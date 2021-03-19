Мінреінтеграції ініціює наповнення і переклад текстів кримськотатарською мовою у "Вікіпедії"
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціювало початок роботи над наповненням і перекладом онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" текстами кримськотатарською мовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Відбулась організаційна зустріч за участю заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Снавера Сейтхалілєва з адміністратором розділу "Вікіпедія" українською мовою та координатора програм ГО "Вікімедія Україна" Антона Процюка, програмної менеджерки державної установи "Український інститут" Ксенії Калини, кримськотатарської молоді та активістів. У межах зустрічі було обговорено початок роботи над наповненням та перекладом онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" текстами кримськотатарською мовою", - йдеться в повідомленні.
Мінреінтеграції планує використати цю методику та ініціювати тематичні марафони, тренінги, конкурси та вебінари для наповнення та перекладу кримськотатарських текстів в онлайн-енциклопедії. До цієї роботи зможуть долучитися фахівці-мовознавці, видавці, студенти кримськотатарської філології та активна кримськотатарська молодь.
"Інтеграція кримськотатарської мови у сучасні цифрові платформи є одним з важливих елементів її розвитку та популяризації, а "Вікіпедія" це дуже потужний інструмент у цьому напрямку. Такий підхід сприятиме вивченню та використанню кримськотатарської мови представниками корінного кримськотатарського народу, а також популяризує її за межами етнічної групи", - додали в міністерстві.
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Через пару років Idiocracy видаватиметься супер-оптимістичною кінострічкою...
Це те саме, що держава, якою може керувати будь-хто.
Вас приклад Зеленського і слуг нічому не навчив?
Для осіб із особливими інтелектуальними потребами у тій самій вікі написано:
Вам не обов'язково бути професором з математики, щоб робити зміни у статті про тригонометричні функції...
Розумієте, що це за ресурс?
Як ні, то користуйтеся, на здоров'я.
https://censor.net/ru/user/394174
Так. Краще російськомовний контент просто блокувати. З аудіо включно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d1590e5a1https://censor.net/ru/user/463480
якщо тобі хочеться обманюватись - дєрзай!
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d15bd172chttps://censor.net/ru/user/394174
Ти не користуєшся гугл перекладачем?
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d16952f3bhttps://censor.net/ru/user/463480
ні. для сайтів - ні.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cc-72b1-9f56-7353010192a1https://censor.net/ru/user/394174
А дарма. Відкриваєш англомовну версію Вікіпедії, скажімо, клацаєш правою кнопкою миші - перекласти українською і отримуєш найбільш змістовну інформацію. І так з іншими мовами та сайтами. Бо досконало людина може знати лише одну мову.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cc-72b1-9f56-735302185809https://censor.net/ru/user/463480
)))) нашо мені перекладати я і в оригіналі читаю. то тобі твій переклад насрав у голову про доскональне знання лише однієї мови?
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac3ea10c8https://censor.net/ru/user/394174
Щоб досконало знати мову, треба народитися та жити у цьому мовному середовищі та сприймати цю мову, як свою рідну. А те, що ти досконально знаєш всі мови світу я навіть і не сумніваюся.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac456c70ehttps://censor.net/ru/user/463480
філософ хрєнов, якщо тобі твого знання вистачає лише на гугл перекладач, це не означає, що всі інші твого рівня розвитку. і покладання на машинний переклад - ще раз підкреслює твою обмеженість у темі.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac4fd483dhttps://censor.net/ru/user/394174
Є такі люди...всіх розумніших за них вважають філософами...а ще є штучні ноги, штучні руки...деякі релігійні секти забороняють пломби в зуби ставити, переливання крові...тема машинного перекладу з тієї ж опери.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac5be63c8https://censor.net/ru/user/463480
а є ще кугути-рагуля тіпа тебе які мелять аби шось відповісти аби не мовчки
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac5d5387dhttps://censor.net/ru/user/394174
русскій?