Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин

В Офисе Президента ожидают, что вскоре темпы вакцинации в стране вырастут, пока что низкие из-за недостатка вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Так дальше не будет, таких темпов. Ведь сейчас темпы обусловлены именно тем, что у нас недостаточно вакцин, которые прибыли в Украину. В апреле мы ожидаем несколько поставок от разных компаний: и от COVAX, и напрямую от поставщиков вакцин", - отметил замглавы ОП.

По его словам, уже выстроена система, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет.

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