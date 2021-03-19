Мінреінтеграції ініціює наповнення і переклад текстів кримськотатарською мовою у "Вікіпедії"

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціювало початок роботи над наповненням і перекладом онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" текстами кримськотатарською мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Відбулась організаційна зустріч за участю заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Снавера Сейтхалілєва з адміністратором розділу "Вікіпедія" українською мовою та координатора програм ГО "Вікімедія Україна" Антона Процюка, програмної менеджерки державної установи "Український інститут" Ксенії Калини, кримськотатарської молоді та активістів. У межах зустрічі було обговорено початок роботи над наповненням та перекладом онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" текстами кримськотатарською мовою", - йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції планує використати цю методику та ініціювати тематичні марафони, тренінги, конкурси та вебінари для наповнення та перекладу кримськотатарських текстів в онлайн-енциклопедії. До цієї роботи зможуть долучитися фахівці-мовознавці, видавці, студенти кримськотатарської філології та активна кримськотатарська молодь.

"Інтеграція кримськотатарської мови у сучасні цифрові платформи є одним з важливих елементів її розвитку та популяризації, а "Вікіпедія" це дуже потужний інструмент у цьому напрямку. Такий підхід сприятиме вивченню та використанню кримськотатарської мови представниками корінного кримськотатарського народу, а також популяризує її за межами етнічної групи", - додали в міністерстві.

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