Новини
Кабмін затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Кабмін затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Уряд затвердив Концепцію розвитку та популяризації кримськотатарської мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Telegram.

"Розвиток кримськотатарської мови є важливою частиною стратегії деокупації Криму, спрямованої на захист мови та збереження самобутності корінного народу. Особливо в період окупації, коли фактично зведені до нуля всі умови для розвитку на історичній батьківщині. Важливо розуміти, що це не лише зміцнення зв’язків із громадянами, які змушені жити під тимчасовою окупацією. Це чіткий сигнал нашим партнерам, що ми бачимо стратегію та реалізовуватимемо її", - написав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінреінтеграції ініціює наповнення і переклад текстів кримськотатарською мовою у "Вікіпедії"

Як повідомлялося раніше, згідно з інформацією представництва президента України в АРК, окупаційна "влада" Криму забороняє використання української та кримськотатарської мов.

+2
Это хохлы малороссы украинского не знают и не панимают. А крымские татары в жизни свой язЫк не забудут... шморгаля ты кусок...
показати весь коментар
07.04.2021 14:22 Відповісти
+2
а що тебе так у його пості вспучило? не треба займатись державі крим-татарською, нехай самі як усе життя?
показати весь коментар
07.04.2021 14:35 Відповісти
+2
якби кіримли у лютому 14-го одержали зброю, то спецназ рахи тихо плакав би у куточку

мій добрий знайомий киримли із задоволенням та в деталях якось розповідав як він з одного удару валить бичка.
мені тоді стали зле.....
показати весь коментар
07.04.2021 15:15 Відповісти
