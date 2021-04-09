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Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар

Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Туреччину, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає Цензор.НЕТ, на офіційному сайті президента Туреччини Реджепа Ердогана також повідомляється про заплановану зустріч із президентом України.

Згідно з цим повідомленням, Ердоган має намір обговорити із Зеленським "рішення регіональних і міжнародних питань на основі розуміння збереження миру і стабільності", а також спільні проєкти, спрямовані на поліпшення умов життя кримських татар.

Читайте також: Путін поговорив із Ердоганом перед візитом Зеленського

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Туреччина (3603) Ердоган Реджеп Таїп (947) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+5
и под шумок как ***** в стойло поставить)))))
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09.04.2021 20:44
+4
Эрдоган послал плешивую крысу нах)👏🏽😅
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.

Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива.
Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе.
Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
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09.04.2021 20:47
+3
Крымским татарам нужна Родина. Родина у них-Крым А его украли кацапы. НАДО ВЕРНУТЬ! Дальше план и реализация. Все остальное дипломатический фон.
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09.04.2021 20:54
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и под шумок как ***** в стойло поставить)))))
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09.04.2021 20:44 Відповісти
Крымским татарам нужна Родина. Родина у них-Крым А его украли кацапы. НАДО ВЕРНУТЬ! Дальше план и реализация. Все остальное дипломатический фон.
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09.04.2021 20:54 Відповісти
При полной поддержке Зеленского, турки крымским татарам дадут Парабеллум!
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09.04.2021 20:45 Відповісти
Поддержи браток
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09.04.2021 20:47 Відповісти
Эрдоган послал плешивую крысу нах)👏🏽😅
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.

Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива.
Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе.
Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
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09.04.2021 20:47 Відповісти
Самый лучший коммент. Нужно перепостить под другими статьями про Турцию, а то народ вообще не вкурил и такой срач поднял.
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11.04.2021 03:12 Відповісти
Нужно просить много беспилотников, США деньги даст.
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09.04.2021 20:54 Відповісти
-- деньги, конечно, предпочтительней беспилотников...*)
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09.04.2021 20:56 Відповісти
Эх... -- пропал отсюда мой единственный киевлянин, на кого я подписан -- Ali Hasan.
...то ли в Турцию свалил, как я ему ещё полтора года назад советовал... ...то ли беда с ним приключилась?

Жаль, что пропал безвести...
Может, кто чего, про него слышал?
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09.04.2021 20:55 Відповісти
Дійсно ,давненько не видко чела !! Дійсно чи все з ним гаразд !!
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09.04.2021 20:59 Відповісти
На курскомюа есть такой модератор. Может и он.
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09.04.2021 21:02 Відповісти
Дай ему Аллах! ...но то врядли -- он за Украину болел сильно...
Интересный был Человек.
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09.04.2021 21:05 Відповісти
Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар - Цензор.НЕТ 1839
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09.04.2021 20:58 Відповісти
Интересы Турции и Украины в помножении ***** на ноль полностью совпадают ,турки вообще молодцы ,посла ватного утилизировали ,самолёт сбили ,летунов в расход и ***** теперь перед Эрдоганом на цирлах ходит ... по другому до кацапов не доходит ...
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09.04.2021 20:58 Відповісти
Угу, зустрінуться... Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар - Цензор.НЕТ 8604
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09.04.2021 21:02 Відповісти
Два дружбана !!!)))
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09.04.2021 21:05 Відповісти
Вы касап?
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09.04.2021 21:18 Відповісти
Та плювати пердогану на татар.
Ніби він не бачить, що творить фуйло в Криму...
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09.04.2021 21:32 Відповісти
Бешеной собакой сравнивает фашистскую Рассею глава Меджлиса Рефат Чубаров, а незначні санкции, которые мир вводит поэтапно, - с полуотрубленным хвостом. Об этом он заявил в программе Свобода слова на ICTV. - Сегодня действительно санкции действуют, они имеют последствия. Но это, знаете, похоже на то, как отрубить хвост той бешеной собаке по кусочкам - надо было отрубить сразу. Сразу - и, возможно, эта бешеная собака перестала бы кусать всех вокруг, - сказал Чубаров. Джерело: fakty.ictv.ua
Всё верно и по делу требует глава Меджлиса Р.Чубаров. Он раньше фашистский гитлеровский Рейх коалиция демократических стран разнесли в пух и прах и полностью уничтожили. Ну а чем тогда лучше такая же самая фашистская паРаша )(уйла? Давно уже надо международному сообществу обязательно также поступить и с этими кровавыми кремлёвскими фашистами и их бешенным фюрером )(уйлом которые нападают на другие страны преступно пытаясь аннексировать их суверенные территории точно так как это раньше делали фашисты Гитлера.
Ведь бешеную собаку обычно сначала изолируют а потом если надо тогда усыпляют и утилизируют, так же надо поступить и с проклятыми кровавыми кремлёвскими преступниками )(уйла которые заражены бешенством - фашизма.
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09.04.2021 22:08 Відповісти
ТУРЕЦКАЯ BAYKAR ПОДТВЕРДИЛА ПРОДАЖУ УКРАИНЕ УДАРНЫХ БПЛА

Представители компании подтвердили, что договор уже заключен.
Украина уже приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе компании Baykar.
Также в компании отметили, что посещение производства президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его визита в Турцию, не планируется. Ранее стало известно, что 10 апреля Зеленский прибудет с визитом в Турцию.
"Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом ******* Эрдоганом", - сообщается на сайте главы государства.
Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.https://www.wing.com.ua/content/view/29271/90/
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09.04.2021 21:34 Відповісти
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами - это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», - сообщили в пресс-службе Baykar.

В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
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09.04.2021 21:50 Відповісти
после отлета бедоносца из катара там случилась самая сильная буря за последние пять лет
сегодня по ящику кадры были.
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09.04.2021 21:48 Відповісти

Управління Кримом було передано від Османської імперії угро - фінській Російській личаковій імперії -орді 250 років тому. Угода, була підписана 19.04.1783 р. жахливої ​​- солдатською повією німкенею Котькою - 2. В ній сказано, що півострів не повинен проголошувати свою незалежність. При порушенні цих пунктів Крим автоматично повертається у власність Туреччини. Так, Анкара мала право заявити про свої претензії ще в 1991 році, після розпаду кривавої в'язниці народів срср коли Україна перестала буди стала колонією і відновила свій суверенітет, свободу і незалежність. Ще тоді турецький уряд Тургута Озала повністю визнав суверенітет України над Кримом, в обмін на відновленням автономії і прав кримських татар, які на півострові становлять корінну національну меншину, створенні кримсько - татарської автономії в складі Української держави. Тоді ж турецька влада, з посиланням на норми міжнародно права, вказали на те, що на Український Крим в складі незалежної Української держави категорично не може претендувати кривава мілітаристська Росія. .
Але прокляті російські фашисти загарбники )(уйла тимчасово - окупували Український Крим і проводят свої криваві репресії і геноцид проти корінних українського і кримсько - татарского народів: вбивства, викрадення, тортури, депортація, масові взяття під варту ...
І природно Туреччина як і всі держави демократичного світу не визнали злочинну окупацію і тимчасову анексію Українського Криму проклятими кривавими російськими фашистами -окупантами )(уйла.-
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09.04.2021 21:59 Відповісти
Раздайте патроны поручик Зеленский, Раджеп Эрдоганский налейте вина.
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10.04.2021 01:38 Відповісти
Перекрытие проливов для военных судов РФ.
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10.04.2021 10:03 Відповісти
 
 