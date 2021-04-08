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Если родители отказываются делать ребенку прививки, их можно подвергнуть админнаказанию, - ЕСПЧ

Если родители отказываются делать ребенку прививки, их можно подвергнуть админнаказанию, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека признал правомерным применение административных наказаний по отношению к родителям, которые отказываются вакцинировать своих детей.

Такое решение суд вынес в деле "Вавржичка и другие против Чешской Республики", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕСПЧ. Это первое подобное решение суда.

Этот иск подали чешские родители, которые отказались делать своим детям 9 обязательных в этой стране прививок.

"Суд установил, что меры, которые обжаловали истцы, оцениваемые в национальном контексте, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия - защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья", - отметили в ЕСПЧ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин

В суде подчеркнули, что в решении этого вопроса нельзя полагаться только на взгляды противников вакцинации. Ведь речь идет также о социальной солидарности и защите людей, особенно уязвимых к определенным инфекциям, от имени которых остальное население просят взять на себя минимальный риск в форме вакцинации.

Суд также напомнил, что государства обязаны ставить интересы ребенка в центр всех решений, а защита ребенка от серьезных заболеваний в большинстве случаев достигается благодаря полному графику прививок.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине зафиксировали 816 случаев побочных реакций после вакцинации препаратом Covishield, 99% - несерьезные, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) дети (6549) Европейский суд по правам человека (812)


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Топ комментарии
+10
ЕСПЧ рассматривает дела применительно к национальному законодательству. Если это применимо в Чехии не факт, что применимо в Украине.
По нашему законодательству, вся ответственность за здоровье ребенка лежит ПОЛНОСТЬЮ на родителях, соответственно именно они принимают решение и о рисках ребенку возникающих при вакцинации. В то же время врач не отвечает за негативные последствия!
Поэтому говорить об ответственности родителей при полном отсутствии со стороны врачей - нонсенс!!!!
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08.04.2021 17:02
+8
Интересы ребёнка на самом деле их не волнуют,просто все должны быть под контролем,вот это их задача.А не хотите быть подопытной крысой,тогда заплатите штраф.
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08.04.2021 17:13
+7
Оштрафуют родителей-оскуднеет бюджет семьи-уменьшится доля ребенка! Где же тут интересы ребенка?
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08.04.2021 17:05
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Правила форума Совет форумчан
подайте позов проти України і рішення ЄСПЛ буде протилежним
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08.04.2021 16:59 Ответить
А почему бы и не расстреливать:??
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08.04.2021 16:59 Ответить
А вдруг они ещё одного-двух налогоплательщиков сделают.
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08.04.2021 17:01 Ответить
и как это ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЖИВЕТ от 5 до 40 тысяч (по разным версиям ученных) лет без прививок не ясно....
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08.04.2021 17:35 Ответить
Ну так і жила до недавно: з десятка дітей виживало троє. А тепер, зокрема, завдяки вакцинаціям природній добір призупинився і Землею бродить купа дегенератів-плоскоземельників і т.п.
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08.04.2021 18:01 Ответить
"... завдяки вакцинаціям природній добір призупинився..." і полізли плодитися дебіли типу Якщо батьки відмовляються робити дитині щеплення, їх можна адміністративно покарати, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1613 https://censor.net/ru/user/466056
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08.04.2021 18:14 Ответить
Оно и видно,ты один из них,привитый дегенерат
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08.04.2021 20:23 Ответить
ЕСПЧ рассматривает дела применительно к национальному законодательству. Если это применимо в Чехии не факт, что применимо в Украине.
По нашему законодательству, вся ответственность за здоровье ребенка лежит ПОЛНОСТЬЮ на родителях, соответственно именно они принимают решение и о рисках ребенку возникающих при вакцинации. В то же время врач не отвечает за негативные последствия!
Поэтому говорить об ответственности родителей при полном отсутствии со стороны врачей - нонсенс!!!!
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08.04.2021 17:02 Ответить
Оштрафуют родителей-оскуднеет бюджет семьи-уменьшится доля ребенка! Где же тут интересы ребенка?
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08.04.2021 17:05 Ответить
Интересы ребёнка на самом деле их не волнуют,просто все должны быть под контролем,вот это их задача.А не хотите быть подопытной крысой,тогда заплатите штраф.
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08.04.2021 17:13 Ответить
Когда непривитое дите или кто из семьи принесет в семью заразу и они будут на лечение последние гривны собирать, то доля ребенка писец как возрастет...
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08.04.2021 18:10 Ответить
шо за бред??
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08.04.2021 18:15 Ответить
из этой оперы:

- Водка подорожала, сынок.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
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08.04.2021 20:22 Ответить
А назвати дитину Дейєнеріс це норм, бл...?
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08.04.2021 17:12 Ответить
Если прививки так критичны - делайте насильно, а не по заявлению родителей.
Если будут "насиловать" делать прививки родители а не государство - это уголовно наказуемое деяние.
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08.04.2021 17:30 Ответить
Маленькі дитячі труни досить радикально лікують від антищепленевої істерії.
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08.04.2021 17:32 Ответить
Украина пока на последних местах по вакцинации и что то я пока не наблюдал гор "маленьких детских трупов". Возможно потому, что смерть наступает не от Короновируса, а от других заболеваний, количество которых множится с возрастом.
Предвидя ваш ответ про "осложения", скажу что пожилому человеку иногда достаточно перелома ноги, чтобы умереть от инсульта (перелом по цепочке вызывает осложнения....) но в причине смерти почему то пишут не перелом, а инсульт. Сейчас же если умрешь от инсульта но у тебя обнаружат короновирус в причинах смерти напишут короновирус!!!!
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08.04.2021 17:59 Ответить
Фіг тобі ще поставлять ковід.
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08.04.2021 18:02 Ответить
а вы начните квартиры забирать
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08.04.2021 17:34 Ответить
9 їхніх проти наших двадцяти пяти.
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08.04.2021 17:45 Ответить
Нет прививки - изолировать от общества, ни садика, ни школы... пусть сидят дома, нанимают репетиторов и воспитателей... а родитетелей штрафовать.
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08.04.2021 18:09 Ответить
Поскорее бы Степанов впердолил шмурдяк всем своим дебилам-почитателям.
Может быстрее земля очистится...
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08.04.2021 18:17 Ответить
ты стоишь в очереди?
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08.04.2021 18:20 Ответить
Идите лесом,со своими прививками су...и.не делал не делаю и не буду делать .колите сами друг другу в жопу.или в ухо
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08.04.2021 20:21 Ответить
антивакцинаторы - дерево-деревяное.., говорить не скем - пещерное мышление.
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08.04.2021 21:56 Ответить
И тебе пусть уколят ,в глаз.что бы голова не шаталась!
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08.04.2021 23:11 Ответить
Єврораби зобов'язані добровільно калічитись і калічити своїх дітей.
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08.04.2021 22:21 Ответить
вакцинация - это код 666 5G аццкого сотоны на лбу.
только лучина, икона, пост и молитва.
и лбом об пол покрепче.
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08.04.2021 22:54 Ответить
 
 