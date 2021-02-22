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Оккупанты в Крыму запрещают использование украинского и крымскотатарского языков, - представительство Зеленского в АРК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты в Крыму запрещают использование украинского и крымскотатарского языков, - представительство Зеленского в АРК

Российская оккупационная "власть" в Крыму нарушает права местных жителей на использование родного для них языка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Отмечается, что с первых дней временной оккупации русская оккупационная "администрация" нарушала право граждан Украины пользоваться родным для них языком, в частности украинским и крымскотатарским.

"Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила пользоваться украинским, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация и с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей для использования языка и его развития на Крымском полуострове нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров

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Топ комментарии
+4
У меня тоже родственники в Феодосии живут. Рассказывают что не только на украинском уже никто не разговаривает а и на росийском стараются помалкивать. И только вечером на кухне шепотом перешептываются, чтобы росийские чекисты которых заселили в их дом не услышали через вентиляцию и ночью не приехал воронок.
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22.02.2021 09:58
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Какая неожиданность!
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22.02.2021 09:41 Ответить
треба починати відсиляти бесів московського патріархату
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22.02.2021 09:59 Ответить
Зоборонити московське нарича в Україні .
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22.02.2021 09:46 Ответить
вы не вкурсе, что в Украине уже нет русскоязычных школ
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22.02.2021 11:23 Ответить
У меня тоже родственники в Феодосии живут. Рассказывают что не только на украинском уже никто не разговаривает а и на росийском стараются помалкивать. И только вечером на кухне шепотом перешептываются, чтобы росийские чекисты которых заселили в их дом не услышали через вентиляцию и ночью не приехал воронок.
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22.02.2021 09:58 Ответить
Кагда здайотся-крєстітся надо))
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22.02.2021 11:29 Ответить
Нам на ваші чувства глубоко нас рать)))
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22.02.2021 11:30 Ответить
О...в нас тут ватодєсант))) Чувчтвую лапоть шо ти 3.14здун коїх паіскать надобно Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК - Цензор.НЕТ 7838
А тепер відпочинь в спамі нєгодяй ти лапотний Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК - Цензор.НЕТ 5523
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22.02.2021 11:28 Ответить
Блин, ну ЗЕбилы хотя бы инет мониторили. Рашкованов можно же чморить без откровенных фейков.
Миллет - круглосуточная крымская телестанция.
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22.02.2021 09:55 Ответить
представительство в автономной и т.д. это еще одна группировка по выкачиванию денег из буджета! Убрать представительства вместе с шаровиками!
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22.02.2021 09:55 Ответить
А вы на что рассчитывали, что вас икрой черной закидают и языком вылижут? Ну на ето они и окупанты чтобы все запрещать.
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22.02.2021 09:56 Ответить
нужны адекваные действия, кацапскуму наречию не должно быть места в Украине!!!
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22.02.2021 10:01 Ответить
Та ви шо? А в нас тут в магазинах кожна російська скотиняка може звертатися на своїй свиномові й її обслуговують. Так їм цього замало, вони ще через своїх свинособак у Зраді хочуть покрамсати мовний закон. Виходить, що кацапи забороняють українські і кримськотатарську а фошизди українці?
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22.02.2021 10:03 Ответить
О дикарях кацапах еще Пушкин писал:"Я из лесу вышел; был сильный мороз"
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22.02.2021 10:05 Ответить
А Моргунов показав кулак і " знову зайшов"!
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22.02.2021 10:06 Ответить
Ігор,ти напевне погано вчився. Цей вірш написав Нікрасов,а не Пушкін..."Однажды, в студеную зимнюю пору. Я из лесу вышел; был сильный мороз."
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22.02.2021 10:20 Ответить
посыл в другом... кацапы недавно только из лесу вышли... шишек стало мало для пропитания..
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22.02.2021 10:24 Ответить
Это то который писал о кацапах:"Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово."
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22.02.2021 10:31 Ответить
Вибачте Віктор Соколенко, тільки Некрасов пишеться через е.
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22.02.2021 11:17 Ответить
Общие слова без всякой конкретики и доказательств. Можно же было привести информацию, сколько было СМИ на украинском и татарском языке. Сколько осталось. Если утверждается, что есть официальные запреты, то опубликуйте эти распоряжения. Это же не являетс информацией плж грифом "секретно"? Или является?
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22.02.2021 11:19 Ответить
Нужно поднимать вопрос в ООН .
99% крымчан до 2014г разговаривали только на украинском! В рескоязычных школах заполнение было 5%.
Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК - Цензор.НЕТ 3082
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22.02.2021 13:21 Ответить
Наверно поэтому там три государственных языка.
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22.02.2021 13:35 Ответить
 
 