Резников обсудил с послом Турции строительство 1000 квартир для крымских татар
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Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили проект строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крыма и Севастополя.
В частности, речь идет о строительстве 1000 квартир для крымских татар, которые учитываются как внутренне перемещенные лица, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.
Проект предусматривает два этапа: в рамках первого - строительство 500 квартир на Херсонской, Николаевской и Киевской области; в рамках второго - еще 500 квартир, но локация будет определена после дополнительного изучения.
Кроме того, стороны обсудили визит Алексея Резникова в Турцию среди прочего с целью презентации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также визит Посла в Донецкую и Луганскую области в ближайшее время.
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Такими плотными массивами нельзя, тем более резко.
Думаю, что речь потому идёт о квартирах, а не о котеджах, чтобы временно перемещённые вернулись на родину когда придёт час. Квартиры то не в собственность будут переданы - собственник квартир тот кто оплатил их строительство. Их лишь в пользование отдадут, пусть и безоплатное, кроме услуг жкх конечно.
с какого дуба передавать украинских граждан Турции ?