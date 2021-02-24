На крымскотатарском языке в оккупированном Крыму учатся лишь 3% школьников, - Денисова

В оккупированном Крыму Россия нарушает право на образование на родном языке.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Денисова напомнила, что Российская Федерация, как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма.

В частности, нарушается право на образование на родном языке, закрепленное статьей 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Так, на крымскотатарском языке обучаются всего 3% школьников (64 00 учащихся), а доля учащихся, обучающихся на украинском языке, сократилась за годы оккупации в 50 раз, на сегодня это 249 учеников.

Кроме того, омбудсмен отметила, что РФ сегодня преследует по политическим мотивам 133 гражданина Украины. 114 из них незаконно содержатся в местах лишения свободы. Из них 15 - в оккупированном Крыму и 99 - в РФ. Всего в заключении 78 крымских татар.

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