НАБУ незаконно затягує терміни розслідування справи Писарука і Бахматюка, - рішення ВАКС

Адвокати підозрюваного колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука звинуватили НАБУ в умисному затягуванні розслідування справи по рефінансуванню VAB банку. Вищий антикорупційний суд задовольнив скарги захисту і скасував постанову НАБУ як незаконну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в рішенні ВАКС від 5 квітня 2021 року.

За інформацією адвокатів, НАБУ подало 10 однакових постанов про зупинення справи, щоб обійти норму закону про дозволені терміни досудового розслідування, адже інакше справу проти їхнього клієнта довелося б закрити за відсутністю будь-яких доказів. ВАКС постановив скасувати постанову від 10.03.2021 про зупинення досудового розслідування в провадженні щодо надання рефінансування НАБУ VAB банку. Це одна з тих 10 постанов.

Вони зазначили, що щоразу підставою зупинення провадження №0496 детектив зазначав, що вчинено всі можливі слідчі дії, але не отримано відповіді на запит про міжнародну правову допомогу від 15.12.2017, який стосувався руху коштів по рахунку ПАТ "ВіЕйБі Банк", відкритому у австрійському банку Meinl Bank AG.

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У той же час, як підкреслюють адвокати, згідно з КПК України строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення про підозру. Внаслідок прийняття постанов про зупинення відбувається зупинення строків досудового розслідування та підозрювані вже понад 1 рік та 4 місяці перебувають під слідством. Згідно зі ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування детективи зобов’язані виконати всі слідчі дії, проведення яких необхідне та можливе.

"Однак по факту НАБУ не виконало необхідні слідчі дії, а сам запит про міжнародну правову допомогу від 15.12.2017 не стосується наявних повідомлень про підозру взагалі. Більш того, детективи НАБУ впродовж 3 років взагалі не цікавились долею запиту, а саме НАБУ не мало повноважень робити запити про міжнародну правову допомогу", - говориться в повідомленні.

Адвокати наголошують, що дві з 10 постанов вже скасовані рішеннями ВАКС (постанови про зупинення досудового розслідування 05.08.2020 року та від 10.03.2021 року), тому справа НАБУ щодо надання рефінансування VAB банку проти Писарука і Бахматюка підлягає закриттю у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву НБУ і ексвласнику банку - отримане рефінансування було використане за цільовим призначенням на виплати вкладникам банку. За всі ці 1 рік і 4 місяці НАБУ допитало Олександра Писарука лише 1 раз.