Кабмин утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка
Правительство утвердило Концепцию развития и популяризации крымскотатарского языка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram.
"Развитие крымскотатарского языка является важной частью стратегии деоккупации Крыма, направленной на защиту языка и сохранения самобытности коренного народа. Особенно в период оккупации, когда фактически сведены к нулю все условия для развития на исторической родине. Важно понимать, что это не только укрепление связей с гражданами, которые вынуждены жить под временной оккупацией. Это четкий сигнал нашим партнерам, что мы видим стратегию и будем реализовывать ее", - написал премьер.
Как сообщилось ранее, согласно информации представительства президента Украины в АРК, оккупационные "власти" Крыма запрещают использование украинского и крымскотатарского языков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Иншалла !
Це лінгва франка нашої країни.
Інші мови - коштом меншин, приватних фондів, а не держави хай "популяризують".
Мова киримли - мова корінного народу Української держави,
такого самого як і українці, а отже - саме держава має дбати про неї
мій добрий знайомий киримли із задоволенням та в деталях якось розповідав як він з одного удару валить бичка.
мені тоді стали зле.....
В Україні багато "корінних" народів, що жили на цій території століттями і досі не мають власних держав: гагаузи, ногаї, караїми.
Якщо українська мова не буде мовою усіх народностей, що тут проживають, не виконуватиме об'єднавчої функції в межах Української держави (а остання буде, натомість, розвивати мови т. зв. "корінного населення", а не насаджуватиме свою), то за зовнішньо-політичних потрясінь така країна розколиться на державки "корінних народів", як це було з Російською імперією чи Австро-Угорщиною.