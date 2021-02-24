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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На крымскотатарском языке в оккупированном Крыму учатся лишь 3% школьников, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Общество

На крымскотатарском языке в оккупированном Крыму учатся лишь 3% школьников, - Денисова

В оккупированном Крыму Россия нарушает право на образование на родном языке.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Денисова напомнила, что Российская Федерация, как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма.

В частности, нарушается право на образование на родном языке, закрепленное статьей 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Так, на крымскотатарском языке обучаются всего 3% школьников (64 00 учащихся), а доля учащихся, обучающихся на украинском языке, сократилась за годы оккупации в 50 раз, на сегодня это 249 учеников.

Кроме того, омбудсмен отметила, что РФ сегодня преследует по политическим мотивам 133 гражданина Украины. 114 из них незаконно содержатся в местах лишения свободы. Из них 15 - в оккупированном Крыму и 99 - в РФ. Всего в заключении 78 крымских татар.

Также читайте: Оккупанты в Крыму запрещают использование украинского и крымскотатарского языков, - представительство Зеленского в АРК

Автор: Богдан Гуньковський
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Якщо б Рада прийняла закон про громадянство, коли кожен кримчанин мав би право голосу лише після складання іспитів української і татарської, то татарська мова стала б надзвичайно популярна на півострові.
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24.02.2021 18:05 Ответить
а когда было больше?
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24.02.2021 18:24 Ответить
Больше было до того как сталинские палачи депортировали крымско-татарский народ с их родной земли. Это Ялта:

На крымскотатарском языке в оккупированном Крыму учатся лишь 3% школьников, - Денисова - Цензор.НЕТ 2053
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24.02.2021 18:44 Ответить
От звідки пані омбудсменша знає ці цифри? Вона,що там була,інспектувала чи як? Та немає там навчання ні кримськотатарською і тим паче українською мовами.
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24.02.2021 18:26 Ответить
В РФ в усіх федеральних республіках лише декларативно 2-3 держмови ,а реально один "вяликий та магучий" !!! До речі, в Україні державність української мови подекуди виявляється декларативною!!! )))
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24.02.2021 18:35 Ответить
Заголовок немного странный.
Вообще-то Денисова говорит об обучении на украинском языке - "доля учащихся, обучающихся на украинском языке, сократилась за годы оккупации в 50 раз, на сегодня это 249 учеников."
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24.02.2021 18:47 Ответить
Крымских татар всего около 300 тыс. а в Крыму сейчас наверняка ощутимо меньше. Поэтому 64000 детей - вполне реальная цифра. Новость надо было делать про украинский язык в Крыму, его реально пытаются искоренить. А с татарами кацапы пока заигрывают, там есть процент штрейкбрехеров (они у любого народа находятся) их особо охаживают оккупанты, кроме того, Турция вписывается за татар. Пока кацапы в их понимании татар не щемят (постоянные обыски у "терористов"они считают нормальным). им кажется что они хорошо к крымским татарам относятся ( русские самый добрый народ в мире как они говорят)))), но небольшой но духовитый татарский народ не проведешь.
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24.02.2021 18:58 Ответить
в том то и дело, что кацапы терпят малые народы, потому что их мало, а вот крупные нации - украинцы - с их языком, культурой поперек горла стали кацапам, якобы угрожают их расейской нации, языку и культуре - зависть, жаба давит, конкуренты и соперники.
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24.02.2021 20:22 Ответить
Хорошо, что до 2014г 50% крымских школьников учились на татарском. Кримськотатарською мовою в окупованому Криму навчаються лише 3% школярів, - Денісова - Цензор.НЕТ 7766
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24.02.2021 21:16 Ответить
С крымскими татарами , так случайно получилось, я плотно общался в юности ( конец 90-х) в тусовке студенческой было с десяток татар. Все они прекрасно знали свой язык, культуру, читали свою литературу, многие слушали свою музыку и т.д., наверняка в школе все учились на татарском. Потом они все переехали в Донецк и только один закацапился в Донецке, стал косить по местного, остальные остались мега_татарами. Это серьезный народ и них самоидентификация национальная помощней, чем у ватников и даже ваших рассеян.
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24.02.2021 22:02 Ответить
 
 