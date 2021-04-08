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Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин

Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин

В Офисе Президента ожидают, что вскоре темпы вакцинации в стране вырастут, пока что низкие из-за недостатка вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Так дальше не будет, таких темпов. Ведь сейчас темпы обусловлены именно тем, что у нас недостаточно вакцин, которые прибыли в Украину. В апреле мы ожидаем несколько поставок от разных компаний: и от COVAX, и напрямую от поставщиков вакцин", - отметил замглавы ОП.

По его словам, уже выстроена система, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет.

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Автор: 

вакцина (3815) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Бабло на дорогах пилили по карманам.
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08.04.2021 16:47
+6
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 7255
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08.04.2021 16:47
+6
потому что им, судя по истерике ботофермы осла оманского, мешает Порох звонить производителям вакцин.. Да и некогда - то сосны, то офшоры.. а то Оман с Катаром - нужно брать под личный контроль проведение там ЧМ по футболу))
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 3880
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08.04.2021 17:07
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А мало вакцин почему?
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08.04.2021 16:45 Ответить
Потому что вакцины стоят денег, а денег нету) Но год назад - выделили 1 млрд долларов на COVID (за которые можно было заключить контракты) а кто то решил дороги построить. Построили дороги - зато теперь в 3 раза больше на леченеи потратим. Каждую дозу можно было купить даже по 50$. Израиль красавцы.
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08.04.2021 16:52 Ответить
так в Израиле еврей у руля...
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08.04.2021 16:59 Ответить
В Израиле избиратели евреи.
И они четко цинкуют - а не будет ли хуже.
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08.04.2021 17:07 Ответить
потому что им, судя по истерике ботофермы осла оманского, мешает Порох звонить производителям вакцин.. Да и некогда - то сосны, то офшоры.. а то Оман с Катаром - нужно брать под личный контроль проведение там ЧМ по футболу))
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 3880
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08.04.2021 17:07 Ответить
тому що усі, хто їх виробляє, ставить свої інтереси вище за інтереси другосортних країн. АстраЗенека Індія ж сказала "ідіть у дупу, у нас жопа, ми зараз будемо виробляти лише на себе, а потім колись вам".
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08.04.2021 20:05 Ответить
Месяц назад говорили что по COVAX вот вот поставят Pfizer-Biontech
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08.04.2021 16:46 Ответить
Они и сейчас так говорят
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08.04.2021 16:53 Ответить
Яка стабільність! Прийшов місяць - а говорять те саме. 😊
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08.04.2021 17:24 Ответить
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Бабло на дорогах пилили по карманам.
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08.04.2021 16:47 Ответить
вони теж заключали, але така судьба країни з "найвеликим політиками **********" - усе вирішують без *********** України.
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08.04.2021 20:09 Ответить
Летом они об этом и не помышляли. От слова совсем. И тупо вешали лапшу народу про свою разработку вакцины аж до поздней осени. И тупо пилили бабло ковидного фонда.

Заступник голови ОП Тимошенко про низькі темпи вакцинації в Україні: Недостатньо вакцин - Цензор.НЕТ 3739
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08.04.2021 20:16 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 7255
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08.04.2021 16:47 Ответить
почекати.. пока пенсионеры помрут (не нужно будет пенсии платить) а остальные приобретут естественный иммунитет
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08.04.2021 16:53 Ответить
За пенсионеров планы зеленых давно сдал Емец. Проболтался

Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 3215
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08.04.2021 17:04 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 2150
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08.04.2021 16:49 Ответить
Найди работу😂🌷×××
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08.04.2021 17:34 Ответить
Обратная сторона отсутствия ума у народа - это отсутствие совести у властей. Вакцины могли бы быть, если бы у одних был ум, а у других была бы совесть.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258533/01921464-6a60-72b5-b068-0c23847e9f0e
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08.04.2021 16:51 Ответить
Надо вам просто выйти к людям и честно признаться ,что вы в вопросе вакцинации просто обосрались ,попросить у народа прощения а виновных отправить на НАРЫ ,все иные варианты будут иди вам в минус ...
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08.04.2021 16:53 Ответить
На нары виновных - єто кого? Сами себя?
Или тех кто их избрал?
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08.04.2021 16:56 Ответить
Ну во первых Барыгу и Супруниху ,это же они ликвидировали санэпидемслужбу как таковую ,ну а потом уже всех остальных ответственных и не очень товарищей .
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08.04.2021 17:29 Ответить
панімаєте асфальт нині дарагой
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08.04.2021 16:55 Ответить
у вас, бл@дей, мозгов недостаточно...
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08.04.2021 16:55 Ответить
А чому нема вакцин???
тому що у владі некомпетентні довбодятли та злодії...
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08.04.2021 16:56 Ответить
Чому недостатньо? Хто винен?
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08.04.2021 16:56 Ответить
не вміють насілувать виробника.
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08.04.2021 20:12 Ответить
так деньги из бюджета на это дело УЖЕ своровали.... вакцин и нету
сколько составлял ковидный фонд?
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08.04.2021 17:12 Ответить
У Польщі вакцини навезли неймовірну кількість. Може поділяться.

Premier poinformował, że w kwietniu do Polski dotrze co najmniej 5,5 miliona dawek, a kolejne 1,5 mln jest w trakcie potwierdzania. Z kolei na maj mamy już zakontraktowane kolejne 9 mln dawek.
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2711880,Premier-chcemy-by-kazdy-mogl-sie-zaszczepic-jak-najblizej-miejsca-zamieszkania https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2711892,W-Polsce-wykonano-juz-7-mln-szczepien-Premier-w-II-kwartale-chcemy-przyspieszyc
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08.04.2021 17:28 Ответить
зараз весняне загострення, поки своїх не уколять, ніхто ділитись не буде. подумай логічно - поділитись можуть тільки якщо строк приданості може сплисти, а уколоти нею не вспівають. а так поки своїх люде. То лише українці можуть маски усім продавать, а потом самі без сидіти.
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08.04.2021 20:14 Ответить
 
 