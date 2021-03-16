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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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жилье (877) Турция (3238) крымские татары (2686) Резников (1165) Министерство реинтеграции (249)

Резников обсудил с послом Турции строительство 1000 квартир для крымских татар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников обсудил с послом Турции строительство 1000 квартир для крымских татар

Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили проект строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крыма и Севастополя.

В частности, речь идет о строительстве 1000 квартир для крымских татар, которые учитываются как внутренне перемещенные лица, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.

Проект предусматривает два этапа: в рамках первого - строительство 500 квартир на Херсонской, Николаевской и Киевской области; в рамках второго - еще 500 квартир, но локация будет определена после дополнительного изучения.

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Кроме того, стороны обсудили визит Алексея Резникова в Турцию среди прочего с целью презентации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также визит Посла в Донецкую и Луганскую области в ближайшее время.
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Топ комментарии
+7
Сомнительное действие с точки зрения интересов Украины. Крымских татар надо ассимилировать с общим населением а не создавать монопоселения.
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16.03.2021 13:18
+2
очень своевременно и важно... переселенцы нуждаются в жилье, особенно те, кто за Украину готов сражаться.
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16.03.2021 13:04
+2
за чей счет этот банкет?
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16.03.2021 13:32
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очень своевременно и важно... переселенцы нуждаются в жилье, особенно те, кто за Украину готов сражаться.
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16.03.2021 13:04 Ответить
1000 фермерских усадьб (с землей) кырымлы рядом с Перекопом - надежней всяких "Джевелинов"
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16.03.2021 13:08 Ответить
неплохая идея, если там есть для этого свободная земля.
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16.03.2021 13:14 Ответить
Якшо немає то треба освободіть...
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16.03.2021 13:19 Ответить
можно и за Перекопом Резніков обговорив із послом Туреччини будівництво тисячі квартир для кримських татар - Цензор.НЕТ 2277
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16.03.2021 15:52 Ответить
Всьому свій час. Там пока кацапсятиною воняє...
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16.03.2021 16:12 Ответить
Наверняка возникнут тёрки с уже существующими там херсонскими фермерами.
Такими плотными массивами нельзя, тем более резко.
Думаю, что речь потому идёт о квартирах, а не о котеджах, чтобы временно перемещённые вернулись на родину когда придёт час. Квартиры то не в собственность будут переданы - собственник квартир тот кто оплатил их строительство. Их лишь в пользование отдадут, пусть и безоплатное, кроме услуг жкх конечно.
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16.03.2021 13:18 Ответить
Да и главное - работа в том районе должна быть. А если плохо с вакансиями, значит заодно нужно и что-то построить где бы люди были заняты делом.
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16.03.2021 13:20 Ответить
Сомнительное действие с точки зрения интересов Украины. Крымских татар надо ассимилировать с общим населением а не создавать монопоселения.
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16.03.2021 13:18 Ответить
нужно создавать "Войско Низовое татарское" в месте выхода Канала из Днепра Резніков обговорив із послом Туреччини будівництво тисячі квартир для кримських татар - Цензор.НЕТ 288
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16.03.2021 15:56 Ответить
за чей счет этот банкет?
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16.03.2021 13:32 Ответить
Крымские татары ближе к Турции, Турция могла их разместит в Анталии и поделиться местом в Мечети.
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16.03.2021 13:34 Ответить
кырымлы - уроженцы Крыма и граждане Украины.
с какого дуба передавать украинских граждан Турции ?
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16.03.2021 15:58 Ответить
Я читал исследования американского стратегического центра ,что до 2050года,много земель омываемых Чёрным и Азовским морями отойдут к Турции, ...
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16.03.2021 17:04 Ответить
Краще б Турція будувала ті квартири у звільненому (спільно з Україною) від російських окупаційних військ Криму!
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16.03.2021 13:42 Ответить
А до чого тут Київська область, у нас і донецьких хватає.
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16.03.2021 15:11 Ответить
 
 