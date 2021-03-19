Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в "Википедии"

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициировало начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Состоялась организационная встреча с участием заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавера Сейтхалилева с администратором раздела "Википедия" на украинском языке и координатора программ ОО "Викимедиа Украина" Антона Процюка, программного менеджера государственного учреждения "Украинский институт" Ксении Калины, крымскотатарской молодежи и активистов. В рамках встречи было обсуждено начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции планирует использовать данную методику и инициировать тематические марафоны, тренинги, конкурсы и вебинары для наполнения и перевода крымскотатарских текстов в онлайн-энциклопедии. К этой работе смогут присоединиться специалисты-языковеды, издатели, студенты крымскотатарской филологии и активная крымскотатарский молодежь.

"Интеграция крымскотатарского языка в современные цифровые платформы является одним из важных элементов ее развития и популяризации, а "Википедия" это очень мощный инструмент в этом направлении. Такой подход будет способствовать изучению и использованию крымскотатарского языка представителями коренного крымскотатарского народа, а также популяризирует его за пределами этнической группы", - добавили в министерстве.

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