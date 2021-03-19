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Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в "Википедии"

Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициировало начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Состоялась организационная встреча с участием заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавера Сейтхалилева с администратором раздела "Википедия" на украинском языке и координатора программ ОО "Викимедиа Украина" Антона Процюка, программного менеджера государственного учреждения "Украинский институт" Ксении Калины, крымскотатарской молодежи и активистов. В рамках встречи было обсуждено начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции планирует использовать данную методику и инициировать тематические марафоны, тренинги, конкурсы и вебинары для наполнения и перевода крымскотатарских текстов в онлайн-энциклопедии. К этой работе смогут присоединиться специалисты-языковеды, издатели, студенты крымскотатарской филологии и активная крымскотатарский молодежь.

"Интеграция крымскотатарского языка в современные цифровые платформы является одним из важных элементов ее развития и популяризации, а "Википедия" это очень мощный инструмент в этом направлении. Такой подход будет способствовать изучению и использованию крымскотатарского языка представителями коренного крымскотатарского народа, а также популяризирует его за пределами этнической группы", - добавили в министерстве.

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Автор: 

Википедия (41) крымские татары (2717) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+3
Рєзніков, мудило, коли відновлять фінансування каналу АТР?
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19.03.2021 13:35
+2
Мінреінтеграції ініціює наповнення і переклад текстів кримськотатарською мовою у "Вікіпедії" - Цензор.НЕТ 4817
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19.03.2021 13:47
+1
якщо тобі хочеться обманюватись - дєрзай!
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19.03.2021 13:57
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Рєзніков, мудило, коли відновлять фінансування каналу АТР?
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19.03.2021 13:35 Ответить
Машинний переклад може запросто весь російськомовний інтернет контент автоматично перетворювати на україномовний, чи кримськотатарсько мовний контент. І це не гірший тимчасовий варіант.
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19.03.2021 13:38 Ответить
Мінреінтеграції ініціює наповнення і переклад текстів кримськотатарською мовою у "Вікіпедії" - Цензор.НЕТ 4817
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19.03.2021 13:47 Ответить
Так. Краще російськомовний контент просто блокувати. З аудіо включно.
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19.03.2021 13:56 Ответить
якщо тобі хочеться обманюватись - дєрзай!
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19.03.2021 13:57 Ответить
Ти не користуєшся гугл перекладачем?
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19.03.2021 14:08 Ответить
ні. для сайтів - ні.
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19.03.2021 14:11 Ответить
А дарма. Відкриваєш англомовну версію Вікіпедії, скажімо, клацаєш правою кнопкою миші - перекласти українською і отримуєш найбільш змістовну інформацію. І так з іншими мовами та сайтами. Бо досконало людина може знати лише одну мову.
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19.03.2021 14:41 Ответить
)))) нашо мені перекладати я і в оригіналі читаю. то тобі твій переклад насрав у голову про доскональне знання лише однієї мови?
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19.03.2021 15:21 Ответить
Щоб досконало знати мову, треба народитися та жити у цьому мовному середовищі та сприймати цю мову, як свою рідну. А те, що ти досконально знаєш всі мови світу я навіть і не сумніваюся.
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19.03.2021 15:54 Ответить
філософ хрєнов, якщо тобі твого знання вистачає лише на гугл перекладач, це не означає, що всі інші твого рівня розвитку. і покладання на машинний переклад - ще раз підкреслює твою обмеженість у темі.
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19.03.2021 16:02 Ответить
Є такі люди...всіх розумніших за них вважають філософами...а ще є штучні ноги, штучні руки...деякі релігійні секти забороняють пломби в зуби ставити, переливання крові...тема машинного перекладу з тієї ж опери.
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19.03.2021 16:10 Ответить
а є ще кугути-рагуля тіпа тебе які мелять аби шось відповісти аби не мовчки
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19.03.2021 16:19 Ответить
русскій?
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19.03.2021 16:25 Ответить
ти хочеш сказати, що ти українець і апріорі не можеш нести бредятину? а як же тоді війна сталася? умний українець би не просрав її.
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19.03.2021 17:27 Ответить
+
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19.03.2021 13:40 Ответить
Молодці!
Влада - з телевізора!
Знання - з вікіпедії!
Через пару років Idiocracy видаватиметься супер-оптимістичною кінострічкою...
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19.03.2021 14:24 Ответить
Чим Вікіпедія не вгодила?
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19.03.2021 14:43 Ответить
Гасло вікіпедії: енциклопедія, яку може редагувати кожен!
Це те саме, що держава, якою може керувати будь-хто.
Вас приклад Зеленського і слуг нічому не навчив?

