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Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин
В Офисе Президента ожидают, что вскоре темпы вакцинации в стране вырастут, пока что низкие из-за недостатка вакцин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Так дальше не будет, таких темпов. Ведь сейчас темпы обусловлены именно тем, что у нас недостаточно вакцин, которые прибыли в Украину. В апреле мы ожидаем несколько поставок от разных компаний: и от COVAX, и напрямую от поставщиков вакцин", - отметил замглавы ОП.
По его словам, уже выстроена система, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет.
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И они четко цинкуют - а не будет ли хуже.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258533/01921464-6a60-72b5-b068-0c23847e9f0e
Или тех кто их избрал?
тому що у владі некомпетентні довбодятли та злодії...
сколько составлял ковидный фонд?
Premier poinformował, że w kwietniu do Polski dotrze co najmniej 5,5 miliona dawek, a kolejne 1,5 mln jest w trakcie potwierdzania. Z kolei na maj mamy już zakontraktowane kolejne 9 mln dawek.
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