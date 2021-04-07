Кабмін затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Уряд затвердив Концепцію розвитку та популяризації кримськотатарської мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Telegram.

"Розвиток кримськотатарської мови є важливою частиною стратегії деокупації Криму, спрямованої на захист мови та збереження самобутності корінного народу. Особливо в період окупації, коли фактично зведені до нуля всі умови для розвитку на історичній батьківщині. Важливо розуміти, що це не лише зміцнення зв’язків із громадянами, які змушені жити під тимчасовою окупацією. Це чіткий сигнал нашим партнерам, що ми бачимо стратегію та реалізовуватимемо її", - написав прем'єр.

Як повідомлялося раніше, згідно з інформацією представництва президента України в АРК, окупаційна "влада" Криму забороняє використання української та кримськотатарської мов.