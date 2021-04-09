Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Туреччину, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає Цензор.НЕТ, на офіційному сайті президента Туреччини Реджепа Ердогана також повідомляється про заплановану зустріч із президентом України.

Згідно з цим повідомленням, Ердоган має намір обговорити із Зеленським "рішення регіональних і міжнародних питань на основі розуміння збереження миру і стабільності", а також спільні проєкти, спрямовані на поліпшення умов життя кримських татар.

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