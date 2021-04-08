Если родители отказываются делать ребенку прививки, их можно подвергнуть админнаказанию, - ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека признал правомерным применение административных наказаний по отношению к родителям, которые отказываются вакцинировать своих детей.
Такое решение суд вынес в деле "Вавржичка и другие против Чешской Республики", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕСПЧ. Это первое подобное решение суда.
Этот иск подали чешские родители, которые отказались делать своим детям 9 обязательных в этой стране прививок.
"Суд установил, что меры, которые обжаловали истцы, оцениваемые в национальном контексте, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия - защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья", - отметили в ЕСПЧ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин
В суде подчеркнули, что в решении этого вопроса нельзя полагаться только на взгляды противников вакцинации. Ведь речь идет также о социальной солидарности и защите людей, особенно уязвимых к определенным инфекциям, от имени которых остальное население просят взять на себя минимальный риск в форме вакцинации.
Суд также напомнил, что государства обязаны ставить интересы ребенка в центр всех решений, а защита ребенка от серьезных заболеваний в большинстве случаев достигается благодаря полному графику прививок.
Также на Цензор.НЕТ: В Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом Covishield, 99% - несерьезные, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По нашему законодательству, вся ответственность за здоровье ребенка лежит ПОЛНОСТЬЮ на родителях, соответственно именно они принимают решение и о рисках ребенку возникающих при вакцинации. В то же время врач не отвечает за негативные последствия!
Поэтому говорить об ответственности родителей при полном отсутствии со стороны врачей - нонсенс!!!!
- Водка подорожала, сынок.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
Если будут "насиловать" делать прививки родители а не государство - это уголовно наказуемое деяние.
Предвидя ваш ответ про "осложения", скажу что пожилому человеку иногда достаточно перелома ноги, чтобы умереть от инсульта (перелом по цепочке вызывает осложнения....) но в причине смерти почему то пишут не перелом, а инсульт. Сейчас же если умрешь от инсульта но у тебя обнаружат короновирус в причинах смерти напишут короновирус!!!!
Может быстрее земля очистится...
только лучина, икона, пост и молитва.
и лбом об пол покрепче.