отсутствии со стороны врачей - нонсенс!!!!
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08.04.2021 17:02
+8
Интересы ребёнка на самом деле их не волнуют,просто все должны быть под контролем,вот это их задача.А не хотите быть подопытной крысой,тогда заплатите штраф.
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08.04.2021 17:13
+7
Оштрафуют родителей-оскуднеет бюджет семьи-уменьшится доля ребенка! Где же тут интересы ребенка?
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08.04.2021 17:05
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подайте позов проти України і рішення ЄСПЛ буде протилежним
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08.04.2021 16:59 Відповісти
А почему бы и не расстреливать:??
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08.04.2021 16:59 Відповісти
А вдруг они ещё одного-двух налогоплательщиков сделают.
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08.04.2021 17:01 Відповісти
и как это ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЖИВЕТ от 5 до 40 тысяч (по разным версиям ученных) лет без прививок не ясно....
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08.04.2021 17:35 Відповісти
Ну так і жила до недавно: з десятка дітей виживало троє. А тепер, зокрема, завдяки вакцинаціям природній добір призупинився і Землею бродить купа дегенератів-плоскоземельників і т.п.
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08.04.2021 18:01 Відповісти
"... завдяки вакцинаціям природній добір призупинився..." і полізли плодитися дебіли типу Якщо батьки відмовляються робити дитині щеплення, їх можна адміністративно покарати, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1613 https://censor.net/ru/user/466056
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08.04.2021 18:14 Відповісти
Оно и видно,ты один из них,привитый дегенерат
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08.04.2021 20:23 Відповісти
ЕСПЧ рассматривает дела применительно к национальному законодательству. Если это применимо в Чехии не факт, что применимо в Украине.
По нашему законодательству, вся ответственность за здоровье ребенка лежит ПОЛНОСТЬЮ на родителях, соответственно именно они принимают решение и о рисках ребенку возникающих при вакцинации. В то же время врач не отвечает за негативные последствия!
Поэтому говорить об ответственности родителей при полном отсутствии со стороны врачей - нонсенс!!!!
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08.04.2021 17:02 Відповісти
Оштрафуют родителей-оскуднеет бюджет семьи-уменьшится доля ребенка! Где же тут интересы ребенка?
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08.04.2021 17:05 Відповісти
Интересы ребёнка на самом деле их не волнуют,просто все должны быть под контролем,вот это их задача.А не хотите быть подопытной крысой,тогда заплатите штраф.
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08.04.2021 17:13 Відповісти
Когда непривитое дите или кто из семьи принесет в семью заразу и они будут на лечение последние гривны собирать, то доля ребенка писец как возрастет...
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08.04.2021 18:10 Відповісти
шо за бред??
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08.04.2021 18:15 Відповісти
из этой оперы:

- Водка подорожала, сынок.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
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08.04.2021 20:22 Відповісти
А назвати дитину Дейєнеріс це норм, бл...?
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08.04.2021 17:12 Відповісти
Если прививки так критичны - делайте насильно, а не по заявлению родителей.
Если будут "насиловать" делать прививки родители а не государство - это уголовно наказуемое деяние.
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08.04.2021 17:30 Відповісти
Маленькі дитячі труни досить радикально лікують від антищепленевої істерії.
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08.04.2021 17:32 Відповісти
Украина пока на последних местах по вакцинации и что то я пока не наблюдал гор "маленьких детских трупов". Возможно потому, что смерть наступает не от Короновируса, а от других заболеваний, количество которых множится с возрастом.
Предвидя ваш ответ про "осложения", скажу что пожилому человеку иногда достаточно перелома ноги, чтобы умереть от инсульта (перелом по цепочке вызывает осложнения....) но в причине смерти почему то пишут не перелом, а инсульт. Сейчас же если умрешь от инсульта но у тебя обнаружат короновирус в причинах смерти напишут короновирус!!!!
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08.04.2021 17:59 Відповісти
Фіг тобі ще поставлять ковід.
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08.04.2021 18:02 Відповісти
а вы начните квартиры забирать
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08.04.2021 17:34 Відповісти
9 їхніх проти наших двадцяти пяти.
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08.04.2021 17:45 Відповісти
Нет прививки - изолировать от общества, ни садика, ни школы... пусть сидят дома, нанимают репетиторов и воспитателей... а родитетелей штрафовать.
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08.04.2021 18:09 Відповісти
Поскорее бы Степанов впердолил шмурдяк всем своим дебилам-почитателям.
Может быстрее земля очистится...
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08.04.2021 18:17 Відповісти
ты стоишь в очереди?
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08.04.2021 18:20 Відповісти
Идите лесом,со своими прививками су...и.не делал не делаю и не буду делать .колите сами друг другу в жопу.или в ухо
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08.04.2021 20:21 Відповісти
антивакцинаторы - дерево-деревяное.., говорить не скем - пещерное мышление.
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08.04.2021 21:56 Відповісти
И тебе пусть уколят ,в глаз.что бы голова не шаталась!
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08.04.2021 23:11 Відповісти
Єврораби зобов'язані добровільно калічитись і калічити своїх дітей.
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08.04.2021 22:21 Відповісти
вакцинация - это код 666 5G аццкого сотоны на лбу.
только лучина, икона, пост и молитва.
и лбом об пол покрепче.
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08.04.2021 22:54 Відповісти
 
 