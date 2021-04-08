Если родители отказываются делать ребенку прививки, их можно подвергнуть админнаказанию, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека признал правомерным применение административных наказаний по отношению к родителям, которые отказываются вакцинировать своих детей.

Такое решение суд вынес в деле "Вавржичка и другие против Чешской Республики", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕСПЧ. Это первое подобное решение суда.

Этот иск подали чешские родители, которые отказались делать своим детям 9 обязательных в этой стране прививок.

"Суд установил, что меры, которые обжаловали истцы, оцениваемые в национальном контексте, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия - защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья", - отметили в ЕСПЧ.

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В суде подчеркнули, что в решении этого вопроса нельзя полагаться только на взгляды противников вакцинации. Ведь речь идет также о социальной солидарности и защите людей, особенно уязвимых к определенным инфекциям, от имени которых остальное население просят взять на себя минимальный риск в форме вакцинации.

Суд также напомнил, что государства обязаны ставить интересы ребенка в центр всех решений, а защита ребенка от серьезных заболеваний в большинстве случаев достигается благодаря полному графику прививок.

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