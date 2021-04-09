Здоров'я українського політв'язня в РФ Приходька погіршується, - омбудсмен Денісова

Стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують у СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується. Керівництво СІЗО блокує доступ до надання належної медичної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці український омбудсмен Людмила Денісова.

Приходько скаржиться на загострення хронічних хвороб і постійний біль в нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця.

"Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 м. Ростова-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я", - зазначила Денісова.

Також читайте: Вирок політв'язню Приходьку - помста окупантів за його проукраїнську позицію, - Денісова

Омбудсмен наголошує, що дії щодо українського політв'язня можна розцінювати як тортури, або поводження, що принижує гідність.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування політв'язню Приходьку.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.