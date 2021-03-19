Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарский язык в "Википедии"
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициировало начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Состоялась организационная встреча с участием заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавера Сейтхалилева с администратором раздела "Википедия" на украинском языке и координатора программ ОО "Викимедиа Украина" Антона Процюка, программного менеджера государственного учреждения "Украинский институт" Ксении Калины, крымскотатарской молодежи и активистов. В рамках встречи было обсуждено начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке", - говорится в сообщении.
Минреинтеграции планирует использовать данную методику и инициировать тематические марафоны, тренинги, конкурсы и вебинары для наполнения и перевода крымскотатарских текстов в онлайн-энциклопедии. К этой работе смогут присоединиться специалисты-языковеды, издатели, студенты крымскотатарской филологии и активная крымскотатарский молодежь.
"Интеграция крымскотатарского языка в современные цифровые платформы является одним из важных элементов ее развития и популяризации, а "Википедия" это очень мощный инструмент в этом направлении. Такой подход будет способствовать изучению и использованию крымскотатарского языка представителями коренного крымскотатарского народа, а также популяризирует его за пределами этнической группы", - добавили в министерстве.
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Це те саме, що держава, якою може керувати будь-хто.
Вас приклад Зеленського і слуг нічому не навчив?
Для осіб із особливими інтелектуальними потребами у тій самій вікі написано:
Вам не обов'язково бути професором з математики, щоб робити зміни у статті про тригонометричні функції...
Розумієте, що це за ресурс?
Як ні, то користуйтеся, на здоров'я.
https://censor.net/ru/user/394174
Так. Краще російськомовний контент просто блокувати. З аудіо включно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d1590e5a1https://censor.net/ru/user/463480
якщо тобі хочеться обманюватись - дєрзай!
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d15bd172chttps://censor.net/ru/user/394174
Ти не користуєшся гугл перекладачем?
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cb-7311-9b82-ae7d16952f3bhttps://censor.net/ru/user/463480
ні. для сайтів - ні.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cc-72b1-9f56-7353010192a1https://censor.net/ru/user/394174
А дарма. Відкриваєш англомовну версію Вікіпедії, скажімо, клацаєш правою кнопкою миші - перекласти українською і отримуєш найбільш змістовну інформацію. І так з іншими мовами та сайтами. Бо досконало людина може знати лише одну мову.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cc-72b1-9f56-735302185809https://censor.net/ru/user/463480
)))) нашо мені перекладати я і в оригіналі читаю. то тобі твій переклад насрав у голову про доскональне знання лише однієї мови?
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac3ea10c8https://censor.net/ru/user/394174
Щоб досконало знати мову, треба народитися та жити у цьому мовному середовищі та сприймати цю мову, як свою рідну. А те, що ти досконально знаєш всі мови світу я навіть і не сумніваюся.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac456c70ehttps://censor.net/ru/user/463480
філософ хрєнов, якщо тобі твого знання вистачає лише на гугл перекладач, це не означає, що всі інші твого рівня розвитку. і покладання на машинний переклад - ще раз підкреслює твою обмеженість у темі.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac4fd483dhttps://censor.net/ru/user/394174
Є такі люди...всіх розумніших за них вважають філософами...а ще є штучні ноги, штучні руки...деякі релігійні секти забороняють пломби в зуби ставити, переливання крові...тема машинного перекладу з тієї ж опери.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac5be63c8https://censor.net/ru/user/463480
а є ще кугути-рагуля тіпа тебе які мелять аби шось відповісти аби не мовчки
https://censor.net/ru/comments/locate/3254406/0192146d-90cd-7000-baed-77dac5d5387dhttps://censor.net/ru/user/394174
русскій?