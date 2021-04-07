РУС
Кабмин утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка

Правительство утвердило Концепцию развития и популяризации крымскотатарского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram.

"Развитие крымскотатарского языка является важной частью стратегии деоккупации Крыма, направленной на защиту языка и сохранения самобытности коренного народа. Особенно в период оккупации, когда фактически сведены к нулю все условия для развития на исторической родине. Важно понимать, что это не только укрепление связей с гражданами, которые вынуждены жить под временной оккупацией. Это четкий сигнал нашим партнерам, что мы видим стратегию и будем реализовывать ее", - написал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в "Википедии"

Как сообщилось ранее, согласно информации представительства президента Украины в АРК, оккупационные "власти" Крыма запрещают использование украинского и крымскотатарского языков.

Это хохлы малороссы украинского не знают и не панимают. А крымские татары в жизни свой язЫк не забудут... шморгаля ты кусок...
07.04.2021 14:22 Ответить
а що тебе так у його пості вспучило? не треба займатись державі крим-татарською, нехай самі як усе життя?
07.04.2021 14:35 Ответить
якби кіримли у лютому 14-го одержали зброю, то спецназ рахи тихо плакав би у куточку

мій добрий знайомий киримли із задоволенням та в деталях якось розповідав як він з одного удару валить бичка.
мені тоді стали зле.....
07.04.2021 15:15 Ответить
Якши !
Иншалла !
07.04.2021 14:28 Ответить
Українську слід популяризувати і нав'язувати всюди!

Це лінгва франка нашої країни.
Інші мови - коштом меншин, приватних фондів, а не держави хай "популяризують".
07.04.2021 14:40 Ответить
Інші мови - коштом меншин

Мова киримли - мова корінного народу Української держави,

такого самого як і українці, а отже - саме держава має дбати про неї
07.04.2021 15:11 Ответить
Орел! А скількох кацапів з 2014-го він уже завалив з одного удару? Чи, хоча б, з двох?
07.04.2021 19:57 Ответить
Коли у вас недобудований фундамент і стіни хати (українці), дбають не про вікна (татар), а про фундамент і стіни.

В Україні багато "корінних" народів, що жили на цій території століттями і досі не мають власних держав: гагаузи, ногаї, караїми.

Якщо українська мова не буде мовою усіх народностей, що тут проживають, не виконуватиме об'єднавчої функції в межах Української держави (а остання буде, натомість, розвивати мови т. зв. "корінного населення", а не насаджуватиме свою), то за зовнішньо-політичних потрясінь така країна розколиться на державки "корінних народів", як це було з Російською імперією чи Австро-Угорщиною.
09.04.2021 02:32 Ответить
Ввести в школах обязательным предметом крымскотатарский язык.
07.04.2021 17:03 Ответить
Так! І обв"язково здача ЗНО по ній!
07.04.2021 20:00 Ответить
Кто там про коренй язык писал. Чушь. Потому как указанные национальности не коренные а пришлые.
07.04.2021 21:02 Ответить
 
 