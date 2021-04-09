Здоровье украинского политзаключенного в РФ Приходько ухудшается, - омбудсмен Денисова

Состояние здоровья украинца Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается. Руководство СИЗО блокирует доступ к оказанию надлежащей медицинской помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Приходько жалуется на обострение хронических болезней и постоянной боли в нижних конечностях, что сопровождается их отеками, которые не исчезают около месяца.

"Бездействие со стороны сотрудников следственного изолятора №1. Ростов-на-Дону, а именно непредоставление надлежащей медицинской помощи, может привести к необратимой потери здоровья", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что действия в отношении украинского политзаключенного можно расценивать как пытки, или обращение, унижающее достоинство.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения политзаключенному Приходько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осужденного в РФ крымчанина Приходько хотят перевести в другой СИЗО, – украинский консул

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.