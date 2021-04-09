Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар
Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Туреччину, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як передає Цензор.НЕТ, на офіційному сайті президента Туреччини Реджепа Ердогана також повідомляється про заплановану зустріч із президентом України.
Згідно з цим повідомленням, Ердоган має намір обговорити із Зеленським "рішення регіональних і міжнародних питань на основі розуміння збереження миру і стабільності", а також спільні проєкти, спрямовані на поліпшення умов життя кримських татар.
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+5 Виктор Званцев
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+4 Amber
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+3 Vladimir Taranenko #427856
показати весь коментар09.04.2021 20:54 Посилання
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Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива.
Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе.
Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
...то ли в Турцию свалил, как я ему ещё полтора года назад советовал... ...то ли беда с ним приключилась?
Жаль, что пропал безвести...
Может, кто чего, про него слышал?
Интересный был Человек.
Ніби він не бачить, що творить фуйло в Криму...
Всё верно и по делу требует глава Меджлиса Р.Чубаров. Он раньше фашистский гитлеровский Рейх коалиция демократических стран разнесли в пух и прах и полностью уничтожили. Ну а чем тогда лучше такая же самая фашистская паРаша )(уйла? Давно уже надо международному сообществу обязательно также поступить и с этими кровавыми кремлёвскими фашистами и их бешенным фюрером )(уйлом которые нападают на другие страны преступно пытаясь аннексировать их суверенные территории точно так как это раньше делали фашисты Гитлера.
Ведь бешеную собаку обычно сначала изолируют а потом если надо тогда усыпляют и утилизируют, так же надо поступить и с проклятыми кровавыми кремлёвскими преступниками )(уйла которые заражены бешенством - фашизма.
Представители компании подтвердили, что договор уже заключен.
Украина уже приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе компании Baykar.
Также в компании отметили, что посещение производства президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его визита в Турцию, не планируется. Ранее стало известно, что 10 апреля Зеленский прибудет с визитом в Турцию.
"Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом ******* Эрдоганом", - сообщается на сайте главы государства.
Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.https://www.wing.com.ua/content/view/29271/90/
В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
сегодня по ящику кадры были.
Управління Кримом було передано від Османської імперії угро - фінській Російській личаковій імперії -орді 250 років тому. Угода, була підписана 19.04.1783 р. жахливої - солдатською повією німкенею Котькою - 2. В ній сказано, що півострів не повинен проголошувати свою незалежність. При порушенні цих пунктів Крим автоматично повертається у власність Туреччини. Так, Анкара мала право заявити про свої претензії ще в 1991 році, після розпаду кривавої в'язниці народів срср коли Україна перестала буди стала колонією і відновила свій суверенітет, свободу і незалежність. Ще тоді турецький уряд Тургута Озала повністю визнав суверенітет України над Кримом, в обмін на відновленням автономії і прав кримських татар, які на півострові становлять корінну національну меншину, створенні кримсько - татарської автономії в складі Української держави. Тоді ж турецька влада, з посиланням на норми міжнародно права, вказали на те, що на Український Крим в складі незалежної Української держави категорично не може претендувати кривава мілітаристська Росія. .
Але прокляті російські фашисти загарбники )(уйла тимчасово - окупували Український Крим і проводят свої криваві репресії і геноцид проти корінних українського і кримсько - татарского народів: вбивства, викрадення, тортури, депортація, масові взяття під варту ...
І природно Туреччина як і всі держави демократичного світу не визнали злочинну окупацію і тимчасову анексію Українського Криму проклятими кривавими російськими фашистами -окупантами )(уйла.-