Кабмин утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка

Правительство утвердило Концепцию развития и популяризации крымскотатарского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram.

"Развитие крымскотатарского языка является важной частью стратегии деоккупации Крыма, направленной на защиту языка и сохранения самобытности коренного народа. Особенно в период оккупации, когда фактически сведены к нулю все условия для развития на исторической родине. Важно понимать, что это не только укрепление связей с гражданами, которые вынуждены жить под временной оккупацией. Это четкий сигнал нашим партнерам, что мы видим стратегию и будем реализовывать ее", - написал премьер.

Как сообщилось ранее, согласно информации представительства президента Украины в АРК, оккупационные "власти" Крыма запрещают использование украинского и крымскотатарского языков.