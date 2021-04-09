Эрдоган на встрече с Зеленским обсудит проекты поддержки крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Цензор.НЕТ, на официальном сайте президента Турции Реджепа Эрдогана также сообщается о запланированной встрече с президентом Украины.

Согласно этому сообщению, Эрдоган намерен обсудить с Зеленским "решение региональных и международных вопросов на основе понимания сохранения мира и стабильности", а также совместные проекты, направленные на улучшение условий жизни крымских татар.

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