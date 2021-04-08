НАБУ незаконно затягивает сроки расследования дела Писарука и Бахматюка, - решение ВАКС

Адвокаты подозреваемого бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука обвинили НАБУ в умышленном затягивании расследования дела по рефинансированию VAB банка. Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобы защиты и отменил постановление НАБУ как незаконное.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в решении ВАКС от 5 апреля 2021 года.

По информации адвокатов, НАБУ подало 10 одинаковых постановлений о приостановлении дела, чтобы обойти положение о разрешенных сроках досудебного расследования. В противном случае дело против их клиента пришлось бы закрыть из-за отсутствия доказательств. ВАКС постановил отменить постановление от 10.03.2021 о приостановлении предварительного расследования в производстве по предоставлению рефинансирования НАБУ VAB банку. Это одно из тех 10 постановлений.

Они отметили, что каждый раз основанием приостановления производства детектив отмечал, что совершены все возможные следственные действия, но не получен ответ на запрос о международной правовой помощи от 15.12.2017, который касался движения средств по счету ПАО "ВиЭйБи Банк", открытом в австрийском банке Meinl Bank AG .

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В то же время, как подчеркивают адвокаты, согласно УПК срок досудебного расследования не может превышать двенадцати месяцев со дня сообщения о подозрении. В результате принятия постановлений о приостановлении происходит остановка сроков досудебного расследования и подозреваемые уже более 1 года и 4 месяцев находятся под следствием. Согласно ст. 280 УПК Украины до остановки досудебного расследования детективы обязаны выполнить все следственные действия, проведение которых необходимо и возможно.

"Однако по факту НАБУ не выполнило необходимые следственные действия, а сам запрос о международной правовой помощи от 15.12.2017 не касается имеющихся сообщений о подозрении вообще. Более того, детективы НАБУ в течение 3 лет вообще не интересовались судьбой запроса, а само НАБУ не имело полномочий делать запросы о международной правовой помощи", - говорится в сообщении.

Адвокаты подчеркивают, что два из 10 постановлений уже отменены решениями ВАКС (постановления о приостановлении предварительного расследования от 05.08.2020 года и от 10.03.2021 года), поэтому, поих убеждению, дело НАБУ о предоставлении рефинансирования VAB банку против Писарука и Бахматюка подлежит закрытию в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству НБУ и бывшему владельцу банка - полученное рефинансирование было использовано по целевому назначению на выплаты вкладчикам банка. За все эти 1 год и 4 месяца НАБУ допросило Александра Писарука только 1 раз.

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