Кабмін затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови
Уряд затвердив Концепцію розвитку та популяризації кримськотатарської мови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Telegram.
"Розвиток кримськотатарської мови є важливою частиною стратегії деокупації Криму, спрямованої на захист мови та збереження самобутності корінного народу. Особливо в період окупації, коли фактично зведені до нуля всі умови для розвитку на історичній батьківщині. Важливо розуміти, що це не лише зміцнення зв’язків із громадянами, які змушені жити під тимчасовою окупацією. Це чіткий сигнал нашим партнерам, що ми бачимо стратегію та реалізовуватимемо її", - написав прем'єр.
Як повідомлялося раніше, згідно з інформацією представництва президента України в АРК, окупаційна "влада" Криму забороняє використання української та кримськотатарської мов.
Иншалла !
Це лінгва франка нашої країни.
Інші мови - коштом меншин, приватних фондів, а не держави хай "популяризують".
Мова киримли - мова корінного народу Української держави,
такого самого як і українці, а отже - саме держава має дбати про неї
мій добрий знайомий киримли із задоволенням та в деталях якось розповідав як він з одного удару валить бичка.
мені тоді стали зле.....
В Україні багато "корінних" народів, що жили на цій території століттями і досі не мають власних держав: гагаузи, ногаї, караїми.
Якщо українська мова не буде мовою усіх народностей, що тут проживають, не виконуватиме об'єднавчої функції в межах Української держави (а остання буде, натомість, розвивати мови т. зв. "корінного населення", а не насаджуватиме свою), то за зовнішньо-політичних потрясінь така країна розколиться на державки "корінних народів", як це було з Російською імперією чи Австро-Угорщиною.