Для осіб із особливими інтелектуальними потребами у тій самій вікі написано:

Вам не обов'язково бути професором з математики, щоб робити зміни у статті про тригонометричні функції...

Розумієте, що це за ресурс?
Як ні, то користуйтеся, на здоров'я.
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19.03.2021 15:00 Ответить
Еще раз сегодня повторюсь... вы сами себя жрете... мужики, вы для кого это делаете? Какая единая Украина? Акуеть...
Мінреінтеграції ініціює наповнення і переклад текстів кримськотатарською мовою у "Вікіпедії" - Цензор.НЕТ 5491 https://censor.net/ru/user/394174

Так. Краще російськомовний контент просто блокувати. З аудіо включно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d1590e5a1https://censor.net/ru/user/463480

якщо тобі хочеться обманюватись - дєрзай!
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d15bd172chttps://censor.net/ru/user/394174

Ти не користуєшся гугл перекладачем?
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d16952f3bhttps://censor.net/ru/user/463480

ні. для сайтів - ні.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cc-72b1-9f56-7353010192a1https://censor.net/ru/user/394174

А дарма. Відкриваєш англомовну версію Вікіпедії, скажімо, клацаєш правою кнопкою миші - перекласти українською і отримуєш найбільш змістовну інформацію. І так з іншими мовами та сайтами. Бо досконало людина може знати лише одну мову.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cc-72b1-9f56-735302185809https://censor.net/ru/user/463480

)))) нашо мені перекладати я і в оригіналі читаю. то тобі твій переклад насрав у голову про доскональне знання лише однієї мови?
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac3ea10c8https://censor.net/ru/user/394174

Щоб досконало знати мову, треба народитися та жити у цьому мовному середовищі та сприймати цю мову, як свою рідну. А те, що ти досконально знаєш всі мови світу я навіть і не сумніваюся.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac456c70ehttps://censor.net/ru/user/463480

філософ хрєнов, якщо тобі твого знання вистачає лише на гугл перекладач, це не означає, що всі інші твого рівня розвитку. і покладання на машинний переклад - ще раз підкреслює твою обмеженість у темі.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac4fd483dhttps://censor.net/ru/user/394174

Є такі люди...всіх розумніших за них вважають філософами...а ще є штучні ноги, штучні руки...деякі релігійні секти забороняють пломби в зуби ставити, переливання крові...тема машинного перекладу з тієї ж опери.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac5be63c8https://censor.net/ru/user/463480

а є ще кугути-рагуля тіпа тебе які мелять аби шось відповісти аби не мовчки
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac5d5387dhttps://censor.net/ru/user/394174

русскій?
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19.03.2021 16:54 Ответить
І на чиїй ти стороні - МОЇЙ, чи його?
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19.03.2021 17:09 Ответить
Если по честному, то на твоей, а если по справедливости то на его))) как то надо искать компромисс, иначе толку нУль... Как то так.
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19.03.2021 17:29 Ответить
Я имею для Украины. Объединяться надо, а не дерьмом плеваться. Слово такое совковое есььь ПЛЮРАЛИЗЬМ) О!
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19.03.2021 17:32 Ответить
Пустая трата денег. Крымскотатарский почти не отличается от турецкого, а у тех в Википедии всё ОК
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19.03.2021 17:40 Ответить
 
 